Die Stabilus-Aktie (ISIN: DE000STAB1L8, FSE: STM) bekommt Rückendeckung von oben, aber keinen Rückenwind vom Markt. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag von Vorstandschef Michael Büchsner am Donnerstagabend per Ad-hoc-Meldung um drei Jahre bis zum 30. September 2030 verlängert. Der Zeitpunkt ist bemerkenswert: Erst Anfang November hatte der Koblenzer Spezialist die Mittelfristziele gekappt und einen operativen Verlust im Schlussquartal gemeldet. Diese Stabilus-Aktienanalyse zeigt, was die Personalie bedeutet und was die Zahlen sagen.
Stabilus Aktienanalyse: Büchsner bleibt bis 2030 - Kontinuität im Dauertief oder Startsignal für die Trendwende?
Der Aufsichtsrat verlängert den Vertrag von Stabilus-Chef Michael Büchsner bis 2030. Die Stabilus-Aktie notiert nahe Mehrjahrestiefs, Mittelfristziele wurden gekappt. Die Analyse mit Stabilus-Aktie Prognose nach News, Quartalszahlen und Chartbild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Stabilus SE
- Sitz
- Koblenz
- ISIN
- DE000STAB1L8
- Index
- SDAX
- Kerngeschäft
- Gasfedern, Dämpfer, elektromechanische Antriebe
- Mitarbeiter
- mehr als 7.000
- Geschäftsjahr
- endet am 30. September
- Nächster Termin
- 7. Dezember 2026 (endgültige Jahreszahlen)
Stand: 26.11.2026, Unternehmensmitteilungen vom 5. und 26.11.2026
Die aktuellen News
Kontinuität an der Spitze - trotz Gegenwind
Büchsner ist 51 Jahre alt und führt Stabilus seit einigen Jahren. Sein Vertrag läuft nun bis zum 30. September 2030, dem Ende des Geschäftsjahres 2029/30.
Aufsichtsratschef Frank Heinricht erklärte, Büchsner habe das Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt. Gerade in einem konjunkturell und geopolitisch herausfordernden Umfeld sei Kontinuität an der Spitze wichtig. Büchsner nannte als Schwerpunkte Innovation und profitables Wachstum.
Die Stabilus-Aktie startete laut Nachrichtenticker von finanzen.net am Freitagmorgen im Minus. Als Kurstreiber taugt die Personalie kaum: Sie beseitigt eine mögliche Unsicherheit an der Konzernspitze, ändert aber nichts am schwierigen Marktumfeld in der Automobilindustrie, vor allem in China und Nordamerika.
Hinzu kommt ein offener Punkt im Vorstand: Finanzvorstand Andreas Jaeger hatte sein Amt im August aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt, Büchsner übernahm das Finanzressort interimistisch.
Die Zahlen
Was die Stabilus-Aktie belastet
Am 5. November hatte Stabilus vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 vorgelegt. Die Prognose wurde nach Unternehmensangaben bei Umsatz, bereinigter EBIT-Marge und bereinigtem Free Cashflow erfüllt, der Umsatz lag bei rund 1,2 Milliarden Euro. Im vierten Quartal sank der Umsatz um 4,4% auf 302,1 Millionen Euro, das bereinigte EBIT fiel von 34,0 auf 28,9 Millionen Euro. Beide Werte lagen laut Unternehmen über den Markterwartungen. Eine Abschreibung von knapp 70 Millionen Euro führte dennoch zu einem operativen Verlust im Schlussquartal, und die Aktionäre müssen sich auf eine niedrigere Dividende einstellen. Zuletzt hatte Stabilus 1,15 Euro je Aktie gezahlt.
|Kennzahl
|Q4 2025/26
|Q4 2024/25
|Umsatz
|302,1 Mio. €
|316,1 Mio. €
|Bereinigtes EBIT
|28,9 Mio. €
|34,0 Mio. €
|Veränderung Umsatz
|-4,4%
|-
Vorläufige Zahlen vom 5.11.2026; endgültige Zahlen am 7.12.2026.
