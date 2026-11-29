Solid Power will keine Batteriefabriken bauen. Das Unternehmen entwickelt einen festen Elektrolyten auf Sulfidbasis – ein Pulver, das in Feststoffbatterien die brennbare Flüssigkeit ersetzt – und will ihn an Zellhersteller und Autobauer verkaufen. Die Zelldesigns werden lizenziert. Das spart Kapital, macht Solid Power aber von den Zeitplänen der Kunden abhängig.

Am 26. Oktober begann die Inbetriebnahme von MOBIUS, der ersten kontinuierlich arbeitenden Produktionslinie am Standort Thornton. Sie soll 45 Tonnen Jahreskapazität hinzufügen und die Gesamtmenge von 30 auf rund 75 Tonnen heben. Das US-Energieministerium fördert das Projekt mit bis zu 50 Millionen Dollar. Die vollständige Inbetriebnahme ist bis Jahresende geplant.