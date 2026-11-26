Es war einer der wildesten Handelstage seit dem Börsengang. Am Mittwoch fiel die SpaceX Aktie im Tagesverlauf bis auf 112,93 Dollar, mehr als 10 Prozent unter dem Vortagesschluss. Dann kam die Nachricht aus Washington, und der Kurs drehte. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 1,3 Prozent bei 127,44 Dollar. Das Volumen lag rund 50 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen drei Monate. Am Donnerstag ruhte der US-Handel wegen Thanksgiving, die SpaceX Aktie zählt dennoch zu den meistgesuchten Aktien des Tages.
SpaceX Aktie: Eine Million Satelliten genehmigt – Musks Rechenzentren im All werden zur Börsenwette
Die US-Behörde FCC erlaubt SpaceX, bis zu eine Million Satelliten als Rechenzentren in den Orbit zu bringen. Die SpaceX Aktie drehte am Mittwoch von minus 10 Prozent ins Plus. Die große Analyse: was die Genehmigung wirklich bedeutet, warum die Aktie trotzdem unter dem Ausgabepreis liegt, was die Rechnung kostet und welche Kursziele Analysten nennen.
Die Stammdaten: Die SpaceX Aktie trägt die ISIN US84615Q1031 und die WKN A42D4F. In Deutschland lautet das Handelssymbol SPX, in den USA das US-Handelssymbol SPCX an der Nasdaq.
Die Genehmigung
Rechenzentren in der Umlaufbahn
Die US-Kommunikationsbehörde FCC hat SpaceX erlaubt, bis zu eine Million Satelliten ins All zu bringen, die als Rechenzentren arbeiten sollen. Es ist eine Genehmigung von historischer Größenordnung: Zum Vergleich, heute kreisen insgesamt nur einige Zehntausend aktive Satelliten um die Erde. Elon Musk verfolgt die Idee, KI-Rechenleistung in den Orbit zu verlagern, wo Sonnenenergie praktisch unbegrenzt verfügbar ist und keine Kühlwasserprobleme entstehen. Für die SpaceX Aktie ist das ein neues Wachstumsversprechen jenseits von Raketen und Satelliteninternet.
Widerstand gab es. Laut Berichten protestierten Astronomen und der Konkurrent Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Handelssymbol: AMZ, US-Handelssymbol: AMZN) vergeblich gegen die Pläne. Amazon baut mit seinem Projekt Kuiper ein eigenes Satellitennetz auf und muss sich den Platz im Orbit nun mit einem Konkurrenten teilen, dessen Ausbaugenehmigung jede bisherige Größenordnung sprengt.
Eine Genehmigung ist noch kein Geschäft. Aber sie macht aus einer Vision einen Plan, den sich Anleger ausrechnen können.
Die Rechnung
Gewaltige Ausgaben, zögernde Geldgeber
Das Geschäft wächst rasant. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar, der Nettogewinn lag bei 4,4 Milliarden Dollar. Mehr als die Hälfte des Umsatzes, 7,6 Milliarden Dollar, stammte bereits aus dem KI-Geschäft. Doch die Kosten wachsen mit: In den ersten neun Monaten investierte SpaceX 48,1 Milliarden Dollar, für das vierte Quartal sind weitere 35 bis 40 Milliarden Dollar geplant. Eine Million Satelliten würde diese Summen um ein Vielfaches übersteigen.
Genau hier liegt das Problem der SpaceX Aktie. Medien berichteten zuletzt, dass Kreditgeber bei Musks Plänen für Rechenzentren im All zögern. Der Kurs liegt rund 6 Prozent unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar und 44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 225,64 Dollar. Bei einem Börsenwert von rund 1,7 Billionen Dollar ist viel Zukunft eingepreist, und jeder Zweifel an der Finanzierung schlägt sofort auf den Kurs durch.
Die Analysten
Kursziele weit über dem Kurs
Die Häuser bleiben optimistisch. RBC bestätigte die Einstufung Outperform mit einem Kursziel von 225 Dollar, Jefferies startete die Bewertung mit Buy und einem Ziel von 210 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Beide Ziele liegen deutlich über dem aktuellen Kurs der SpaceX Aktie, setzen aber voraus, dass Musk seine Investitionen in Umsatz verwandelt.
Häufige Fragen zur SpaceX Aktie
Was hat die FCC genehmigt?
SpaceX darf bis zu eine Million Satelliten starten, die als Rechenzentren im Orbit arbeiten sollen.
Wo schloss die SpaceX Aktie zuletzt?
Am Mittwoch, 25. November, bei 127,44 Dollar, ein Plus von 1,3 Prozent. Am Donnerstag war die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
Warum liegt die SpaceX Aktie unter dem Ausgabepreis?
Wegen Zweifeln an der Finanzierung der milliardenschweren KI-Projekte und des breiten Ausverkaufs bei KI-Aktien.
Welche ISIN und WKN hat die SpaceX Aktie?
ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.