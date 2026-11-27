Elon Musk spielt Weihnachtsmann: Gemeinsam mit SpaceX will er amerikanischen Kindern Aktien im Wert von rund 18 Milliarden Dollar schenken. Jedes Kind unter 18 Jahren soll zwei SpaceX-Aktien bekommen, eine aus Musks Bestand und eine neu ausgegebene. Für die SpaceX-Aktie, die seit dem Börsengang im Juni eine Achterbahnfahrt hinter sich hat, ist das Geschenk Imagegewinn und Verwässerung zugleich. Die große Analyse mit SpaceX-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
SpaceX Aktie Prognose: Musk verschenkt Aktien für 18 Milliarden Dollar an US-Kinder - Marketing-Coup oder Verwässerung für Anleger?
Elon Musk und SpaceX wollen jedem US-Kind unter 18 Jahren zwei SpaceX-Aktien schenken, zusammen rund 18 Milliarden Dollar. Die SpaceX-Aktie Prognose: was das Geschenk für Anleger bedeutet und was Quartalszahlen, Chartbild und Analysten sagen.
Die Ausgangslage ist ungewöhnlich: Die SpaceX-Aktie (ISIN: US84615Q1031, FSE: SPX, NASDAQ: SPCX) schloss am Mittwoch bei 127,44 Dollar und damit unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Zwei Aktien sind demnach knapp 255 Dollar wert. Das ist für das einzelne Kind überschaubar, für die Gesamtzahl der Empfänger aber ein Milliardenbetrag, und es wirft die Frage auf, was ein solches Geschenk mit der Aktie macht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)
- Börse / Ticker
- Nasdaq, SPCX (Aktien der Klasse A)
- Börsengang
- 12.06.2026, Ausgabepreis 135 Dollar
- Kerngeschäft
- Raketen und Raumfahrt, Starlink-Satelliteninternet, KI-Infrastruktur
- 52-Wochen-Spanne
- 104,83 bis 225,64 Dollar
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027 (laut Investing.com)
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 25.11.2026
Die aktuellen News
Das Milliardengeschenk: Zwei SpaceX-Aktien für jedes US-Kind
Vor einem Monat hatte Musk zugesagt, jedem Kind in Amerika im nächsten Jahr eine SpaceX-Aktie zu schenken. Jetzt wird daraus das Doppelte: Jedes Kind unter 18 Jahren soll zwei Aktien erhalten, eine aus Musks eigenem Bestand und eine, die SpaceX neu ausgibt. Der Gesamtwert liegt zum aktuellen Kurs bei rund 18 Milliarden Dollar.
Verteilt werden die Aktien über die sogenannten Trump Accounts, steuerbegünstigte Sparkonten für Minderjährige. SpaceX will im Dezember für jedes aktive Konto eine neue Aktie ausgeben. Musks persönliche Aktie folgt, sobald seine Sperrfrist im Juni 2027 abläuft. Bereits im Sommer hatte SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell angekündigt, mehr als 2 Millionen SpaceX-Aktien an Kinder zu verschenken; auch diese Übertragung soll im Dezember erfolgen.
Die Zahl der Empfänger ist nicht abschließend geklärt, entscheidend ist die Zahl der aktiven Konten im Dezember. Der finanzielle Effekt auf das Unternehmen bleibt damit klein, der Kursimpuls dürfte vor allem psychologisch sein (Einschätzung der Redaktion).
Der Vergleich
Frühstart-Rente: Was Deutschland aus dem SpaceX-Geschenk lernen kann
Eine Meinung bei finanzen.net nimmt das Geschenk zum Anlass, auf die deutsche Frühstart-Rente zu schauen. Sie zahlt 10 Euro im Monat für Kinder ab dem Geburtsjahrgang 2020, startet im Januar 2027 für die Jahrgänge 2020 und 2021, und für 2020 geborene Kinder wird rückwirkend ab 2026 gezahlt. Ältere Kinder sind nicht dabei. Über zwölf geförderte Jahre kommen so 1.440 Euro zusammen, mehr als der einmalige Wert des US-Aktiengeschenks.
