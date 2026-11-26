SMA Solar Aktie: SDAX Gewinner am Abend – hoher Umsatz, 4,6 Prozent Plus

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:07 2 Min.

Die SMA Solar Aktie steigt am Donnerstag um 4,64 Prozent auf 44,16 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Mit über vier Millionen Euro Xetra-Umsatz gehört sie zu den meistgehandelten Werten im Index.

Bild: SMA Solar Technology AG

Viel Geld, klare Richtung: Die SMA Solar Aktie gewinnt am Donnerstag 4,64 Prozent auf 44,16 Euro und ist elftgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Bemerkenswert ist der Umsatz. Mit 4,13 Millionen Euro wurde auf Xetra in kaum einem anderen SDAX Wert mehr gehandelt. Schlusskurs der SMA Solar Aktie auf Xetra 44,16 € Tagesgewinn, Platz 11 der SDAX Gewinner +4,64 % Kursgewinn zum Vortag +1,96 € Xetra-Tagesumsatz 4,13 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Börse Der Auslöser Warum steigt die SMA Solar Aktie heute? Aus Niestetal kam am Donnerstag keine Meldung. Die SMA Solar Aktie profitiert von der Erholung der Technologiewerte, die den SDAX um 2,36 Prozent nach oben zog. Der Wechselrichter-Hersteller wird an der Börse inzwischen weniger als Solarwert und mehr als Ausrüster für Stromspeicher und Netzinfrastruktur gehandelt, also als Teil des Themas Energie für Rechenzentren. Diese Aktien waren am Mittwoch abverkauft worden und kamen am Donnerstag zurück. Auffällig ist, dass sich der Bremer Wettbewerber im weiteren Sinne, Energiekontor, am selben Tag wegen einer BaFin-Prüfung im freien Fall befand, ohne den SDAX Gewinner SMA zu belasten. Der Markt unterscheidet zwischen Projektentwicklern und Technologielieferanten. Der Hintergrund Großanlagen tragen, Privatkunden bremsen SMA Solar baut Wechselrichter, die den Gleichstrom aus Solarmodulen und Batterien netzfähig machen. Das Geschäft mit Großkraftwerken und Batteriespeichern läuft gut, das Geschäft mit Privatkunden und Gewerbe leidet unter schwacher Nachfrage und Preisdruck aus Asien. Der Konzern steuert mit einem Sparprogramm gegen. Diese Zweiteilung erklärt, warum die SMA Solar Aktie so stark auf Stimmungswechsel reagiert. Was für die SMA Solar Aktie spricht Großspeicher und Netztechnik sind gefragte Wachstumsfelder

Hoher Handelsumsatz zeigt breites Interesse

Die Aktie stieg trotz schlechter Nachrichten aus dem Erneuerbaren-Sektor Was Anleger bedenken sollten Das Privatkundengeschäft bleibt schwach

Preisdruck durch asiatische Wettbewerber

Die Aktie schwankt stark mit der Stimmung für Technologiewerte Kurz erklärt Fragen und Antworten zur SMA Solar Aktie Warum ist SMA Solar heute SDAX Gewinner?

Die Aktie erholt sich mit den Technologie- und Energiewerten. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Wie hoch war der Umsatz?

Auf Xetra wurden SMA-Aktien für 4,13 Millionen Euro gehandelt. SMA Solar Aktie: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Börsenkürzel S92. Fazit zur SMA Solar Aktie Die SMA Solar Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner bei hohem Umsatz. Der Markt honoriert das Geschäft mit Großanlagen und Speichern. Ob die Erholung hält, hängt an der Stimmung für Technologiewerte und an den nächsten Auftragsmeldungen.

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