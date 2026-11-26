Wie viel hat Bruce Lucas verkauft?

6,58 Millionen Aktien zu 24,35 Dollar, zusammen rund 160,2 Millionen Dollar.

Warum verkauft der Gründer?

Laut SEC-Meldung zur persönlichen Finanzplanung, einschließlich Steuer- und Nachlassplanung.

Was ist ein Blockverkauf?

Ein großes Aktienpaket, das auf einmal an institutionelle Käufer geht, meist zu einem festen Preis.