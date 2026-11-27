Warum ist die Solaria-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Solaria-Aktie stieg um 1,31 Prozent und setzte die Rally vom Donnerstag fort. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Ökostromsektor war nach dem Bericht über Acciona Energía gefragt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Solaria-Aktie?

Die ISIN lautet ES0165386014, die WKN A0MU98. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AOR gehandelt, in den USA unter SEYMF (OTC).

Wie stark ist die Solaria-Aktie am Freitag gestiegen?

Die Solaria-Aktie schloss bei 14,265 Euro und damit 1,31 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (14,08 Euro).

Was plant Solaria in Uruguay?

Solaria hat im Oktober eine Vereinbarung über einen Rechenzentrumspark mit bis zu 500 Megawatt Kapazität in Uruguay geschlossen.