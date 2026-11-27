Kaum ein Börsenneuling sorgt für so viele Schlagzeilen wie die SpaceX Aktie. Diese Woche lieferte gleich zwei: Erst kündigte SpaceX an, jedem aktiven Kinder-Anlagekonto in den USA eine neu ausgegebene Aktie zu überweisen. Dann legte Elon Musk am Thanksgiving-Vorabend nach – und versprach jedes Jahr eine weitere. Gleichzeitig stellt Musk eine Umsatz-Hochrechnung in den Raum, die selbst für seine Verhältnisse gewaltig ist.
SpaceX Aktie: Eine Aktie für jedes US-Kind, 500 Milliarden Umsatzfantasie – Musks Doppelschlag
SpaceX will jedem Kinderkonto in den USA eine neue Aktie überweisen, Musk legt jedes Jahr eine weitere drauf und spricht von einer Umsatz-Hochrechnung von 500 Milliarden Dollar. Was hinter dem Hype um die SpaceX Aktie steckt.
Space Exploration Technologies Corp. · ISIN: US84615Q1031 · WKN: A42D4F · Handelssymbol: SPX · US-Handelssymbol: SPCX
Das Geschenk
Eine neue Aktie für jedes Kinderkonto
SpaceX kündigte am Mittwoch an, jedem aktiven sogenannten Trump Account – den neuen staatlich geförderten Anlagekonten für Kinder in den USA – ab Dezember eine neu ausgegebene Aktie zu überweisen. Musk will aus seinem eigenen Bestand eine zweite Aktie beisteuern, sobald seine Haltefrist im Juni 2027 endet. Bei knapp 70 Millionen Konten summieren sich beide Pakete nach Berechnungen von TipRanks auf rund 17,8 Milliarden Dollar. Auch SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell verteilt mehr als zwei Millionen Aktien aus ihrem Privatbestand über Treuhandkonten.
Für bestehende Aktionäre ist das nicht nur eine nette Geste: Die von SpaceX selbst ausgegebenen Aktien bedeuten eine Verwässerung. Gleichzeitig schafft das Unternehmen auf einen Schlag Millionen junger Aktionäre – eine Bindung an die Marke, die sich kaum mit Geld kaufen lässt.
Eigentum zu verteilen schafft noch keinen Wert. Für die SpaceX Aktie zählt am Ende, ob die riesigen Investitionen in KI und Raumfahrt Gewinne abwerfen.
Die Fantasie
500 Milliarden Dollar auf Jahresbasis?
Zusätzlich befeuerte Musk die Kursfantasie mit der Aussage, die annualisierten Umsätze könnten bis Dezember 2027 500 Milliarden Dollar übersteigen. Die SpaceX Aktie stieg daraufhin binnen zwei Handelstagen um fast 15 Prozent. Analystenmodelle liegen allerdings deutlich darunter. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2026 erzielte SpaceX einen Umsatz von 14,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 161 Prozent. Mehr als die Hälfte davon – 7,6 Milliarden Dollar – kam aus dem KI-Segment, weshalb sich die Aktie inzwischen eher wie ein Chipwert bewegt.
Häufige Fragen zur SpaceX Aktie
Was plant SpaceX mit den Kinderkonten?
Jedes aktive Trump Account soll ab Dezember eine neu ausgegebene SpaceX-Aktie erhalten.
Wie hoch war der Umsatz im dritten Quartal?
14,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 161 Prozent.
Ist die Umsatzaussage von 500 Milliarden Dollar eine Prognose des Unternehmens?
Es handelt sich um eine Aussage von Elon Musk zur Umsatz-Hochrechnung bis Ende 2027; Analystenschätzungen liegen deutlich darunter.
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