Snowflake Aktie: Minus 18 Prozent in einem Monat, Zahlen am 2. Dezember – jetzt muss der Datenkonzern liefern

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 19:20 3 Min.

Die Snowflake Aktie hat seit Ende Oktober deutlich verloren und sich in dieser Woche um gut acht Prozent erholt. Am Mittwoch legt das Unternehmen Quartalszahlen vor. Die Erwartungen sind hoch.

Bild: Mikhail Nilov / Pexels

Drei Quartale in Folge ist das Wachstum schneller geworden. Am Mittwoch zeigt sich, ob es ein viertes gibt. Die Snowflake Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 276,29 US-Dollar, ein Plus von 3,20 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 8,4 Prozent – auf Monatssicht ein Minus von rund 18 Prozent. Snowflake Inc. · ISIN: US8334451098 · WKN: A2QB38 · Handelssymbol: 5Q5 · US-Handelssymbol: SNOW Termin der Quartalszahlen 2. Dezember Schlusskurs am 27. November, plus 3,20 Prozent 276,29 $ Kursentwicklung auf Monatssicht −18,1 % 52-Wochen-Spanne 118,30 bis 384,56 $ Quelle : NYSE-Kursdaten laut Snowflake Investor Relations und GuruFocus, Stand 27. November 2026 Der Kurs Von 340 auf 255 – und halb zurück Ende Oktober notierte die Aktie noch bei knapp 340 US-Dollar. Dann kam der Ausverkauf bei KI- und Softwarewerten. Am 20. November schloss Snowflake bei 254,82 US-Dollar, ein Rückgang um ein Viertel in gut drei Wochen. Seitdem geht es aufwärts: 271,27 US-Dollar am Montag, 276,29 US-Dollar am Freitag. Die Schwankungen sind typisch für das Geschäftsmodell. Snowflake rechnet nach Verbrauch ab: Kunden zahlen für die Datenmengen, die sie auf der Plattform speichern und auswerten. Wächst die Nutzung, wächst der Umsatz sofort – sparen die Kunden, sinkt er ebenso schnell. Die Erwartung KI als Treiber, Bewertung als Risiko Im Mittelpunkt stehen die Produkterlöse. Sie haben sich zuletzt drei Quartale in Folge beschleunigt, getrieben von KI-Anwendungen, für die Unternehmen ihre Daten aufbereiten müssen. Anleger achten außerdem auf die Prognose und die Ausweitung bei Bestandskunden. Der Börsenwert liegt bei rund 97,5 Milliarden US-Dollar, einen Gewinn weist das Unternehmen nicht aus. Vor den Zahlen haben mehrere Analysehäuser ihre Kursziele gesenkt, vor allem wegen niedrigerer Bewertungen in der Branche. Die Ziele liegen nach den jüngsten Anpassungen zwischen 377 und 470 US-Dollar, die Mehrheit bleibt bei positiven Einstufungen. Ein Haus warnt, dass verbrauchsabhängige Software zum Jahresende schwächer laufen könnte. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Snowflake Aktie spricht Drei Quartale mit beschleunigtem Wachstum, Nachfrage durch KI-Anwendungen, positive Analystenmehrheit und eine kräftige Wochenerholung. Was dagegen spricht Keine Gewinne, hohe Bewertung, verbrauchsabhängige Erlöse, gesenkte Kursziele und hohe Erwartungen vor den Zahlen. Häufige Fragen zur Snowflake Aktie Wo steht die Snowflake Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 276,29 US-Dollar (plus 3,20 Prozent). Wann kommen die Quartalszahlen?

Am 2. Dezember 2026. Worauf achten Anleger?

Auf das Wachstum der Produkterlöse, die Prognose und die Nutzung durch KI-Anwendungen. Fazit: Ein Quartal entscheidet den Dezember Die Snowflake Aktie geht mit Rückenwind, aber ohne Sicherheitsnetz in die Zahlen. Beschleunigt sich das Wachstum erneut, ist der Rückschlag des Monats schnell vergessen. Wenn nicht, ist das Tief vom 20. November die nächste Marke.

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