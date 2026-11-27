Was plant SpaceX mit den Kinderkonten?

Jedes aktive Trump Account soll ab Dezember eine neu ausgegebene SpaceX-Aktie erhalten.

Wie hoch war der Umsatz im dritten Quartal?

14,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 161 Prozent.

Ist die Umsatzaussage von 500 Milliarden Dollar eine Prognose des Unternehmens?

Es handelt sich um eine Aussage von Elon Musk zur Umsatz-Hochrechnung bis Ende 2027; Analystenschätzungen liegen deutlich darunter.