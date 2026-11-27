Die Standard-Chartered-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 3,73 Prozent auf 23,66 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der letzte Kurs stammt von 12:41 Uhr, der Umsatz war mit knapp 2.900 Euro klein.
Standard-Chartered-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Asien-Bank steigt um 3,7 Prozent – Bankenwerte gefragt
Die Standard-Chartered-Aktie gehört am Freitag zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Eine freundliche Stimmung bei Banken und Asien-Werten stützt den Konzern.
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Die Hintergründe
Banken im Aufwind
Britische Banken legten am Freitag auf breiter Front zu: Lloyds gewann bei Xetra 3,47 Prozent, Barclays 2,52 Prozent und HSBC 2,33 Prozent. Standard Chartered macht den größten Teil seines Geschäfts in Asien, Afrika und im Nahen Osten.
Die Standard-Chartered-Aktie folgt damit dem Sektor. Eine Einzelnachricht ist nicht belegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Standard Chartered PLC
- Symbol Deutschland
- STD
- Kurs
- 23,66 Euro
- Veränderung
- +3,73 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 12:41 Uhr
Warum steigt die Standard-Chartered-Aktie?
Eine allgemein gute Bankenstimmung stützt den Kurs.
Wo verdient Standard Chartered Geld?
Vor allem in Asien, Afrika und im Nahen Osten.
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