|Merkmal
|SpaceX-Aktiengeschenk (USA)
|Frühstart-Rente (Deutschland)
|Leistung
|2 SpaceX-Aktien, einmalig
|10 Euro pro Monat
|Wert
|knapp 255 Dollar zum Kurs vom 25.11.
|1.440 Euro über zwölf Jahre
|Berechtigte
|Kinder unter 18 Jahren
|Geburtsjahrgang 2020 und jünger
|Start
|Verteilung ab Dezember 2026
|Januar 2027
Beispielrechnung des Autors: 255 Dollar mit 7% pro Jahr ergeben nach 50 Jahren rund 7.500 Dollar, vor Steuern und Inflation. Keine Prognose.
Quelle: finanzen.net (Meinungsbeitrag von Nils Jacobsen, 27.11.2026)
Der Vergleich hat Grenzen, denn eine einzelne Aktie schwankt, ein monatlicher Sparbetrag dagegen nicht. Für die SpaceX-Aktie Prognose ist er trotzdem interessant: Er zeigt, dass Aktienbesitz als Instrument der Vermögensbildung politisch Rückenwind hat.
Die Quartalszahlen
Umsatz +161%, Gewinn 4,4 Milliarden: Warum die Aktie trotzdem unter Druck steht
Am 20. Oktober legte SpaceX die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz stieg auf 14,58 Milliarden Dollar und damit um 161%. Der Nettogewinn erreichte 4,4 Milliarden Dollar (0,35 Dollar je Aktie), enthält aber Sondereffekte: eine Steuergutschrift von 390 Millionen Dollar und einen nicht realisierten Buchgewinn von 561 Millionen Dollar bei der Boring Company. Über neun Monate steht noch ein Nettoverlust von 413 Millionen Dollar. Im zweiten Quartal hatte SpaceX bei 7,8 Milliarden Dollar Umsatz (+92%) noch einen operativen Verlust von 542 Millionen Dollar gemeldet.
|Segment
|Umsatz
|Operatives Ergebnis
|Super Intelligence (KI)
|7,56 Mrd. Dollar
|431 Mio. Dollar
|Connectivity (Starlink)
|5,25 Mrd. Dollar
|2,37 Mrd. Dollar
|Space (Raketen)
|1,77 Mrd. Dollar
|-7 Mio. Dollar
Super Intelligence = KI-Sparte, Connectivity = Starlink, Space = Raketen.
Quelle: aktiencheck.de (Analyse vom 13.11.2026), SpaceX-Quartalsbericht vom 20.10.2026
Der Gewinntreiber ist Starlink mit 13,6 Millionen Kunden, die KI-Sparte hat bereits mehr Umsatz als der Satellitendienst. Der Preis dafür sind Rekordinvestitionen: Im dritten Quartal flossen rund 19,6 Milliarden Dollar in Anlagen, davon 16,44 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur. Für das vierte Quartal stellt SpaceX 35 bis 40 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Liquidität liegt bei 51,3 Milliarden Dollar plus 38,6 Milliarden Dollar in Wertpapieren, die Schulden bei rund 38 Milliarden Dollar.
Das Chartbild
Vom Rekord zum Rücksetzer: Die 135-Dollar-Marke im Blick
Beschreibend ist das Bild eindeutig. Zum Börsengang am 12. Juni lag der Ausgabepreis bei 135 Dollar, wenige Tage später markierte die SpaceX-Aktie mit 225,64 Dollar ihr Rekordhoch. Im August fiel sie auf das 52-Wochen-Tief von 104,83 Dollar und damit unter den Ausgabepreis. Nach den Q3-Zahlen sprang sie nachbörslich um 6,63% auf 157,59 Dollar, schloss aber am 5. November nur bei 123,62 Dollar. Mit 127,44 Dollar am Mittwoch liegt die Aktie rund 43% unter dem Tageshoch (Redaktionsrechnung). Der Ausgabepreis von 135 Dollar ist die naheliegende Marke, die Anleger zurückerobern wollen.
