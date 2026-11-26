Die Sonne kommt durch: Die SMA Solar Aktie gewinnt am Donnerstag 4,64 Prozent auf 44,16 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und ist fünftgrößter TecDAX Gewinner. Das Plus vom Morgen hielt den ganzen Tag und wuchs bis zum Schluss leicht an.
SMA Solar Aktie: TecDAX Gewinner – 4,6 Prozent Plus und der erste starke Tag seit den Zahlen
Die SMA Solar Aktie schließt am Donnerstag 4,64 Prozent höher bei 44,16 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Wechselrichterhersteller unterbricht den Abwärtstrend seit Mitte November. Der Auftragsbestand stimmt, die Ergebnisqualität bleibt das Thema.
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Warum steigt die SMA Solar Aktie heute?
Aus dem Unternehmen kam nichts Neues. Die SMA Solar Aktie profitierte von der breiten Erholung am deutschen Aktienmarkt. Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der MDAX gewann 2,34 Prozent, der TecDAX rund 2,1 Prozent. Auslöser war die Kehrtwende der US-Techwerte am Mittwochabend.
Anleger griffen vor allem bei Titeln zu, die zuletzt stark gefallen waren. SMA Solar hatte seit dem 11. November rund 13 Prozent verloren und stand damit weit oben auf dieser Liste. Mit 4,13 Millionen Euro lag der Xetra-Umsatz für einen Nebenwert auf ordentlichem Niveau.
Der Streit um die Qualität des Gewinns
Hinter dem Abwärtstrend steht eine Debatte, die heute nicht entschieden wurde. Am 12. November hob SMA Solar die Prognose für 2026 an, auf 1.675 bis 1.725 Millionen Euro Umsatz und 205 bis 230 Millionen Euro EBITDA. Das EBITDA der ersten neun Monate sprang auf 146,3 Millionen Euro.
Ein großer Teil davon stammt aus Sondereffekten, vor allem dem Verkauf zuvor abgeschriebener Vorräte und Zollrückerstattungen aus den USA. Bereinigt sank das EBITDA von 118,6 auf 109,6 Millionen Euro. Dem steht ein Auftragsbestand gegenüber, der mit 1.857,6 Millionen Euro rund 45 Prozent über dem Vorjahr liegt.
Was jetzt für die SMA Solar Aktie zählt
Anschlusskäufe
Ein zweiter fester Tag würde zeigen, dass heute mehr als eine technische Gegenbewegung stattfand.
Das Schlussquartal
Steigt das bereinigte EBITDA wieder, verliert die Kritik an den Sondereffekten an Gewicht.
Der Auftragsbestand
Er muss zügig in Umsatz umgesetzt werden, damit die angehobene Prognose trägt.
Stammdaten
SMA Solar Technology AG: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92, US-Handelssymbol SMTGF (OTC)
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