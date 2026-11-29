Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27, das im September endete, stieg der Umsatz um 37 Prozent auf 317 Millionen Euro. Im zweiten Quartal allein waren es 204 Millionen Euro, ein Plus von 46 Prozent und mehr als von Analysten erwartet. Die Bruttomarge sprang um gut acht Punkte auf 33,3 Prozent, das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 30 Prozent auf 103 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 45 Millionen Euro nach 67 Millionen Euro im Vorjahr, auch wegen einer Buchung für eine im September ausgegebene Wandelanleihe über 500 Millionen Euro.

Erstmals seit Mai 2025 wagt der Vorstand wieder eine Prognose für das Gesamtjahr: Der Umsatz soll währungsbereinigt um rund 40 Prozent wachsen. Analysten hatten im Schnitt mit 26 Prozent gerechnet.