Analysten
Zwischen 70 und 800 Dollar: Wall Street ist tief gespalten
Kaum eine Aktie polarisiert die Analysten so wie SpaceX. Nach einer Auswertung vom 13. November reichen die Kursziele von 75 bis 800 Dollar, der Median liegt bei rund 230 Dollar. Wie weit die Einschätzungen auseinandergehen, zeigt die Tabelle.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Raymond James
|Strong Buy
|800 Dollar
|JPMorgan
|-
|500 Dollar
|Morgan Stanley
|-
|300 Dollar
|Barclays
|-
|300 Dollar
|Citi
|-
|280 Dollar
|HSBC
|Halten
|115 Dollar
|CFRA
|Verkaufen
|115 Dollar
|Morningstar
|-
|fairer Wert 70 Dollar
Einschätzungen einzelner Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Kursziele können verfehlt werden.
Quelle: boerse-express, Der Aktionär, aktiencheck.de (13.11.2026)
Optimisten wie Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas setzen auf Starship und das KI-Geschäft und rechnen mit Umsätzen von 175 Milliarden Dollar im Jahr 2027. Skeptiker wie HSBC halten die Aktie für ausgereizt, solange kein kommerzieller Starship-Betrieb läuft. Der Starship-Fang der Oberstufe im November gilt Optimisten als wichtiger Meilenstein.
Prognose
SpaceX-Aktie Prognose: Drei Szenarien für die kommenden Monate
Die Schwankungsbreite der SpaceX-Aktie macht Punktprognosen unseriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit beobachtbaren Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Das Geschenk als Stimmungsfaktor
Im Dezember startet die Verteilung der neuen Aktien. Gelingt der Sprung zurück über 135 Dollar, wäre der Ausgabepreis als Marke zurückerobert. Bleibt der Markt vorsichtig, rückt das Jahrestief von 104,83 Dollar wieder in den Blick.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Zahlen und Sperrfristen
Am 25. Februar 2027 stehen die nächsten Zahlen an. Entscheidend ist, ob die KI-Sparte nach den Rekordinvestitionen Gewinn liefert. Mit dem Ende der Sperrfrist für Musk im Juni 2027 kommt ein weiterer Belastungstest.
Langfristig: Starship, Starlink und KI-Infrastruktur
Langfristig zählt, ob Starship kommerziell wirtschaftlich wird und Starlink sowie die KI-Sparte wachsen. Die Analystenspanne von 75 bis 800 Dollar zeigt, wie offen dieses Bild ist.
Termine
Was Anleger der SpaceX-Aktie jetzt beobachten
Dezember 2026: SpaceX gibt für jedes aktive Trump Account eine neue Aktie aus.
Bis Jahresende 2026: Ausbau der Rechenleistung auf bis zu 3 Gigawatt.
25.02.2027: Nächste Quartalszahlen (laut Investing.com).
Juni 2027: Ende der Sperrfrist für Musks persönliche Aktien.
Erste Jahreshälfte 2027: Beginn der Leasingzahlungen für KI-Chips an Apollo.
FAQ
Häufige Fragen zur SpaceX-Aktie
Wie viele SpaceX-Aktien bekommt jedes Kind? Zwei, eine aus Musks Bestand und eine neu ausgegebene Aktie. Die neue Aktie soll im Dezember über die Trump Accounts verteilt werden, Musks Aktie folgt nach Ablauf seiner Sperrfrist im Juni 2027.
Wie viel ist das Geschenk wert? Zum Schlusskurs von 127,44 Dollar knapp 255 Dollar pro Kind und insgesamt rund 18 Milliarden Dollar.
Wo steht die SpaceX-Aktie im Vergleich zum Börsengang? Mit 127,44 Dollar rund 5,6% unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar und deutlich unter dem Rekordhoch von 225,64 Dollar.
Wie lautet die SpaceX-Aktie Prognose der Analysten? Die Kursziele reichen von 75 bis 800 Dollar, der Median liegt bei rund 230 Dollar.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich am 25. Februar 2027.
Ist die SpaceX-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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