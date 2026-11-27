Die SMA Solar Aktie (ISIN DE000A0DJ6J9, Ticker S92) ist der Gewinner des Tages im TecDAX und im SDAX: Auf Xetra stand der Kurs um 17:35 Uhr bei 47,52 Euro, ein Plus von 7,61 Prozent. Auslöser ist ein Analystenwechsel: Berenberg hat die SMA Solar Aktienprognose angehoben, das Rating von Halten auf Kaufen gesetzt und das Kursziel von 60 auf 65 Euro erhöht. Das Ziel eines Dritten liegt damit rund 37 Prozent über dem aktuellen Kurs – aktiencheck.de gibt dazu keine eigene Einschätzung ab.
SMA Solar Aktie Prognose: Berenberg hebt auf Kaufen und das Kursziel auf 65 Euro – ist der Konsens für 2027 wirklich zu zurückhaltend?
Die SMA Solar Aktie springt um 7,6 Prozent auf 47,52 Euro. Berenberg stuft von Halten auf Kaufen hoch und nennt 65 Euro als Kursziel. Die SMA Solar Aktienprognose im Überblick: Unternehmensziele, Konsens, Kursziele der Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- SMA Solar Technology AG
- ISIN / Ticker
- DE000A0DJ6J9 / S92
- Marktkapitalisierung
- rund 1,6 Mrd. €
- 52-Wochen-Hoch
- 70,60 €
- Dividende
- 0,50 € je Aktie (Rendite rund 2,5 %)
- Indizes
- TecDAX, SDAX
Stand: 27.11.2026, Kurs: Xetra, 27.11.2026, 17:35 Uhr; Marktkapitalisierung laut aktiencheck.de/wallstreet-online
SMA Solar Aktie Prognose
Was ist bei der SMA Solar Aktie passiert – und warum springt der Kurs?
Berenberg-Analyst Lasse Stueben hat seine Studie vom 26. November veröffentlicht, die dpa-AFX am Freitagnachmittag aufgriff. Seine zentrale These: Der Marktkonsens für 2027 sei „zu zurückhaltend“. Angesichts robuster Nachfrage und voller Auftragsbücher traue er SMA mehr zu, zudem erwarte er einen etwas nachlassenden Wettbewerbsdruck. Die Aktie reagierte schon im frühen Handel: Das Tageshoch lag laut aktiencheck.de bei 48,20 Euro, zeitweise stand ein Plus von mehr als 9 Prozent auf der Kurstafel.
Für die SMA Solar Aktie ist es ein Kontrapunkt zu den vergangenen Wochen. Nach den Neunmonatszahlen Mitte November war der Kurs auf ein Tief seit März gefallen, obwohl das Unternehmen seine Prognose konkretisiert hatte. Der Kurs liegt weiter rund ein Drittel unter dem 52-Wochen-Hoch von 70,60 Euro.
Wie sieht das Geschäftsmodell von SMA Solar aus?
SMA Solar mit Sitz in Niestetal bei Kassel entwickelt und fertigt Wechselrichter für Photovoltaikanlagen und kombiniert sie mit Speicherlösungen und Services. Neben dem Geschäft mit Privat- und Gewerbekunden gehört das Segment Large Scale & Project Solutions zum Konzern, in dem Großprojekte und Speicher gebündelt sind. Dort gingen im dritten Quartal laut Goldesel Aufträge über rund 480 Millionen Euro ein. Die SMA Solar Aktie gilt deshalb als Wette auf Netzausbau, Solarzubau und Batteriespeicher in Europa und den USA.
Wie lauten die Unternehmensprognose und die Konsensschätzungen für die SMA Solar Aktie?
