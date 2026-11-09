SolarEdge Aktie: Verzögert sich die große Trendwende?

Brian Lee, Analyst von Goldman Sachs, habe das Kursziel für die SolarEdge-Aktie (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von 29 auf 25 USD gesenkt und das Rating "sell" bestätigt. Die Geschäftsergebnisse des Solarunternehmens für das dritte Quartal hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen. Allerdings habe die Rentabilität von SolarEdge von Rückerstattungen im Zusammenhang mit Zöllen auf Grundlage des US-Gesetzes International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) profitiert. Positiv bewerte Lee die weiterhin ermutigende Entwicklung der neuen Nexis-Plattform und des Batteriespeichergeschäfts. Auch bei der Entwicklung der sog. Solid-State-Transformer-Technologie (SST), die neue Möglichkeiten bei der effizienten Stromumwandlung eröffne, erziele das Management weitere Fortschritte. Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibe Goldman Sachs skeptisch. Der schwächere kurzfristige Geschäftsausblick deute nach Einschätzung der Investmentbank darauf hin, dass sich die operative Erholung von SolarEdge länger hinziehen dürfte als bisher angenommen.