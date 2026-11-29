Wer starke Nerven sucht, findet sie derzeit in Bernin bei Grenoble. Seit der Wafer-Hersteller Soitec am 18. November seine Halbjahreszahlen vorgelegt hat, schloss die Soitec Aktie an sieben Handelstagen in Folge jeweils mehr als fünf Prozent im Plus oder im Minus. Am Freitag gewann sie 5,0 Prozent auf 95,52 Euro. Die Jahresbilanz ist spektakulär: plus 312 Prozent, bester Wert im französischen Index SBF 120. Vom 52-Wochen-Hoch bei rund 200 Euro ist allerdings mehr als die Hälfte weg.
Soitec Aktie: Sieben Handelstage, sieben Ausschläge von mehr als fünf Prozent – Europas wildester Chipwert und sein Photonik-Schatz
Plus 12, minus 11, plus 5, minus 10, minus 7, plus 7, plus 5 Prozent: Die Soitec Aktie kommt seit ihren Halbjahreszahlen nicht zur Ruhe und schließt die Woche bei 95,52 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie sich mehr als vervierfacht, vom Hoch aber die Hälfte verloren. Im Zentrum steht ein Wafer für Lichtchips, den die KI-Rechenzentren dringend brauchen. Die große Analyse zur Soitec Aktie.
Soitec S.A. · ISIN: FR0013227113 · WKN: A2DKAC · Handelssymbol: SOH1 · US-Handelssymbol: SLOIF
Die Zahlen
Vom Sorgenkind zum KI-Profiteur
2024 verlor die Aktie 46 Prozent, 2025 weitere 73 Prozent. Smartphones, Autos und PCs – die alten Absatzmärkte von Soitec – lagen am Boden. Dann kam die Photonik.
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27, das im September endete, stieg der Umsatz um 37 Prozent auf 317 Millionen Euro. Im zweiten Quartal allein waren es 204 Millionen Euro, ein Plus von 46 Prozent und mehr als von Analysten erwartet. Die Bruttomarge sprang um gut acht Punkte auf 33,3 Prozent, das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 30 Prozent auf 103 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 45 Millionen Euro nach 67 Millionen Euro im Vorjahr, auch wegen einer Buchung für eine im September ausgegebene Wandelanleihe über 500 Millionen Euro.
Erstmals seit Mai 2025 wagt der Vorstand wieder eine Prognose für das Gesamtjahr: Der Umsatz soll währungsbereinigt um rund 40 Prozent wachsen. Analysten hatten im Schnitt mit 26 Prozent gerechnet.
Der Schatz
Wafer für Licht: Photonics-SOI
Was das Produkt kann
Soitec stellt Siliziumscheiben mit einer hauchdünnen isolierenden Schicht her. Auf einer Variante davon lassen sich Chips bauen, die Daten per Licht übertragen. In KI-Rechenzentren ersetzen solche Verbindungen zunehmend Kupferkabel.
Wie schnell es wächst
Der Umsatz mit diesen Wafern stieg von rund 50 Millionen Dollar im ersten auf 75 Millionen Dollar im zweiten Geschäftsquartal. Für das dritte Quartal peilt Soitec 90 Millionen Dollar an, für das Gesamtjahr mehr als 300 Millionen Dollar.
Wie sicher es ist
Kunden haben nach Unternehmensangaben Abnahmen im Wert von rund 1,2 Milliarden Dollar fest zugesagt. Soitec baut deshalb die Kapazität aus und erhöht die Investitionen um 30 auf 130 Millionen Euro.
Was noch fehlt
Der freie Mittelzufluss soll im Gesamtjahr nur bei rund 25 Millionen Euro liegen – halb so viel, wie Analysten erwartet hatten. Am 24. März will der Konzern auf einem Kapitalmarkttag seine längerfristigen Ziele vorstellen.
Bei Soitec streitet die Börse nicht mehr darüber, ob die Photonik kommt – sondern darüber, wie viel davon schon im Kurs steckt.
STMicroelectronics N.V. · ISIN: NL0000226223 · WKN: 893438 · Handelssymbol: SGM · US-Handelssymbol: STM
Der Streit
Zielwerte zwischen 82 und 160 Euro
Wie uneins die Profis sind, zeigen drei Studien aus den Tagen nach den Zahlen. Eine deutsche Großbank blieb bei ihrer Kaufempfehlung, senkte ihren Zielwert aber von 200 auf 160 Euro – die Aktie verlor daraufhin an einem Tag rund elf Prozent. Ein US-Analysehaus hält die Aktie weiter für zu teuer und nahm seinen Zielwert von 98 auf 82 Euro zurück. Seine Begründung: Das starke Wachstum der Photonik-Wafer in den kommenden zwei Geschäftsjahren sei im Kurs bereits enthalten, zudem könnten andere Techniken dem Produkt Konkurrenz machen. Eine britische Großbank rät zum Halten und nennt 115 statt 149 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Spanne erklärt die Ausschläge. Nach Daten des französischen Portals Idéal Investisseur wird die Aktie mit dem rund 79-Fachen des für das laufende Geschäftsjahr erwarteten Gewinns bewertet und mit dem rund 23-Fachen des Folgejahres. Wer so viel Zukunft bezahlt, reagiert auf jede Nachricht empfindlich.
Häufige Fragen zur Soitec Aktie
Warum schwankt die Soitec Aktie so stark?
Die Aktie hat sich 2026 mehr als vervierfacht und ist hoch bewertet. Analysten sind sich über den fairen Wert uneins, die Zielwerte reichen von 82 bis 160 Euro.
Was ist Photonics-SOI?
Ein Spezialwafer aus Silizium, auf dem Chips für die Datenübertragung per Licht gefertigt werden. Soitec erwartet damit im laufenden Geschäftsjahr mehr als 300 Millionen Dollar Umsatz.
Wann ist der nächste wichtige Termin?
Am 24. März veranstaltet Soitec einen Kapitalmarkttag.
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