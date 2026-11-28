Smucker-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Lebensmittelkonzern verliert – was hinter dem Minus von 5,1 Prozent steckt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die J.M.-Smucker-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 5,10 Prozent bleibt der Lebensmittelhersteller in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.

Die J.M.-Smucker-Aktie (ISIN: US8326964058, WKN: 633835, Handelssymbol: SJM) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 5,10 Prozent, am Freitag 2,46 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 0,43 Prozent. SJM SJM — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr SJM — — — Smucker-Wochenminus -5,10 % Smucker am Freitag -2,46 % Smucker auf Monatssicht -0,43 % Smucker auf Jahressicht +22,95 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Defensivwert ohne Rückenwind In der Rekordwoche der Tech- und Chipwerte lag der Lebensmittelsektor zurück. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent, getragen von Technologie und Material. Smucker gehörte zu den Ausnahmen mit Minus. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden; denkbar ist eine Umschichtung aus defensiven Werten, belegt ist sie nicht. 01 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 02 Schwacher Freitag 2,46 Prozent Minus. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Relative Schwäche, offene Ursache Auf Monatssicht ist die Aktie nahezu unverändert, auf Jahressicht liegt sie im Plus. Was für die Smucker-Aktie spricht Defensive Marken: Stabile Nachfrage nach Lebensmitteln.

Jahresbilanz: Plus von knapp 23 Prozent. Was die Smucker-Aktie belasten kann Relative Schwäche: Der Markt lief davon.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der Smucker-Aktie Unternehmen: The J. M. Smucker Company

ISIN: US8326964058 · WKN: 633835

Handelssymbol: SJM (NYSE)

Branche: Lebensmittel Häufige Fragen zur Smucker-Aktie Warum ist die Smucker-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 5,10 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US8326964058, WKN 633835, Handelssymbol SJM. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche Smucker Die Smucker-Aktie bleibt in der Rekordwoche zurück. Die Ursache ist offen.

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