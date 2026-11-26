160 Millionen Dollar an einem Tag: Bruce Lucas, Gründer, Vorstandschef und Großaktionär des Hausversicherers Slide Insurance, hat am 23. November 6.580.000 Aktien zu je 24,35 Dollar verkauft. Der Verkauf lief als Blockgeschäft über seine Gesellschaft IIM Holdings II. Für die Slide Insurance Aktie ist es mit Abstand der größte Insiderverkauf seit dem Börsengang, und doch hat der Kurs kaum gelitten.
Slide Insurance Aktie: Gründer verkauft Aktien für 160 Millionen Dollar – in einem einzigen Block
Einer der größten Einzelverkäufe eines Vorstandschefs in diesem Herbst: Bruce Lucas, Gründer und Chef des Versicherers Slide, hat am 23. November 6,58 Millionen Aktien für rund 160 Millionen Dollar in einem Block abgegeben. Begründung laut SEC-Meldung: Steuer- und Nachlassplanung. Was das für die Slide Insurance Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Slide Insurance Holdings, Inc.
- Sitz
- Tampa, Florida
- US-Handelssymbol
- SLDE (Nasdaq)
- Insider
- Bruce Lucas, Gründer und Vorstandschef
- Gesellschaft
- IIM Holdings II, LLC
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Aktie von Slide Insurance wird in den USA unter dem Kürzel SLDE an der Nasdaq gehandelt.
Die Meldung
Ein Block, ein Preis: was im Form 4 steht
Lucas verkaufte die 6,58 Millionen Aktien zu einem einheitlichen Preis von 24,35 Dollar. Ein solcher Blockverkauf geht in der Regel an institutionelle Käufer und wird über eine Bank abgewickelt, statt Stück für Stück über die Börse. In einer Fußnote der Meldung nennt Lucas den Grund: persönliche Finanzplanung, einschließlich Steuer- und Nachlassplanung.
Das Muster
Vom 10b5-1-Plan zum Paukenschlag
Lucas verkauft nicht zum ersten Mal. Im Frühjahr 2026 gab er über einen vorab festgelegten 10b5-1-Plan regelmäßig Aktien ab, damals zu Kursen um 18 Dollar und in Paketen von meist 100.000 bis 250.000 Stück. Ende Mai hielt IIM Holdings II noch gut 34,7 Millionen Aktien. Der jüngste Block ist eine andere Größenordnung: Er entspricht dem Vielfachen der monatlichen Planverkäufe, wurde aber zu einem um rund ein Drittel höheren Kurs erzielt.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Slide Insurance
Wie viel hat Bruce Lucas verkauft?
6,58 Millionen Aktien zu 24,35 Dollar, zusammen rund 160,2 Millionen Dollar.
Warum verkauft der Gründer?
Laut SEC-Meldung zur persönlichen Finanzplanung, einschließlich Steuer- und Nachlassplanung.
Was ist ein Blockverkauf?
Ein großes Aktienpaket, das auf einmal an institutionelle Käufer geht, meist zu einem festen Preis.
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