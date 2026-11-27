Ein Goldsucher ohne Mine, aber mit einem der spannendsten Funde der vergangenen Jahre: Die Southern Cross Gold Aktie (ISIN: CA8426851090, WKN: A40QY8, Handelssymbol Toronto: SXGC, US-Handelssymbol: SXGCF, Frankfurt: MV3) stieg kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 3,52 Prozent auf 7,06 kanadische Dollar. Southern Cross Gold Consolidated gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Southern Cross Gold Aktie: S&P/TSX Gewinner mit Gold und Antimon – 24 Bohrgeräte für Sunday Creek
Die Southern Cross Gold Aktie legt am Freitagmorgen um 3,52 Prozent auf 7,06 kanadische Dollar zu und gehört zu den S&P/TSX Gewinnern. Der Goldpreis erholt sich, und das Unternehmen fährt in Australien eines der größten Bohrprogramme des Landes hoch. Im ersten Halbjahr 2027 soll die erste Ressourcenschätzung folgen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Gold erholt sich – und Explorer holen am schnellsten auf
Der Goldpreis stieg am Freitagmorgen in New York um rund 2 Prozent auf etwa 3.637 Dollar je Unze, nachdem er am Mittwoch auf ein Mehrmonatstief gefallen war. Explorationsunternehmen wie Southern Cross Gold reagieren auf solche Wenden überproportional, weil ihr Wert allein an den Erwartungen für künftige Förderung hängt.
Goldpreis dreht
Rund 2 Prozent Plus am Freitag. Goldwerte dominieren die Liste der S&P/TSX Gewinner.
Bohrprogramm wächst
Southern Cross Gold hat die Untertagebohrungen bei Sunday Creek begonnen. 14 Geräte laufen, im November kommen zwei weitere hinzu, im Februar 2027 acht.
Meilenstein in Sicht
Die erste Ressourcenschätzung und erste Wirtschaftlichkeitsstudien sind für das erste Halbjahr 2027 angekündigt.
Antimon als Zugabe
Sunday Creek enthält neben Gold auch Antimon, ein Metall, das westliche Staaten als kritisch einstufen.
Hintergrund
60 Kilometer vor Melbourne: ein Fund, der immer tiefer reicht
Das Projekt Sunday Creek liegt rund 60 Kilometer nördlich von Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria. Seit Ende 2020 hat das Unternehmen dort 288 Bohrungen mit zusammen mehr als 140 Kilometern Länge gemeldet, darunter Abschnitte mit außergewöhnlich hohen Goldgehalten. Im August hob Southern Cross Gold sein Explorationsziel auf 4,6 Millionen Unzen Goldäquivalent an. Das ist eine konzeptionelle Größe und noch keine geprüfte Ressource. Antimon macht nach Unternehmensangaben rund ein Fünftel des Metallwerts im Boden aus. Die Regierung von Victoria hat einen Erkundungsstollen genehmigt, der genauere Bohrungen in der Tiefe erlaubt.
Häufige Fragen zur Southern Cross Gold Aktie
Warum ist die Southern Cross Gold Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 3,52 Prozent auf 7,06 kanadische Dollar. Der Goldpreis erholte sich kräftig, und Explorer reagieren darauf besonders stark.
Wann kommt die erste Ressourcenschätzung für Sunday Creek?
Das Unternehmen peilt das erste Halbjahr 2027 an.
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