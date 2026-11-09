SolarEdge Aktie: Susquehanna warnt vor Risiken!

Die SolarEdge-Aktie bleibt eine anspruchsvolle Turnaround-Spekulation. Einerseits zeigt das Unternehmen bemerkenswerte Fortschritte bei der Restrukturierung. Die bereinigte operative Profitabilität hat sich verbessert, der Free Cashflow ist seit fünf Quartalen positiv und neue Technologien eröffnen langfristige Wachstumschancen. Andererseits bleibt die Nachfrage schwach, während der Ausblick auf das vierte Quartal erheblich enttäuscht. Besonders kritisch ist die erwartete Abschwächung des Umsatzes auf 245 bis 275 Millionen USD. Gleichzeitig dürfte die bereinigte Bruttomarge deutlich zurückgehen. Susquehanna-Analyst Charles Minervino reagiert auf diese Unsicherheiten mit einer Senkung des Kursziels von 32 auf 31 USD und bestätigt das Rating "neutral". Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs vom Freitag von 27,51 USD ergibt sich daraus ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 12,69 Prozent. Der Kursgewinn von 5 Prozent zeigt zwar, dass Anleger wieder Hoffnung schöpfen, doch die fundamentalen Herausforderungen bleiben bestehen. Für eine nachhaltige Neubewertung müsste SolarEdge beweisen, dass die Nachfrage zurückkehrt, die Profitabilität auch ohne Sondereffekte steigt und neue Produkte zusätzliche Erträge liefern. Bis dahin bleibt die SolarEdge-Aktie ein Wertpapier mit interessanten Chancen, aber auch erheblichen Risiken. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob SolarEdge technologisch eine Zukunft besitzt, sondern wie schnell das Unternehmen diese Zukunft wieder in nachhaltig steigende Gewinne verwandeln kann.

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass die beim nächsten Stammtisch behaupten, SolarEdge sei eine neue Sonnencreme mit Börsennotierung. Also schnell teilen – schließlich sollte bei der nächsten Aktiendiskussion wenigstens das Wissen strahlen, wenn schon die Solarbranche gerade ein paar Wolken vor der Sonne hat!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 9. November 2026

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