Mit den Neunmonatszahlen am 12. November hat SMA die Prognose für 2026 eingeengt: Der Umsatz soll zwischen 1.675 und 1.725 Millionen Euro liegen (zuvor 1.625 bis 1.725), das EBITDA zwischen 205 und 230 Millionen Euro (zuvor 180 bis 230). Das Management erwartet laut pv-tech das obere Ende der Spannen. In den ersten neun Monaten erzielte SMA 1.161 Millionen Euro Umsatz (Vorjahr 1.135 Millionen) und ein Konzernergebnis von rund 99 Millionen Euro nach einem Verlust von 144,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Netto-Cash stieg auf 301,6 Millionen Euro (Ende 2025: 176,4 Millionen), der Auftragsbestand lag Ende September bei rund 1,86 Milliarden Euro nach 1,28 Milliarden ein Jahr zuvor.
|Kennzahl
|2026e (Konsens)
|2027e (Konsens)
|Prognose SMA 2026
|Umsatz
|1.670 Mio. €
|1.790 Mio. €
|1.675–1.725 Mio. €
|EBITDA
|207 Mio. €
|264 Mio. €
|205–230 Mio. €
|EBIT
|154 Mio. €
|200 Mio. €
|–
|EPS
|3,24 €
|–
|–
|KGV
|13,0
|–
|–
Konsens laut SMA-IR (Stand 22.10.2026, vor den Zahlen vom 12.11.). EPS und KGV 2026e laut wallstreet-online, die Seite weist selbst auf teils inkonsistente Daten hin. EPS- und KGV-Konsens für 2027 nicht belegt.
Quelle: SMA Solar Investor Relations, pv-tech (12.11.2026), wallstreet-online
Auffällig: Das obere Ende der SMA-Spanne liegt über dem Konsens von Oktober. Genau hier setzt Berenberg an – die Schätzungen für 2027 könnten nach dem Urteil des Hauses zu niedrig angesetzt sein. Ob die Erwartungen steigen, zeigen die nächsten Studienupdates.
Welches Kursziel trauen Analysten der SMA Solar Aktie zu?
Die Analystenlandschaft ist überschaubar. Laut der Coverage-Liste von SMA (Stand 22. Oktober) beobachten sechs Häuser die Aktie, drei mit Kaufen, drei mit Halten, keines mit Verkaufen. Mit dem Berenberg-Wechsel und dem gesenkten fairen Wert der DZ Bank (von 54 auf 52 Euro am 12. November) ergeben sich vier Kaufen- und zwei Halten-Einstufungen. Die Kursziele reichen von 52 bis 90 Euro. Aus den sechs zuletzt bekannten Zielen ergibt sich rechnerisch ein Durchschnitt von rund 71 Euro – der Abstand zum Kurs von 47,52 Euro entspräche damit knapp 50 Prozent. Die Datenbasis ist allerdings gemischt, die Ziele stammen aus unterschiedlichen Monaten.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Berenberg (Lasse Stueben)
|Kaufen (zuvor Halten)
|65 € (zuvor 60 €)
|26.11.2026
|dpa-AFX / finanzen.net
|Jefferies (Constantin Hesse)
|Kaufen
|90 €
|13.10.2026
|SMA-IR
|Deutsche Bank (Olivia Pulvermacher)
|Kaufen
|78 €
|22.10.2026
|SMA-IR
|Metzler (Guido Hoymann)
|Kaufen
|82 €
|13.08.2026
|SMA-IR
|Oddo BHF (Klaus Ringel)
|Neutral
|58 €
|13.08.2026
|SMA-IR
|DZ Bank (Thorsten Reigber)
|Halten
|52 € (fairer Wert, zuvor 54 €)
|12.11.2026
|Goldesel
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Jefferies bestätigte Kaufen laut finanzen.net zuletzt am 26.11.2026; das Ziel 90 Euro nennt die SMA-IR-Liste (13.10.2026).
Quelle: finanzen.net, dpa-AFX, SMA Investor Relations, Goldesel
Ist die SMA Solar Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet?
