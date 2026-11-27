Warum ist die Southern Cross Gold Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 3,52 Prozent auf 7,06 kanadische Dollar. Der Goldpreis erholte sich kräftig, und Explorer reagieren darauf besonders stark.

Wann kommt die erste Ressourcenschätzung für Sunday Creek?

Das Unternehmen peilt das erste Halbjahr 2027 an.