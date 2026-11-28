Spotify Aktie: Vier Gewinntage, Hochstufung aus Wien – und nur noch zwei Prozent bis zum Jahreshoch

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 19:20 3 Min.

Die Erste Group stuft den Streamingdienst auf „Buy“ hoch. Die Spotify Aktie gewinnt in einer Woche 7,5 Prozent und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch. Kein einziger Analyst rät zum Verkauf.

Bild: Thibault Penin / Unsplash

Während Technologiewerte im November durchgeschüttelt wurden, ist eine Aktie fast unbemerkt an ihr Jahreshoch zurückgekehrt. Die Spotify Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 620,38 US-Dollar, ein Plus von 0,64 Prozent. Es war der vierte Gewinntag in Folge. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 635 US-Dollar. Spotify Technology S.A. · ISIN: LU1778762911 · WKN: A2JEGN · Handelssymbol: 639 · US-Handelssymbol: SPOT Erste Group Bank AG · ISIN: AT0000652011 · WKN: 909943 · Handelssymbol: EBO · US-Handelssymbol: EBKDY Wochengewinn (577,03 $ auf 620,38 $) +7,5 % Schlusskurs am 27. November, plus 0,64 Prozent 620,38 $ 52-Wochen-Hoch 635,00 $ Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen 32 zu 9 zu 0 Quelle : NYSE-Kursdaten laut Spotify Investor Relations und Investing.com, Stand 27. November 2026 Die Hochstufung Wachstum schneller als die Konkurrenz Analyst Hans Engel von der Erste Group hat Spotify am 27. November 2026 von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft. Seine Begründung: Die Umsätze wachsen stetig, und das Wachstumstempo nimmt im Vergleich zur Branche deutlich zu. Nach der Hochstufung zählen Marktdaten 32 Kaufempfehlungen und neun Halteempfehlungen. Eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Kurs war der Empfehlung vorausgelaufen. Am Montag gewann die Aktie 1,5 Prozent, am Dienstag 2,4 Prozent, am Mittwoch 2,8 Prozent. Der Börsenwert liegt bei rund 127,5 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft Mehr Abonnenten, höhere Margen Im dritten Quartal lagen Umsatz, Gewinn und Abonnentenzuwachs im Rahmen der eigenen Prognose. Wichtiger war für Beobachter, dass Spotify neue Funktionen in Erlöse umwandelt, die Kosten senkt und das Werbegeschäft verbessert. Geplant sind zudem kostenpflichtige KI-Werkzeuge. Die Gegenargumente sind bekannt. Ein großer Teil jedes eingenommenen Euros fließt als Lizenzgebühr an die Musikkonzerne, und die Bewertung ist nach dem Anstieg anspruchsvoll. Bei einem Kurs knapp unter dem Jahreshoch bleibt wenig Raum für Enttäuschungen. Was für die Spotify Aktie spricht Stetiges Umsatzwachstum, steigende Margen, wachsendes Werbegeschäft, geplante KI-Angebote und keine einzige Verkaufsempfehlung. Was dagegen spricht Hohe Lizenzkosten, anspruchsvolle Bewertung und ein Kurs nahe dem Jahreshoch mit wenig Puffer. Häufige Fragen zur Spotify Aktie Wo steht die Spotify Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 620,38 US-Dollar (plus 0,64 Prozent). Wer hat hochgestuft?

Analyst Hans Engel von der Erste Group, von „Hold“ auf „Buy“, am 27. November 2026. Wie weit ist das Jahreshoch entfernt?

Gut zwei Prozent; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 635 US-Dollar. Fazit: Stärke in einem schwachen Monat Die Spotify Aktie hat den November besser überstanden als fast alle großen Technologiewerte. Die Hochstufung bestätigt, was der Kurs schon zeigt. Die nächste Marke ist das Jahreshoch bei 635 US-Dollar.

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