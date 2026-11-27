aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 14:45 10 Min.

Citi senkt Kursziel

Steht die Snowflake-Aktie (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) vor einer spektakulären Renaissance an der Wall Street? Während die Papiere des amerikanischen Cloud-Datenspezialisten am Mittwoch an der NYSE um 1,2 Prozent auf 267,72 USD nachgaben, sorgt die amerikanische Großbank Citi mit einer bemerkenswert optimistischen Aktienanalyse für neue Kursfantasie. In seiner aktuellen Snowflake-Aktienanalyse vom 25. November 2026 senkt Analyst Tyler Radke das Kursziel von 490 auf 470 USD, bestätigt jedoch ausdrücklich das Rating "buy". Damit ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 75,6 Prozent. Besonders brisant: Während die Bewertungen zahlreicher Softwareunternehmen unter Druck geraten sind, erwartet Citi eine schnellere Monetarisierung künstlicher Intelligenz bei Snowflake als bisher angenommen. Bereits im Geschäftsjahr 2028 könnte KI einen erheblichen zusätzlichen Wachstumsbeitrag leisten. Gleichzeitig steht mit der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen am 2. Dezember ein entscheidender Belastungstest für die optimistische Investmentstory bevor. Hat die Wall Street das tatsächliche Wachstumspotenzial von Snowflake unterschätzt?

Citi bleibt bullish: Tyler Radke bestätigt Rating "buy" und senkt Kursziel auf 470 USD

Die aktuelle Snowflake-Aktienanalyse von Citi offenbart einen bemerkenswerten Gegensatz zwischen operativer Wachstumserwartung und Börsenbewertung. Tyler Radke reduziert das bisherige Kursziel von 490 auf 470 USD, was einer Abwärtskorrektur um lediglich 4,1 Prozent entspricht. Gleichzeitig hält der Citi-Analyst unverändert am Rating "buy" fest. Laut der veröffentlichten Zusammenfassung des Finanznachrichtendienstes The Fly sieht Citi im Vorfeld der Quartalszahlen eine attraktive Ausgangslage für die Snowflake-Aktie. Der neue Produktzyklus rund um künstliche Intelligenz dürfte das Umsatzwachstum beschleunigen. Ausschlaggebend für die Kurszielsenkung seien dagegen die zuletzt gesunkenen Bewertungsmultiplikatoren im Softwaresektor. Damit unterscheidet Tyler Radke zwischen den operativen Aussichten des Unternehmens und der gegenwärtigen Risikobereitschaft an den Finanzmärkten. Die niedrigere Bewertung sollte folglich nicht als Ausdruck einer verschlechterten Wachstumserwartung missverstanden werden. Vielmehr setzt Citi weiterhin auf eine außergewöhnlich dynamische Geschäftsentwicklung.

KI als Wachstumsturbo: Tyler Radke zieht seine Prognosen um ein ganzes Jahr vor

Das wohl wichtigste Argument der aktuellen Snowflake-Aktienanalyse von Citi betrifft die beschleunigte wirtschaftliche Bedeutung künstlicher Intelligenz. Wie das amerikanische Börsenmagazin Barron's berichtet, erwartet Tyler Radke inzwischen, dass KI bereits im Geschäftsjahr 2028 rund zehn Prozentpunkte zum Wachstum der Produkterlöse beitragen könnte. Bislang hatte Citi einen entsprechenden Beitrag erst ein Jahr später erwartet. Diese zeitliche Vorverlagerung könnte für die langfristige Ertragsentwicklung von Snowflake von erheblicher Bedeutung sein. Je schneller zusätzliche KI-Anwendungen wirtschaftlich erfolgreich werden, desto früher könnten sich die umfangreichen Technologieinvestitionen des Unternehmens auszahlen. Dabei profitiert Snowflake möglicherweise nicht nur von der direkten Vermarktung eigener KI-Produkte, sondern auch von einem steigenden Verbrauch seiner bestehenden Datenplattform. Jede zusätzliche Datenabfrage, umfangreichere Analyse oder automatisierte Verarbeitung großer Datenbestände kann die Nachfrage nach Rechenleistung erhöhen. Genau darin liegt ein entscheidender Vorteil des verbrauchsabhängigen Geschäftsmodells von Snowflake.

Warum Snowflake zu den großen Gewinnern der KI-Revolution gehören könnte

Während sich zahlreiche Technologieunternehmen auf die Entwicklung immer leistungsfähigerer KI-Modelle konzentrieren, besetzt Snowflake eine andere strategisch wichtige Position innerhalb der digitalen Wertschöpfungskette. Künstliche Intelligenz benötigt umfangreiche, hochwertige und zuverlässig verfügbare Daten. Gerade international tätige Unternehmen verfügen häufig über komplexe Datenbestände, die aus unterschiedlichen Anwendungen, Geschäftsbereichen und Cloud-Umgebungen stammen. Snowflake ermöglicht es seinen Kunden, diese Informationen zentral zu verwalten, auszuwerten und für KI-Anwendungen nutzbar zu machen. Besonders relevant ist dabei die Möglichkeit, künstliche Intelligenz innerhalb einer kontrollierten Datenumgebung einzusetzen. Unternehmen müssen sensible Informationen dadurch nicht zwangsläufig an externe Anwendungen übertragen. Aus redaktioneller Sicht könnte Snowflake damit unabhängig vom Erfolg einzelner KI-Modellanbieter profitieren. Ob sich künftig OpenAI, Anthropic, Google oder andere Anbieter durchsetzen, könnte für Snowflake weniger entscheidend sein als die insgesamt steigende Nachfrage nach datenintensiven Anwendungen.