Auf Basis der Gewinnschätzung von 3,24 Euro je Aktie ergibt sich laut wallstreet-online ein KGV 2026e von rund 13. Die Dividende betrug zuletzt 0,50 Euro je Aktie, das entspricht einer Rendite von etwa 2,5 Prozent. Belastbare Vergleichswerte zu Wettbewerbern wie Enphase oder SolarEdge liegen uns nicht mit gleichem Datum vor, deshalb verzichtet dieser Beitrag auf einen Peer-Vergleich. Wichtig bleibt die Bilanzseite: Mit rund 300 Millionen Euro Netto-Cash steht SMA deutlich solider da als vor einem Jahr.
Was sagt die Charttechnik zur SMA Solar Aktie?
Beschreibend betrachtet hat die Aktie im frühen Handel die 21-Tage-Linie überwunden, nachdem ein Ausbruchsversuch Anfang November nur kurz gehalten hatte. Das Tageshoch bei 48,20 Euro bildet kurzfristig die erste Marke. Nach den Zahlen war die SMA Solar Aktie auf ein Tief seit März gefallen, seither bewegt sich der Kurs deutlich unter dem Hoch von 70,60 Euro. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie liegen uns nicht belegt vor.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutieren Analysten die SMA Solar Aktienprognose?
|Szenario
|Argument
|Beleg
|Bull
|Konsens 2027 zu niedrig, volle Auftragsbücher, nachlassender Preisdruck
|Berenberg, 26.11.2026
|Base
|Prognose 2026 am oberen Ende der Spannen (Umsatz 1.675–1.725 Mio. €)
|SMA, 12.11.2026
|Bear
|Zurückhaltende Einstufungen von DZ Bank und Oddo BHF, Einmalrückstellungen im Q3
|Goldesel, pv-tech
Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Zuordnung der Positionen: eigene Einordnung der öffentlich genannten Argumente.
Quelle: Berenberg/dpa-AFX, SMA-Prognose 12.11.2026, SMA-IR, pv-tech
Welche Termine sind für die SMA Solar Aktie wichtig?
Laut SMA-Finanzkalender folgt der Geschäftsbericht für 2026 am 25. März 2027, der Q1-Bericht am 13. Mai 2027 und die Hauptversammlung am 2. Juni 2027. Bis dahin richtet sich der Blick auf weitere Studienupdates zur SMA Solar Aktienprognose und auf die Frage, ob die Konsensschätzungen für 2027 tatsächlich steigen.
Häufige Fragen zur SMA Solar Aktie Prognose
Was ist die aktuelle SMA Solar Aktienprognose von Berenberg? Berenberg stuft die Aktie von Halten auf Kaufen hoch und nennt 65 Euro als Kursziel (zuvor 60 Euro), Studie vom 26. November 2026.
Welches Kursziel hat die SMA Solar Aktie laut Analysten? Die zuletzt bekannten Kursziele der sechs von SMA gelisteten Häuser liegen zwischen 52 und 90 Euro.
Wie lautet die Prognose von SMA Solar für 2026? Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 1.675 bis 1.725 Millionen Euro und ein EBITDA von 205 bis 230 Millionen Euro, jeweils nahe dem oberen Ende.
Wann legt SMA Solar die nächsten Zahlen vor? Der Geschäftsbericht 2026 ist für den 25. März 2027 angekündigt.
Wie hoch ist die Dividende der SMA Solar Aktie? Zuletzt 0,50 Euro je Aktie; die Rendite liegt bei rund 2,5 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von Berenberg (Analyst Lasse Stueben, Studie vom 26.11.2026: Kaufen, Kursziel 65 Euro) wieder, die über dpa-AFX bekannt wurde. aktiencheck.de macht sich die Einschätzung nicht zu eigen. Offenlegungen der Quelle: Berenberg Investment Recommendations Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SMA Solar Technology AG (S92): Kaufen, Kursziel 65,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Berenberg (Analyst Lasse Stueben), über dpa-AFX vom 26.11.2026, 18:44 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 22:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 22:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Berenberg (Analyst Lasse Stueben), über dpa-AFX.
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