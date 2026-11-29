Entscheidend ist der Ausblick. SQM erklärte, die Marktpreise seien in den vergangenen Wochen deutlich gefallen, der eigene Verkaufspreis könne im vierten Quartal daher substanziell unter dem des dritten liegen. Eine Zahl nannte der Konzern nicht. Der Markt liefert sie: In China kostete Lithiumcarbonat in Batteriequalität am Freitag laut SMM 84.350 Yuan je Tonne, 7,8 Prozent weniger als eine Woche zuvor und 28,8 Prozent weniger als zu Jahresbeginn.

Für SQM wiegt das schwer, weil die Verträge des Konzerns eng an die Marktpreise gekoppelt sind. Höhere Preise kamen schnell in der Bilanz an – niedrigere tun es ebenso. Konzernchef Ricardo Ramos hält trotzdem am Kurs fest: An den geplanten Investitionen von rund 3 Milliarden Dollar für 2026 bis 2028 ändere sich nichts. Die aktuellen Preise lägen unter dem Niveau, das neues Angebot anreizt, heißt es aus dem Management.