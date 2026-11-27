Vor einem Monat hatte Musk zugesagt, jedem Kind in Amerika im nächsten Jahr eine SpaceX-Aktie zu schenken. Jetzt wird daraus das Doppelte: Jedes Kind unter 18 Jahren soll zwei Aktien erhalten, eine aus Musks eigenem Bestand und eine, die SpaceX neu ausgibt. Der Gesamtwert liegt zum aktuellen Kurs bei rund 18 Milliarden Dollar.

Verteilt werden die Aktien über die sogenannten Trump Accounts, steuerbegünstigte Sparkonten für Minderjährige. SpaceX will im Dezember für jedes aktive Konto eine neue Aktie ausgeben. Musks persönliche Aktie folgt, sobald seine Sperrfrist im Juni 2027 abläuft. Bereits im Sommer hatte SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell angekündigt, mehr als 2 Millionen SpaceX-Aktien an Kinder zu verschenken; auch diese Übertragung soll im Dezember erfolgen.