37 Prozent Wachstum bei den Produkterlösen: Snowflake liefert starke fundamentale Argumente

Die zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen unterstreichen das Wachstumspotenzial des amerikanischen Softwarekonzerns. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erreichte Snowflake einen Gesamtumsatz von rund 1,55 Milliarden USD, ein Plus von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die besonders wichtigen Produkterlöse kletterten um 37 Prozent auf 1,49 Milliarden USD. Damit zeigt Snowflake eine Wachstumsdynamik, die deutlich über derjenigen zahlreicher etablierter Softwarekonzerne liegt. Unternehmenschef Sridhar Ramaswamy erklärte anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 2. September 2026 über die Wirkung künstlicher Intelligenz: „KI verstärkt weiterhin unsere Vorteile und erzeugt einen Schwungradeffekt im gesamten Unternehmen.“ Die Aussage des Vorstandsvorsitzenden verdeutlicht, dass das Management künstliche Intelligenz nicht als isoliertes Zusatzgeschäft betrachtet, sondern als wichtigen Wachstumstreiber für die gesamte Plattform. Diese strategische Ausrichtung passt zur positiven Einschätzung von Tyler Radke und dem unveränderten Rating "buy" von Citi.

Neun Milliarden USD Vertragsbestand: Snowflake verfügt über ein gewaltiges Umsatzpolster

Für zusätzliche Zuversicht sorgt die Entwicklung der langfristigen Kundenverpflichtungen. Die noch nicht erfüllten Leistungsverpflichtungen erreichten zum Ende des zweiten Quartals neun Milliarden USD und lagen damit um 30 Prozent über dem Vorjahreswert. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Kunden, die innerhalb von zwölf Monaten jeweils mehr als eine Million USD an Produkterlösen generierten, um 27 Prozent auf 828. Die Netto-Umsatzbindungsrate belief sich auf 126 Prozent. Diese Kennzahl zeigt, dass bestehende Kunden ihre Ausgaben für die Plattform im Durchschnitt weiterhin erheblich ausweiten. Eine solche Entwicklung kann besonders wertvoll sein, weil Snowflake nicht ausschließlich auf die Gewinnung neuer Kunden angewiesen ist. Zusätzliche Anwendungen bei bestehenden Großkunden können einen wichtigen Beitrag zum Wachstum leisten. Allerdings entsprechen vertragliche Leistungsverpflichtungen noch keinen realisierten Umsätzen. Entscheidend bleibt, wie schnell Kunden ihre vereinbarten Kapazitäten tatsächlich nutzen und in welchem Umfang sie anschließend weitere Verträge abschließen.

Snowflake erhöht Jahresprognose: Wird die Wall Street erneut überrascht?

Nach dem starken zweiten Quartal hatte Snowflake seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich angehoben. Das Management erwartet nun Produkterlöse von 6,07 Milliarden USD nach zuvor prognostizierten 5,84 Milliarden USD. Damit wurde die erwartete Wachstumsrate von 31 auf 36 Prozent erhöht. Gleichzeitig hob das Management die Prognose für die bereinigte operative Marge von 13,5 auf 14,5 Prozent an. Die bereinigte Free-Cashflow-Marge soll 23 Prozent erreichen. Diese Kombination aus dynamischem Umsatzwachstum und verbesserten Profitabilitätsaussichten bildet einen wichtigen fundamentalen Hintergrund für die optimistische Snowflake-Aktienanalyse von Citi. Sollte das Unternehmen seine Prognosen erneut übertreffen, könnte dies die Erwartungen an die kommenden Geschäftsjahre weiter nach oben treiben. Allerdings sind die Hürden inzwischen hoch. Gerade bei wachstumsstarken Technologieunternehmen kann bereits ein geringfügig enttäuschender Ausblick erhebliche Kursreaktionen auslösen.

