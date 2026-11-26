Was hat die FCC genehmigt?

SpaceX darf bis zu eine Million Satelliten starten, die als Rechenzentren im Orbit arbeiten sollen.

Wo schloss die SpaceX Aktie zuletzt?

Am Mittwoch, 25. November, bei 127,44 Dollar, ein Plus von 1,3 Prozent. Am Donnerstag war die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.

Warum liegt die SpaceX Aktie unter dem Ausgabepreis?

Wegen Zweifeln an der Finanzierung der milliardenschweren KI-Projekte und des breiten Ausverkaufs bei KI-Aktien.

Welche ISIN und WKN hat die SpaceX Aktie?

ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX.