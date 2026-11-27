Analyst Lasse Stueben hält die Markterwartungen für 2027 für zu konservativ. Der hohe Auftragsbestand und die robuste Nachfrage rechtfertigten eine deutlich zuversichtlichere Einschätzung. Die Börse folgt dem Votum prompt - zumal die SMA Solar Aktie bereits am Donnerstag mit einem Plus von 4,64% auf 44,16 Euro und einem Xetra-Umsatz von über vier Millionen Euro eine Erholung eingeleitet hatte. Charttechnisch ist der Aktie zudem der Sprung über die 21-Tage-Linie gelungen.