KI-Agenten als neue Umsatzmaschine: Auch KeyBanc bleibt optimistisch

Citi steht mit seiner positiven Einschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen künstlicher Intelligenz keineswegs allein. Auch KeyBanc-Analyst Eric Heath erkennt zusätzliche Nachfrageimpulse durch KI-Anwendungen. Nach einer Befragung von Kunden und Geschäftspartnern hätten sich die Erwartungen an das Ausgabenwachstum für die kommenden zwölf Monate verbessert. Gleichzeitig werde der KI-gestützte Programmierassistent CoCo zunehmend eingesetzt. Auch externe Programmierwerkzeuge wie Claude von Anthropic und Codex von OpenAI könnten die Nutzung der Snowflake-Plattform unterstützen. Dennoch senkte KeyBanc am 24. November 2026 das Kursziel von 460 auf 400 USD und bestätigte das Rating "overweight". Wie Citi begründete auch KeyBanc die niedrigere Bewertung mit gesunkenen Bewertungsmultiplikatoren vergleichbarer Softwareunternehmen. Die Übereinstimmung beider Analysehäuser ist bemerkenswert: Die operativen Wachstumsperspektiven erscheinen attraktiv, während das allgemeine Bewertungsumfeld vorsichtiger eingeschätzt wird.

Bewertungsalarm: Ist die Snowflake-Aktie trotz des Kursrückgangs noch zu teuer?

Bei aller Begeisterung über die KI-Wachstumsperspektiven sollten Anleger die ambitionierte Bewertung von Snowflake nicht unterschätzen. Nach den von TIKR veröffentlichten Konsensschätzungen erwarten Analysten für das im Januar 2029 endende Geschäftsjahr einen normalisierten Gewinn je Aktie von 4,34 USD. Bezogen auf das Kursziel 470 USD von Citi entspräche dies einem rechnerischen Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 108. Auch auf Grundlage des jüngsten NYSE-Schlusskurses von 267,72 USD läge das entsprechende Verhältnis noch bei knapp 62. Diese Kennzahlen verdeutlichen, dass Anleger bereits erhebliche zukünftige Gewinnsteigerungen voraussetzen. Zudem werden bei normalisierten Gewinnen unter anderem Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen ausgeklammert. Sollte Snowflake die hohen Wachstumserwartungen verfehlen, könnten sowohl sinkende Gewinnschätzungen als auch niedrigere Bewertungsmultiplikatoren den Aktienkurs belasten. Die außergewöhnlichen Kurschancen der Snowflake-Aktie gehen deshalb mit erheblichen Bewertungsrisiken einher.

Showdown am 2. Dezember: Diese Quartalszahlen könnten über die nächste Kursrally entscheiden

Für die Aktionäre von Snowflake rückt ein entscheidender Termin näher. Am 2. Dezember 2026 wird das Unternehmen nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 veröffentlichen. Besondere Aufmerksamkeit dürfte der Entwicklung der Produkterlöse, dem zukünftigen Wachstumsausblick und den ersten wirtschaftlichen Erfolgen neuer KI-Anwendungen gelten. Das Management hatte zuletzt Produkterlöse zwischen 1,588 und 1,593 Milliarden USD in Aussicht gestellt, entsprechend einem Wachstum von 37 bis 38 Prozent. Sollte Snowflake diese Erwartungen deutlich übertreffen und gleichzeitig einen überzeugenden Ausblick präsentieren, könnte dies die positive Aktienanalyse von Citi zusätzlich untermauern. Tyler Radke sieht bereits im Vorfeld der Quartalszahlen eine attraktive Ausgangslage für die Aktie. Enttäuschungen bei den Wachstumskennzahlen könnten dagegen angesichts der weiterhin anspruchsvollen Bewertung eine erneute Verkaufswelle auslösen.

Snowflake-Aktienanalysen im Vergleich: Wells Fargo sieht sogar 96 Prozent Kurspotenzial

Citi gehört mit dem Kursziel 470 USD zu den optimistischen Stimmen an der Wall Street. Auf Grundlage des NYSE-Schlusskurses von 267,72 USD ergeben sich folgende rechnerische Kurspotenziale ausgewählter aktueller Analysteneinschätzungen:

Wells Fargo (24.11.2026): Ryan MacWilliams, positive Anlageeinschätzung, Kursziel 525 USD, Aufwärtspotenzial 96,1 Prozent.

Oppenheimer (18.11.2026): Ittai Kidron, positive Anlageeinschätzung, Kursziel 475 USD, Aufwärtspotenzial 77,4 Prozent.

Citi (25.11.2026): Tyler Radke, Rating "buy", Kursziel 470 USD, Aufwärtspotenzial 75,6 Prozent.

TD Cowen (23.11.2026): Derrick Wood, Rating "buy", Kursziel 450 USD, Aufwärtspotenzial 68,1 Prozent.

Evercore ISI (24.11.2026): Kirk Materne, positive Anlageeinschätzung, Kursziel 430 USD, Aufwärtspotenzial 60,6 Prozent.

KeyBanc (24.11.2026): Eric Heath, Rating "overweight", Kursziel 400 USD, Aufwärtspotenzial 49,4 Prozent.

Bank of America (20.11.2026): Koji Ikeda, Rating "buy", Kursziel 400 USD, Aufwärtspotenzial 49,4 Prozent.

Der von TipRanks ermittelte Analystenkonsens liegt bei 435,21 USD und signalisiert ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 62,6 Prozent. Von 36 erfassten Analysten empfehlen 33 den Kauf und drei das Halten der Snowflake-Aktie.

Fazit: Snowflake-Aktie vor einer spektakulären KI-getriebenen Neubewertung?