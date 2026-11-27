Die Solaria-Aktie (ISIN: ES0165386014, WKN: A0MU98, deutsches Handelssymbol: AOR, US-Handelssymbol: SEYMF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 14,265 Euro und damit 1,31 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Solaria damit Platz 18. Am Donnerstag war Solaria mit einem Plus von 7,85 Prozent der größte Gewinner im IBEX 35.
Solaria-Aktie IBEX 35 Gewinner: Solarwert legt erneut zu – Ökostrom vor der Wahl gefragt
Die Solaria-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 1,31 Prozent auf 14,265 Euro baut der Solarspezialist den Kurssprung vom Donnerstag leicht aus. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Ökostromwerte waren am Freitag gefragt. Neben Acciona Energía gehörte auch die Solaria-Aktie zu den Gewinnern.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Solaria-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Solaria setzte die Rally vom Donnerstag fort, gab im Tagesverlauf aber einen Teil des Morgenplus wieder ab. Nach unserer Einschätzung stützt der Bericht über einen möglichen Rückzug von Acciona Energía von der Börse den ganzen Ökostromsektor, weil er den Wert solcher Anlagen in den Blick rückt. Die erneuerbaren Energien gehören zudem zu den Branchen, die Analysten vor der Wahl am Sonntag besonders beobachten.
Fortsetzung der Rally
Am Donnerstag stieg Solaria um 7,85 Prozent.
Sektor in Bewegung
Berichte zu Acciona Energía rücken Ökostromwerte in den Fokus.
Wahl im Blick
Laut Renta 4 hängt ein Dekret für Rechenzentren vom Wahlausgang ab.
Das Unternehmen
Solaria: Solarparks, Batterien und Rechenzentren
Solaria Energía y Medio Ambiente betreibt Solarparks vor allem in Spanien und baut sein Geschäft mit Batteriespeichern und Rechenzentren aus. In Uruguay hat das Unternehmen im Oktober eine Vereinbarung über einen Rechenzentrumspark mit bis zu 500 Megawatt geschlossen. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn laut Renta 4 um 26 Prozent auf 177,9 Millionen Euro. Gleichzeitig ist Solaria hoch verschuldet: Für Ende 2026 erwartet Renta 4 eine Nettoverschuldung von 1.536 Millionen Euro.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Solaria-Aktie
Warum ist die Solaria-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Solaria-Aktie stieg um 1,31 Prozent und setzte die Rally vom Donnerstag fort. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Ökostromsektor war nach dem Bericht über Acciona Energía gefragt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Solaria-Aktie?
Die ISIN lautet ES0165386014, die WKN A0MU98. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AOR gehandelt, in den USA unter SEYMF (OTC).
Wie stark ist die Solaria-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Solaria-Aktie schloss bei 14,265 Euro und damit 1,31 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (14,08 Euro).
Was plant Solaria in Uruguay?
Solaria hat im Oktober eine Vereinbarung über einen Rechenzentrumspark mit bis zu 500 Megawatt Kapazität in Uruguay geschlossen.
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