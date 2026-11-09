Brian Lee, Analyst von Goldman Sachs, habe das Kursziel für die SolarEdge-Aktie (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von 29 auf 25 USD gesenkt und das Rating "sell" bestätigt. Die Geschäftsergebnisse des Solarunternehmens für das dritte Quartal hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen. Allerdings habe die Rentabilität von SolarEdge von Rückerstattungen im Zusammenhang mit Zöllen auf Grundlage des US-Gesetzes International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) profitiert. Positiv bewerte Lee die weiterhin ermutigende Entwicklung der neuen Nexis-Plattform und des Batteriespeichergeschäfts. Auch bei der Entwicklung der sog. Solid-State-Transformer-Technologie (SST), die neue Möglichkeiten bei der effizienten Stromumwandlung eröffne, erziele das Management weitere Fortschritte. Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibe Goldman Sachs skeptisch. Der schwächere kurzfristige Geschäftsausblick deute nach Einschätzung der Investmentbank darauf hin, dass sich die operative Erholung von SolarEdge länger hinziehen dürfte als bisher angenommen.
SolarEdge Aktie: Verzögert sich die große Trendwende?
Goldman Sachs senkt Kursziel
Goldman Sachs erkenne zwar Fortschritte bei neuen Technologien und Speicherlösungen, sehe jedoch weiterhin erhebliche Herausforderungen für das operative Geschäft. Mit dem gesenkten Kursziel und der bestätigten Verkaufsempfehlung signalisiere Lee, dass die Risiken für die SolarEdge-Aktie aus seiner Sicht weiterhin überwiegen würden, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 04.11.2026)
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