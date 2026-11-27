Die SMA Solar Aktie gehört am Freitag zu den gefragtesten Werten im Technologieindex: Am Mittag notiert das Papier des nordhessischen Wechselrichter-Herstellers 5,66% höher bei 46,66 Euro und zählt damit zu den größten TecDAX Gewinnern. Am Morgen hatte SMA Solar die Liste sogar angeführt, zeitweise stieg die Aktie um mehr als 9% auf 48,20 Euro.
SMA Solar Aktie: TecDAX Gewinner am Mittag - Berenberg dreht auf "Buy", der Wechselrichter-Spezialist springt über 46 Euro
Die SMA Solar Aktie steigt am Freitagmittag um 5,66% auf 46,66 Euro und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern. Auslöser ist die Hochstufung durch Berenberg - die dritte Kaufempfehlung binnen weniger Tage. Was die Analysten so zuversichtlich macht.
TecDAX Gewinner am Mittag
Warum die SMA Solar Aktie heute kräftig steigt
Der Auslöser kommt aus Hamburg: Die Privatbank Berenberg stuft SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel von 60 auf 65 Euro an.
Analyst Lasse Stueben hält die Markterwartungen für 2027 für zu konservativ. Der hohe Auftragsbestand und die robuste Nachfrage rechtfertigten eine deutlich zuversichtlichere Einschätzung. Die Börse folgt dem Votum prompt - zumal die SMA Solar Aktie bereits am Donnerstag mit einem Plus von 4,64% auf 44,16 Euro und einem Xetra-Umsatz von über vier Millionen Euro eine Erholung eingeleitet hatte. Charttechnisch ist der Aktie zudem der Sprung über die 21-Tage-Linie gelungen.
Hochstufung durch Berenberg
Von "Hold" auf "Buy", Kursziel von 60 auf 65 Euro angehoben.
Rückenwind von weiteren Häusern
Die Deutsche Bank bekräftigte am Donnerstag ihr Kaufvotum mit Kursziel 78 Euro, Jefferies sieht 90 Euro.
Technische Erholung
Nach zwei Wochen Talfahrt seit den Neunmonatszahlen kehren die Käufer zurück.
Analystenstimmen
Drei Kaufvoten in wenigen Tagen
Die Berenberg-Studie steht nicht allein. Bereits am Vortag hatte Deutsche-Bank-Analystin Mengxian Sun ihre Kaufempfehlung bestätigt. Sie sieht für 2026 eine breite fundamentale Trendwende und deutlich geringere Abwärtsrisiken. Jefferies hatte wenige Tage zuvor das "Buy"-Votum bekräftigt und nennt als Wachstumstreiber vor allem Energiespeicher und die Stromversorgung von Rechenzentren - ein Feld, das durch den KI-Boom stark an Bedeutung gewinnt.
Fundamentaler Hintergrund
Vom Verlust zurück in die Gewinnzone
Operativ hat SMA Solar eine bemerkenswerte Wende hinter sich. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte der Konzern einen Gewinn von rund 99 Mio. Euro - nach einem Verlust von mehr als 144 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Prognosespanne für das Gesamtjahr wurde angehoben. Dennoch hatte die SMA Solar Aktie nach der Zahlenvorlage rund 13% verloren, bevor nun die Gegenbewegung einsetzte. Das Jahreshoch liegt bei 70,55 Euro.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Elmos Semiconductor
|107,00 Euro
|+7,97%
|Siltronic
|51,10 Euro
|+7,17%
|AIXTRON
|27,53 Euro
|+5,80%
|SMA Solar Technology
|46,66 Euro
|+5,66%
|HENSOLDT
|83,44 Euro
|+5,11%
Quelle: Kursliste 27.11.2026, Mittag
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