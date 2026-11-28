Während Technologiewerte im November durchgeschüttelt wurden, ist eine Aktie fast unbemerkt an ihr Jahreshoch zurückgekehrt. Die Spotify Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 620,38 US-Dollar, ein Plus von 0,64 Prozent. Es war der vierte Gewinntag in Folge. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 635 US-Dollar.
Spotify Aktie: Vier Gewinntage, Hochstufung aus Wien – und nur noch zwei Prozent bis zum Jahreshoch
Die Erste Group stuft den Streamingdienst auf „Buy“ hoch. Die Spotify Aktie gewinnt in einer Woche 7,5 Prozent und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch. Kein einziger Analyst rät zum Verkauf.
Spotify Technology S.A. · ISIN: LU1778762911 · WKN: A2JEGN · Handelssymbol: 639 · US-Handelssymbol: SPOT
Erste Group Bank AG · ISIN: AT0000652011 · WKN: 909943 · Handelssymbol: EBO · US-Handelssymbol: EBKDY
Die Hochstufung
Wachstum schneller als die Konkurrenz
Analyst Hans Engel von der Erste Group hat Spotify am 27. November 2026 von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft. Seine Begründung: Die Umsätze wachsen stetig, und das Wachstumstempo nimmt im Vergleich zur Branche deutlich zu. Nach der Hochstufung zählen Marktdaten 32 Kaufempfehlungen und neun Halteempfehlungen. Eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Kurs war der Empfehlung vorausgelaufen. Am Montag gewann die Aktie 1,5 Prozent, am Dienstag 2,4 Prozent, am Mittwoch 2,8 Prozent. Der Börsenwert liegt bei rund 127,5 Milliarden US-Dollar.
Spotify hat aus einem Geschäft mit dünnen Margen eines mit Preissetzungsmacht gemacht. Die Kunden zahlen mehr und bleiben trotzdem. Das ist die Art Wachstum, die auch in nervösen Börsenphasen gesucht wird.
Das Geschäft
Mehr Abonnenten, höhere Margen
Im dritten Quartal lagen Umsatz, Gewinn und Abonnentenzuwachs im Rahmen der eigenen Prognose. Wichtiger war für Beobachter, dass Spotify neue Funktionen in Erlöse umwandelt, die Kosten senkt und das Werbegeschäft verbessert. Geplant sind zudem kostenpflichtige KI-Werkzeuge.
Die Gegenargumente sind bekannt. Ein großer Teil jedes eingenommenen Euros fließt als Lizenzgebühr an die Musikkonzerne, und die Bewertung ist nach dem Anstieg anspruchsvoll. Bei einem Kurs knapp unter dem Jahreshoch bleibt wenig Raum für Enttäuschungen.
Häufige Fragen zur Spotify Aktie
Wo steht die Spotify Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 620,38 US-Dollar (plus 0,64 Prozent).
Wer hat hochgestuft?
Analyst Hans Engel von der Erste Group, von „Hold“ auf „Buy“, am 27. November 2026.
Wie weit ist das Jahreshoch entfernt?
Gut zwei Prozent; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 635 US-Dollar.
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