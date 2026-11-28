Sony Aktie: Rabattschlacht am Black Friday – und der Kurs rutscht ohne Nachricht

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 22:55 2 Min.

Die Sony Aktie hat in New York 1,83 Prozent verloren. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Blick geht auf Margen, Bildsensoren und die angehobene Jahresprognose.

Die Sony Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, in New York bei 27,97 Dollar geschlossen. Das ist ein Minus von 1,83 Prozent gegenüber Mittwoch. Der Hinterlegungsschein eröffnete mit einer Kurslücke bei 27,64 Dollar. In Tokio hatte das Papier am Donnerstag bei 4.448 Yen geschlossen, 1,44 Prozent tiefer. Einen unternehmensspezifischen Auslöser nennt keiner der ausgewerteten Dienste. Sony Group Corporation · ISIN: JP3435000009 · WKN: 853687 · Handelssymbol: SON1 · US-Handelssymbol: SONY Schlusskurs New York am 27.11.2026 27,97 $ Tagesveränderung −1,83 % 52-Wochen-Hoch 29,36 $ 52-Wochen-Tief 19,32 $ Quelle : Yahoo Finance, Bloomberg, MarketBeat, Stand 27.11.2026 Der Hintergrund Rabatte bringen Umsatz und kosten Marge Die Schlagzeilen des Tages drehen sich um Preisnachlässe: Kopfhörer, Fernseher und Konsolen von Sony standen in den USA weit oben auf den Angebotslisten. Für den Konzern ist das zweischneidig. Rabatte ziehen Käufer an, zeigen aber auch, wie hart der Wettbewerb in der Unterhaltungselektronik ist. Der Kursrückgang relativiert sich im Jahresvergleich. Die Sony Aktie liegt knapp fünf Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch und rund 45 Prozent über dem Tief. Am 5. November hatte der Konzern nach einem starken zweiten Geschäftsquartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie stieg an jenem Tag um 6,13 Prozent. Die Sparten Unterhaltung trägt, Sensoren investieren Nach einem Bericht von DigiTimes hoben die Unterhaltungssparten den Gewinn, während sich die Nachfrage nach Geräten und Bildsensoren unterschiedlich entwickelte. Bei den Sensoren steht eine große Investition im Raum: Medien berichteten über ein gemeinsames Werk mit dem Auftragsfertiger TSMC in Japan für rund 6,3 Milliarden Dollar. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company · ISIN: US8740391003 · WKN: 909800 · Handelssymbol: TSFA · US-Handelssymbol: TSM Das Analysehaus Bernstein bestätigte am 5. November die Einstufung „Market Perform“ mit einem Zielwert von 26 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Stützen Spiele, Musik und Film liefern die Gewinne. Die Jahresprognose wurde im November erhöht. Die Lasten Preisdruck bei Geräten, hohe Investitionen in Sensoren und ein Yen, der die Ergebnisse in beide Richtungen verschieben kann. Häufige Fragen zur Sony Aktie Warum fiel die Sony Aktie am Freitag?

Eine konkrete Unternehmensnachricht ist nicht bekannt. Wann kommen die nächsten Zahlen?

MarketBeat schätzt den Termin auf den 4. Februar 2027. Wo liegt das 52-Wochen-Hoch?

Bei 29,36 Dollar für den Hinterlegungsschein in New York. Fazit: Wenig Nachricht, viel Saison Die Sony Aktie gibt zum Wochenschluss nach, ohne dass sich an der Lage des Konzerns etwas geändert hätte. Aussagekräftig wird das Weihnachtsgeschäft erst mit den Zahlen im Februar.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.