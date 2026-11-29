Die SMA Solar Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 47,52 Euro geschlossen. Das ist ein Plus von 7,61 Prozent zum Donnerstag, als sie bei 44,16 Euro aus dem Handel ging. Im Tageshoch kostete das Papier 48,22 Euro. Mit 4,94 Millionen Euro Xetra-Umsatz war die SMA Solar Aktie einer der meistgehandelten Werte im SDAX. Am Freitag der Vorwoche lag der Schlusskurs bei 43,10 Euro, auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von rund 10,3 Prozent.
SMA Solar Aktie: Berenberg dreht auf Buy – die Woche endet mit zehn Prozent Plus
Die SMA Solar Aktie schließt am Freitag bei 47,52 Euro, ein Plus von 7,61 Prozent. Berenberg hat den Wechselrichter-Hersteller auf Buy hochgestuft und den Zielwert auf 65 Euro angehoben. Auf Wochensicht steht ein Plus von gut 10 Prozent.
SMA Solar Technology AG · ISIN: DE000A0DJ6J9 · WKN: A0DJ6J · Handelssymbol: S92 (Xetra)
Der Auslöser
Berenberg wird optimistischer
Die Privatbank Berenberg hat die SMA Solar Aktie am 27. November von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und den Zielwert von 60 auf 65 Euro angehoben. Das Haus begründet die positivere Einschätzung mit robuster Nachfrage und vollen Auftragsbüchern. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
SMA Solar mit Sitz in Niestetal bei Kassel entwickelt Wechselrichter für Solaranlagen und Speichersysteme. Die Aktie notiert seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und ist im SDAX und im TecDAX vertreten. Insgesamt gibt es 34,7 Millionen Aktien.
Eine einzige Hochstufung hat der SMA Solar Aktie den besten Tag im SDAX beschert. Ob die vollen Auftragsbücher auch in Umsatz und Marge ankommen, zeigen erst die nächsten Zahlen.
Häufige Fragen zur SMA Solar Aktie
Warum ist die SMA Solar Aktie am Freitag gestiegen?
Berenberg hat die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und den Zielwert auf 65 Euro angehoben.
Wo hat die SMA Solar Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 47,52 Euro, 7,61 Prozent über dem Vortag.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92.
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