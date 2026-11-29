Wenn der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt vor fallenden Preisen warnt, hört die ganze Branche zu. Genau das ist passiert. SQM aus Chile hat zwar ein Quartal mit verdreifachtem Gewinn gemeldet – doch ein einziger Satz im Bericht wog schwerer als alle Zahlen: Der erzielte Lithiumpreis könne im vierten Quartal deutlich niedriger ausfallen. Die SQM Aktie schloss am Freitag in New York bei 48,70 Dollar, 1,8 Prozent fester, aber 48,9 Prozent unter ihrem Zwölf-Monats-Hoch von 95,31 Dollar. Am 24. November hatte sie bei 46,88 Dollar den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht.
SQM Aktie: Gewinn verdreifacht, Kurs halbiert – warum die Warnung aus Chile die ganze Lithium-Branche trifft
SQM hat im dritten Quartal 544 Millionen Dollar verdient, dreimal so viel wie vor einem Jahr. Trotzdem notiert die SQM Aktie fast 50 Prozent unter ihrem Hoch. Der Grund: Der Konzern warnt selbst vor deutlich niedrigeren Lithiumpreisen im Schlussquartal. Die große Analyse: was hinter den Zahlen steckt, welche Rolle Codelco spielt und worauf es für die SQM Aktie jetzt ankommt.
Die Zahlen
Starkes Quartal, verfehlte Erwartungen
Der Nettogewinn stieg von 178,4 auf 544,2 Millionen Dollar. Der Umsatz legte um 80 Prozent auf 2,11 Milliarden Dollar zu, das bereinigte EBITDA erreichte 1,03 Milliarden Dollar bei einer Marge von rund 49 Prozent. Das Lithiumgeschäft steuerte 1,52 Milliarden Dollar bei – 72 Prozent des Konzernumsatzes. Verkauft wurden laut Reuters 78.900 Tonnen Lithiumprodukte, 8 Prozent mehr als im Vorjahr.
Und doch reichte es nicht. Analysten hatten mit gut 2,2 Milliarden Dollar Umsatz und 2,03 Dollar Gewinn je Aktie gerechnet, SQM lieferte 1,91 Dollar. Gegenüber dem zweiten Quartal ging der Gewinn sogar um 18 Prozent zurück. Der erzielte Preis sank von rund 21,8 auf 19,6 Dollar je Kilogramm. Nachbörslich verlor die SQM Aktie am 17. November 6,1 Prozent.
Die Warnung
Ein Satz, der Milliarden bewegt
Entscheidend ist der Ausblick. SQM erklärte, die Marktpreise seien in den vergangenen Wochen deutlich gefallen, der eigene Verkaufspreis könne im vierten Quartal daher substanziell unter dem des dritten liegen. Eine Zahl nannte der Konzern nicht. Der Markt liefert sie: In China kostete Lithiumcarbonat in Batteriequalität am Freitag laut SMM 84.350 Yuan je Tonne, 7,8 Prozent weniger als eine Woche zuvor und 28,8 Prozent weniger als zu Jahresbeginn.
Für SQM wiegt das schwer, weil die Verträge des Konzerns eng an die Marktpreise gekoppelt sind. Höhere Preise kamen schnell in der Bilanz an – niedrigere tun es ebenso. Konzernchef Ricardo Ramos hält trotzdem am Kurs fest: An den geplanten Investitionen von rund 3 Milliarden Dollar für 2026 bis 2028 ändere sich nichts. Die aktuellen Preise lägen unter dem Niveau, das neues Angebot anreizt, heißt es aus dem Management.
Die Substanz
Niedrige Kosten, ein Vertrag bis 2060
Was SQM von vielen Wettbewerbern unterscheidet, ist die Kostenposition. Die Sole aus dem Salar de Atacama gehört zu den günstigsten Lithiumquellen der Welt. Für 2026 plant die Lithiumsparte rund 290.000 Tonnen, für 2027 etwas mehr als 300.000 Tonnen. Die Kosten sollen 2027 auf dem aktuellen Niveau bleiben. In den ersten neun Monaten verdiente der Konzern rund 1,6 Milliarden Dollar.
Dazu kommt die Partnerschaft mit dem staatlichen Kupferkonzern Codelco. Sie regelt die Lithiumförderung im Salar de Atacama von 2031 bis 2060 und nimmt der SQM Aktie ihr größtes politisches Risiko: das Auslaufen des bisherigen Pachtvertrags Ende 2030. Der Preis dafür ist hoch – Codelco erhält die Mehrheit an der gemeinsamen Gesellschaft.
SQM gehört zu den Letzten, die bei fallenden Preisen Verluste schreiben. Aber auch der Günstigste verdient weniger, wenn der Preis fällt.
Die Nachfrage
Der Markt wächst – nur das Angebot wächst schneller
An der Nachfrage liegt es nicht. SQM erwartet für 2026 ein Wachstum des weltweiten Lithiumbedarfs um rund 30 Prozent, für 2027 weitere 15 bis 20 Prozent auf etwa 2,5 Millionen Tonnen. Das Problem ist die Angebotsseite: Australische Minen fahren ihre Produktion hoch, stillgelegte Projekte kehren zurück, und chinesische Batteriehersteller haben nach Berichten ihre Produktionspläne für Dezember und das erste Quartal gekürzt.
Der Preis findet einen Boden
Lithiumcarbonat liegt in China inzwischen unter den Kosten der Verarbeiter, die Spodumen zukaufen. Drosseln diese die Produktion, könnte sich der Preis stabilisieren.
Das vierte Quartal enttäuscht
Fällt der erzielte Preis stärker als erwartet, dürften die Gewinnschätzungen für 2027 weiter sinken.
Die Speicher-Nachfrage zieht an
SQM rechnet bei stationären Batteriespeichern 2027 mit rund 15 Prozent Wachstum. Fällt es höher aus, schrumpft der Überschuss schneller.
Häufige Fragen zur SQM Aktie
Warum fällt die SQM Aktie trotz Gewinnsprung?
Weil Umsatz und Gewinn je Aktie unter den Erwartungen lagen und SQM selbst vor deutlich niedrigeren Lithiumpreisen im vierten Quartal gewarnt hat.
Wie viel hat SQM im dritten Quartal verdient?
544,2 Millionen Dollar, nach 178,4 Millionen Dollar im Vorjahr. Das entspricht 1,91 Dollar je Aktie.
Was bedeutet die Partnerschaft mit Codelco?
Sie sichert die Lithiumförderung im Salar de Atacama von 2031 bis 2060. Im Gegenzug erhält der Staatskonzern die Mehrheit an der gemeinsamen Gesellschaft.
Wo liegt das Zwölf-Monats-Tief der SQM Aktie?
Bei 46,88 Dollar, erreicht am 24. November 2026.
Stammdaten der SQM Aktie
- Unternehmen
- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (ADR)
- ISIN
- US8336351056
- WKN
- 895007
- Handelssymbol Frankfurt
- QYM
- US-Handelssymbol
- SQM (NYSE)
- Schlusskurs
- 48,70 Dollar
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs New York vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktie: Albemarle (ISIN US0126531013, WKN 890167, Handelssymbol Frankfurt AMC, US-Handelssymbol ALB an der NYSE).
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