Quelle: Stabilus SE, EQS-News vom 5.11.2026, Börsen-Zeitung
Schwerer wiegt der Blick nach vorn. Stabilus senkte wegen schwächerer Aussichten in China und Nordamerika sowie einer geringeren Investitionsneigung bei Produktionsausrüstung seine Mittelfristziele. Das Umsatzziel für 2030 sinkt um 500 Millionen Euro, ein Viertel weniger als bisher, auf rund 1,5 Milliarden Euro. Auch bei der Profitabilität wird der Konzern vorsichtiger. Als Wachstumsfelder nennt Büchsner Robotik, Automatisierung und Verteidigung.
Ein Hoffnungsträger ist die Robotik: Gemeinsam mit Synapticon will Stabilus Komponenten für humanoide Roboter entwickeln, der Konzern beziffert das Umsatzpotenzial auf einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrag im Geschäftsjahr. Zugleich hat die Entschuldung laut Büchsner hohe Priorität.
Chartbild
Wie steht die Stabilus-Aktie technisch da?
Die Stabilus-Aktie notiert zuletzt bei rund 15 bis 16 Euro. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt sie rund ein Drittel im Minus, der Börsenwert beträgt nur noch rund 380 Millionen Euro. Die 52-Wochen-Spanne reicht laut Investing.com von rund 13,18 bis 21,50 Euro. Beschreibend bewegt sich der Kurs damit im unteren Bereich der Jahresspanne, ein nachhaltiger Ausbruch nach oben steht bislang aus.
Analysten
Was sagt die Stabilus-Aktie Prognose der Analysten?
Die Analysten sehen deutliches Potenzial, trotz gesenkter Prognosen. JPMorgan bleibt bei "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro, Bernstein Research sieht die Aktie bei 28 Euro fair bewertet. Datenanbieter nennen durchschnittliche Kursziele zwischen rund 24 und 28,50 Euro; nach einer Auswertung empfehlen 10 von 12 Analysten die Aktie zum Kauf. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Prognose
Stabilus-Aktie Prognose: drei Szenarien
Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Zahlen und Dividende
Mit den endgültigen Zahlen am 7. Dezember und dem Dividendenvorschlag rückt die Ausschüttung in den Fokus. Fällt die Dividende wie erwartet niedriger aus, ist das weitgehend bekannt. Neue Überraschungen beim Cashflow oder bei der Verschuldung würden die Stabilus-Aktie belasten.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Autozyklus und Robotik
Entscheidend ist, ob sich die Nachfrage im Automobilgeschäft stabilisiert und die neuen Felder erste Umsätze liefern. Gelingt das, könnte die niedrige Bewertung neu entdeckt werden. Bleibt China schwach, drohen weitere Zielkürzungen.
Langfristig (bis 2030): Wandel zum Industriekonzern
Die Wette lautet, dass Stabilus bis 2030 mit Industrie, Robotik und Automatisierung weniger vom Autozyklus abhängt. Büchsners Vertrag deckt genau diesen Zeitraum ab. Scheitert der Wandel, bleibt die Stabilus-Aktie ein zyklischer Zulieferer.
Termine
Was Anleger der Stabilus-Aktie jetzt beobachten
7. Dezember 2026: endgültige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 samt Dividendenvorschlag.
Voraussichtlich Ende Januar 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2026/27 (Termin nicht bestätigt).
Offen: Nachbesetzung des Finanzvorstands.
Laufend: Entwicklung im Automobilgeschäft in China und Nordamerika.
FAQ
Häufige Fragen zur Stabilus-Aktie
Was wurde bei Stabilus beschlossen? Der Aufsichtsrat hat den Vertrag von CEO Michael Büchsner am 26.11.2026 um drei Jahre bis zum 30. September 2030 verlängert.
Wie reagiert die Stabilus-Aktie? Sie startete laut Nachrichtenticker am Freitagmorgen im Minus. Die Personalie ist für sich genommen kein Kurstreiber.
Wie lautet die Stabilus-Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend positiv: Datenanbieter nennen durchschnittliche Kursziele zwischen rund 24 und 28,50 Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die endgültigen Jahreszahlen sind für den 7. Dezember 2026 vorgesehen.
Ist die Stabilus-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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