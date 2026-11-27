Berenberg-Analyst Lasse Stueben hat seine Studie vom 26. November veröffentlicht, die dpa-AFX am Freitagnachmittag aufgriff. Seine zentrale These: Der Marktkonsens für 2027 sei „zu zurückhaltend“. Angesichts robuster Nachfrage und voller Auftragsbücher traue er SMA mehr zu, zudem erwarte er einen etwas nachlassenden Wettbewerbsdruck. Die Aktie reagierte schon im frühen Handel: Das Tageshoch lag laut aktiencheck.de bei 48,20 Euro, zeitweise stand ein Plus von mehr als 9 Prozent auf der Kurstafel.

Für die SMA Solar Aktie ist es ein Kontrapunkt zu den vergangenen Wochen. Nach den Neunmonatszahlen Mitte November war der Kurs auf ein Tief seit März gefallen, obwohl das Unternehmen seine Prognose konkretisiert hatte. Der Kurs liegt weiter rund ein Drittel unter dem 52-Wochen-Hoch von 70,60 Euro.