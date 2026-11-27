Für die SMA Solar Aktie ist es der zweite starke Tag in Folge. Am Donnerstag hatte sie 4,64 Prozent gewonnen. Vom Mittwochsschluss bei 42,20 Euro gerechnet steht nun ein Plus von rund 12 Prozent.

Davor lag eine Durststrecke. Seit den Neunmonatszahlen vom 12. November hatte die Aktie rund 13 Prozent verloren, obwohl der Vorstand die Prognose angehoben hatte. Anleger störten sich an den Sondereffekten im Ergebnis: Das berichtete EBITDA sprang auf 146,3 Millionen Euro, bereinigt sank es von 118,6 auf 109,6 Millionen Euro. Berenberg setzt den Akzent nun auf die andere Seite der Bilanz, den Auftragsbestand von 1.857,6 Millionen Euro, der rund 45 Prozent über dem Vorjahr liegt.

Berenberg steht mit der positiven Sicht nicht allein. In dieser Woche hatten bereits zwei weitere Analysehäuser ihre Kaufempfehlungen bestätigt und auf das Geschäft mit Großanlagen, Speichern und Rechenzentren verwiesen.