Was wurde bei Stabilus beschlossen? Der Aufsichtsrat hat den Vertrag von CEO Michael Büchsner am 26.11.2026 um drei Jahre bis zum 30. September 2030 verlängert.

Wie reagiert die Stabilus-Aktie? Sie startete laut Nachrichtenticker am Freitagmorgen im Minus. Die Personalie ist für sich genommen kein Kurstreiber.

Wie lautet die Stabilus-Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend positiv: Datenanbieter nennen durchschnittliche Kursziele zwischen rund 24 und 28,50 Euro.

Wann kommen die nächsten Zahlen? Die endgültigen Jahreszahlen sind für den 7. Dezember 2026 vorgesehen.

Ist die Stabilus-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.