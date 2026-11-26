Aus dem Unternehmen kam nichts Neues. Die SMA Solar Aktie profitierte von der breiten Erholung am deutschen Aktienmarkt. Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der MDAX gewann 2,34 Prozent, der TecDAX rund 2,1 Prozent. Auslöser war die Kehrtwende der US-Techwerte am Mittwochabend.

Anleger griffen vor allem bei Titeln zu, die zuletzt stark gefallen waren. SMA Solar hatte seit dem 11. November rund 13 Prozent verloren und stand damit weit oben auf dieser Liste. Mit 4,13 Millionen Euro lag der Xetra-Umsatz für einen Nebenwert auf ordentlichem Niveau.