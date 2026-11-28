Die Sony Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, in New York bei 27,97 Dollar geschlossen. Das ist ein Minus von 1,83 Prozent gegenüber Mittwoch. Der Hinterlegungsschein eröffnete mit einer Kurslücke bei 27,64 Dollar. In Tokio hatte das Papier am Donnerstag bei 4.448 Yen geschlossen, 1,44 Prozent tiefer. Einen unternehmensspezifischen Auslöser nennt keiner der ausgewerteten Dienste.
Sony Aktie: Rabattschlacht am Black Friday – und der Kurs rutscht ohne Nachricht
Die Sony Aktie hat in New York 1,83 Prozent verloren. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Blick geht auf Margen, Bildsensoren und die angehobene Jahresprognose.
Sony Group Corporation · ISIN: JP3435000009 · WKN: 853687 · Handelssymbol: SON1 · US-Handelssymbol: SONY
Der Hintergrund
Rabatte bringen Umsatz und kosten Marge
Die Schlagzeilen des Tages drehen sich um Preisnachlässe: Kopfhörer, Fernseher und Konsolen von Sony standen in den USA weit oben auf den Angebotslisten. Für den Konzern ist das zweischneidig. Rabatte ziehen Käufer an, zeigen aber auch, wie hart der Wettbewerb in der Unterhaltungselektronik ist.
Der Kursrückgang relativiert sich im Jahresvergleich. Die Sony Aktie liegt knapp fünf Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch und rund 45 Prozent über dem Tief. Am 5. November hatte der Konzern nach einem starken zweiten Geschäftsquartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie stieg an jenem Tag um 6,13 Prozent.
Ein Minus ohne Nachricht nach einem Monat mit angehobener Prognose ist zunächst nur eines: ein Minus.
Die Sparten
Unterhaltung trägt, Sensoren investieren
Nach einem Bericht von DigiTimes hoben die Unterhaltungssparten den Gewinn, während sich die Nachfrage nach Geräten und Bildsensoren unterschiedlich entwickelte. Bei den Sensoren steht eine große Investition im Raum: Medien berichteten über ein gemeinsames Werk mit dem Auftragsfertiger TSMC in Japan für rund 6,3 Milliarden Dollar.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company · ISIN: US8740391003 · WKN: 909800 · Handelssymbol: TSFA · US-Handelssymbol: TSM
Das Analysehaus Bernstein bestätigte am 5. November die Einstufung „Market Perform“ mit einem Zielwert von 26 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Sony Aktie
Warum fiel die Sony Aktie am Freitag?
Eine konkrete Unternehmensnachricht ist nicht bekannt.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
MarketBeat schätzt den Termin auf den 4. Februar 2027.
Wo liegt das 52-Wochen-Hoch?
Bei 29,36 Dollar für den Hinterlegungsschein in New York.
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