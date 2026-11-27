Der Analyst hat gesprochen, die Börse folgt: Die SMA Solar Aktie springt am Freitagmorgen um 7,07 Prozent auf 47,28 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und ist mit Abstand der größte TecDAX Gewinner. Auslöser ist eine Hochstufung durch die Privatbank Berenberg.
SMA Solar Aktie: TecDAX Gewinner Nummer eins – Berenberg dreht auf „Buy“, 7 Prozent Kurssprung am Morgen
Die SMA Solar Aktie steigt am Freitagmorgen um 7,07 Prozent auf 47,28 Euro und führt die TecDAX Gewinner an. Die Privatbank Berenberg stuft den Wechselrichterhersteller von „Hold“ auf „Buy“ hoch und hebt das Kursziel auf 65 Euro.
Warum steigt die SMA Solar Aktie heute?
Berenberg hat SMA Solar von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 65 Euro angehoben. Analyst Lasse Stueben traut dem Solarausrüster angesichts robuster Nachfrage und gut gefüllter Auftragsbücher mehr zu. Die Studie wurde am frühen Morgen bekannt. Schon vorbörslich notierte die Aktie bei Lang & Schwarz knapp 7 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag bei 44,16 Euro.
Der Zeitpunkt passt. Der Gesamtmarkt setzt seine Erholung fort: Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte, der TecDAX liegt rund 1 Prozent im Plus. Asiens Börsen hatten zuvor deutlich zugelegt.
Die Wende nach zwei schwachen Wochen
Für die SMA Solar Aktie ist es der zweite starke Tag in Folge. Am Donnerstag hatte sie 4,64 Prozent gewonnen. Vom Mittwochsschluss bei 42,20 Euro gerechnet steht nun ein Plus von rund 12 Prozent.
Davor lag eine Durststrecke. Seit den Neunmonatszahlen vom 12. November hatte die Aktie rund 13 Prozent verloren, obwohl der Vorstand die Prognose angehoben hatte. Anleger störten sich an den Sondereffekten im Ergebnis: Das berichtete EBITDA sprang auf 146,3 Millionen Euro, bereinigt sank es von 118,6 auf 109,6 Millionen Euro. Berenberg setzt den Akzent nun auf die andere Seite der Bilanz, den Auftragsbestand von 1.857,6 Millionen Euro, der rund 45 Prozent über dem Vorjahr liegt.
Berenberg steht mit der positiven Sicht nicht allein. In dieser Woche hatten bereits zwei weitere Analysehäuser ihre Kaufempfehlungen bestätigt und auf das Geschäft mit Großanlagen, Speichern und Rechenzentren verwiesen.
Was jetzt für die SMA Solar Aktie zählt
Die Marke von 48,24 Euro
Dort schloss die Aktie am 11. November, dem Tag vor den Zahlen. Darüber wäre der Rückschlag vollständig aufgeholt.
Das Schlussquartal
Es muss zeigen, dass das bereinigte Ergebnis wieder steigt.
Der Auftragsbestand
Er ist das zentrale Argument der Optimisten und muss in Umsatz umgesetzt werden.
Stammdaten
SMA Solar Technology AG: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92, US-Handelssymbol SMTGF (OTC)
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SMA Solar Technology AG (S92): Kaufen, Kursziel 65,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Berenberg (Analyst Lasse Stueben), Studie vom 27.11.2026, wiedergegeben laut dpa-AFX Analyser. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
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- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Berenberg (Analyst Lasse Stueben), Studie vom 27.11.2026, wiedergegeben laut dpa-AFX Analyser.
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