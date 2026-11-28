Die J.M.-Smucker-Aktie (ISIN: US8326964058, WKN: 633835, Handelssymbol: SJM) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 5,10 Prozent, am Freitag 2,46 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 0,43 Prozent.
Smucker-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Lebensmittelkonzern verliert – was hinter dem Minus von 5,1 Prozent steckt
Die J.M.-Smucker-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 5,10 Prozent bleibt der Lebensmittelhersteller in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.
SJMSJM
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Die Gründe für den Kursverlust
Defensivwert ohne Rückenwind
In der Rekordwoche der Tech- und Chipwerte lag der Lebensmittelsektor zurück.
Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent, getragen von Technologie und Material. Smucker gehörte zu den Ausnahmen mit Minus. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden; denkbar ist eine Umschichtung aus defensiven Werten, belegt ist sie nicht.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Schwacher Freitag
2,46 Prozent Minus.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Relative Schwäche, offene Ursache
Auf Monatssicht ist die Aktie nahezu unverändert, auf Jahressicht liegt sie im Plus.
Häufige Fragen zur Smucker-Aktie
Warum ist die Smucker-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 5,10 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US8326964058, WKN 633835, Handelssymbol SJM.
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