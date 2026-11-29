Wer die Solid Power Aktie kauft, bekommt rechnerisch mehr Bargeld, als er bezahlt. Der Kurs schloss am Freitag bei 1,43 Dollar, der Börsenwert liegt bei rund 328 Millionen Dollar. In der Bilanz standen Ende September 397,6 Millionen Dollar an liquiden Mitteln – ohne Schulden. Der Markt bewertet das operative Geschäft des Feststoff-Spezialisten aus Colorado damit negativ. Am Dienstag fiel die Aktie auf 1,27 Dollar, den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 6,03 Dollar.
Solid Power Aktie: Mehr Geld in der Kasse als Börsenwert – warum der Markt dem Feststoff-Spezialisten trotzdem nicht traut
Die Solid Power Aktie kostet 1,43 Dollar, der Börsenwert liegt bei rund 328 Millionen Dollar – weniger als die 398 Millionen Dollar Liquidität in der Bilanz. Der Elektrolyt-Lieferant von Samsung SDI hat seine neue Produktionslinie gestartet, doch Abnehmer für die zusätzliche Menge fehlen noch. Die große Analyse zwischen Substanz, Zeitplan und Geduld.
Das Geschäftsmodell
Das Pulver, nicht die Zelle
Solid Power will keine Batteriefabriken bauen. Das Unternehmen entwickelt einen festen Elektrolyten auf Sulfidbasis – ein Pulver, das in Feststoffbatterien die brennbare Flüssigkeit ersetzt – und will ihn an Zellhersteller und Autobauer verkaufen. Die Zelldesigns werden lizenziert. Das spart Kapital, macht Solid Power aber von den Zeitplänen der Kunden abhängig.
Am 26. Oktober begann die Inbetriebnahme von MOBIUS, der ersten kontinuierlich arbeitenden Produktionslinie am Standort Thornton. Sie soll 45 Tonnen Jahreskapazität hinzufügen und die Gesamtmenge von 30 auf rund 75 Tonnen heben. Das US-Energieministerium fördert das Projekt mit bis zu 50 Millionen Dollar. Die vollständige Inbetriebnahme ist bis Jahresende geplant.
Das Problem
Mehr Kapazität, aber noch keine Abnehmer
Der Quartalsbericht vom 3. November zeigte, warum die Solid Power Aktie trotz voller Kasse fällt. Umsatz und Fördermittel sanken auf 1,2 Millionen Dollar, nach 4,6 Millionen im Vorjahr. Der eigentliche Umsatz lag laut Auswertung von Earnings Whispers bei nur 243.000 Dollar, der Rest waren Fördergelder. Der Nettoverlust betrug 24,4 Millionen Dollar.
Schwerer wiegt, was fehlt. Für die neue MOBIUS-Kapazität gibt es bisher keinen Liefervertrag; die Requalifizierung bei Kunden beginnt erst 2027. Das geplante Gemeinschaftsunternehmen für eine Großproduktion in Südkorea verzögert sich: Im Sommer war von drei Kandidaten und einer Ankündigung bis Jahresende die Rede, inzwischen sind es zwei Partner, und das Management räumt ein, dass große Abschlüsse länger dauern. Die erste Phase der Evaluierungsvereinbarung mit Samsung SDI und BMW lief Ende September aus, ohne dass Folgekonditionen bekannt wurden. Elektrolyt wurde im Quartal an Samsung SDI und den nicht börsennotierten Zellhersteller SK On geliefert.
Die Bilanz
Geld für Jahre – dank neuer Aktien
Die gute Nachricht: Solid Power hat Zeit. Die Ausgaben für 2026 wurden von 85 bis 100 auf 75 bis 85 Millionen Dollar gesenkt. Bei diesem Tempo reicht die Liquidität rechnerisch rund fünf Jahre – ein Rechenbeispiel der Redaktion. Die Kehrseite: Das Polster stammt auch aus einer Kapitalerhöhung über 121,3 Millionen Dollar. Die gewichtete Aktienzahl stieg binnen eines Jahres von 182,4 auf 228,2 Millionen. Neue Anwendungen wie humanoide Roboter, Drohnen und Verteidigung sollen schnellere Erlöse bringen; laut Management laufen dazu konkrete Gespräche.
Häufige Fragen zur Solid Power Aktie
Warum ist die Solid Power Aktie weniger wert als die Kasse?
Der Markt rechnet damit, dass das Unternehmen noch jahrelang Geld verbraucht, bevor nennenswerte Umsätze fließen. Die Liquidität von 397,6 Millionen Dollar sinkt jedes Quartal.
Was produziert Solid Power?
Einen festen Elektrolyten auf Sulfidbasis für Feststoffbatterien. Solid Power verkauft das Material und lizenziert Zelldesigns, baut aber keine Zellen in Serie.
Was ist MOBIUS?
Eine kontinuierliche Produktionslinie in Thornton, Colorado. Sie soll die Jahreskapazität um 45 auf rund 75 Tonnen erhöhen und wird seit Ende Oktober in Betrieb genommen.
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