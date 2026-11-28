Drei Quartale in Folge ist das Wachstum schneller geworden. Am Mittwoch zeigt sich, ob es ein viertes gibt. Die Snowflake Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 276,29 US-Dollar, ein Plus von 3,20 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 8,4 Prozent – auf Monatssicht ein Minus von rund 18 Prozent.
Snowflake Aktie: Minus 18 Prozent in einem Monat, Zahlen am 2. Dezember – jetzt muss der Datenkonzern liefern
Die Snowflake Aktie hat seit Ende Oktober deutlich verloren und sich in dieser Woche um gut acht Prozent erholt. Am Mittwoch legt das Unternehmen Quartalszahlen vor. Die Erwartungen sind hoch.
Snowflake Inc. · ISIN: US8334451098 · WKN: A2QB38 · Handelssymbol: 5Q5 · US-Handelssymbol: SNOW
Der Kurs
Von 340 auf 255 – und halb zurück
Ende Oktober notierte die Aktie noch bei knapp 340 US-Dollar. Dann kam der Ausverkauf bei KI- und Softwarewerten. Am 20. November schloss Snowflake bei 254,82 US-Dollar, ein Rückgang um ein Viertel in gut drei Wochen. Seitdem geht es aufwärts: 271,27 US-Dollar am Montag, 276,29 US-Dollar am Freitag.
Die Schwankungen sind typisch für das Geschäftsmodell. Snowflake rechnet nach Verbrauch ab: Kunden zahlen für die Datenmengen, die sie auf der Plattform speichern und auswerten. Wächst die Nutzung, wächst der Umsatz sofort – sparen die Kunden, sinkt er ebenso schnell.
Snowflake schreibt Verluste und wird mit fast 100 Milliarden Dollar bewertet. Das funktioniert nur, solange das Wachstum sich beschleunigt. Eine einzige Verlangsamung, und die Rechnung wird neu aufgemacht.
Die Erwartung
KI als Treiber, Bewertung als Risiko
Im Mittelpunkt stehen die Produkterlöse. Sie haben sich zuletzt drei Quartale in Folge beschleunigt, getrieben von KI-Anwendungen, für die Unternehmen ihre Daten aufbereiten müssen. Anleger achten außerdem auf die Prognose und die Ausweitung bei Bestandskunden. Der Börsenwert liegt bei rund 97,5 Milliarden US-Dollar, einen Gewinn weist das Unternehmen nicht aus.
Vor den Zahlen haben mehrere Analysehäuser ihre Kursziele gesenkt, vor allem wegen niedrigerer Bewertungen in der Branche. Die Ziele liegen nach den jüngsten Anpassungen zwischen 377 und 470 US-Dollar, die Mehrheit bleibt bei positiven Einstufungen. Ein Haus warnt, dass verbrauchsabhängige Software zum Jahresende schwächer laufen könnte. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Snowflake Aktie
Wo steht die Snowflake Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 276,29 US-Dollar (plus 3,20 Prozent).
Wann kommen die Quartalszahlen?
Am 2. Dezember 2026.
Worauf achten Anleger?
Auf das Wachstum der Produkterlöse, die Prognose und die Nutzung durch KI-Anwendungen.
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