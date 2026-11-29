Warum ist die SMA Solar Aktie am Freitag gestiegen?

Berenberg hat die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und den Zielwert auf 65 Euro angehoben.

Wo hat die SMA Solar Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 47,52 Euro, 7,61 Prozent über dem Vortag.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92.