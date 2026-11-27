Standard-Chartered-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Asien-Bank steigt um 3,7 Prozent – Bankenwerte gefragt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Standard-Chartered-Aktie gehört am Freitag zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Eine freundliche Stimmung bei Banken und Asien-Werten stützt den Konzern.

Standard-Chartered-Aktie bei Tradegate, 23,66 Euro (12:41 Uhr) +3,73 % Kursgewinn je Aktie +0,85 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 2.839 Euro Die Standard-Chartered-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 3,73 Prozent auf 23,66 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der letzte Kurs stammt von 12:41 Uhr, der Umsatz war mit knapp 2.900 Euro klein. STD STD — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr STD — — — Die Hintergründe Banken im Aufwind Britische Banken legten am Freitag auf breiter Front zu: Lloyds gewann bei Xetra 3,47 Prozent, Barclays 2,52 Prozent und HSBC 2,33 Prozent. Standard Chartered macht den größten Teil seines Geschäfts in Asien, Afrika und im Nahen Osten. Die Standard-Chartered-Aktie folgt damit dem Sektor. Eine Einzelnachricht ist nicht belegt. Was dagegen spricht Geringer Umsatz, der Kurs stammt vom Mittag.

Schwellenländer- und Zinsrisiken bleiben. Steckbrief Unternehmen Standard Chartered PLC Symbol Deutschland STD Kurs 23,66 Euro Veränderung +3,73 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 12:41 Uhr Warum steigt die Standard-Chartered-Aktie?

Eine allgemein gute Bankenstimmung stützt den Kurs. Wo verdient Standard Chartered Geld?

Vor allem in Asien, Afrika und im Nahen Osten.

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