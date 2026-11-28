Skyworks-Solutions-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Chipwert zieht an – warum die Aktie um 17,3 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:49 2 Min.

Die Skyworks-Solutions-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 17,25 Prozent profitiert der Funkchip-Hersteller von der Chip-Erholung der Rekordwoche. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Skyworks-Solutions-Aktie (ISIN: US83088M1027, WKN: 857760, Handelssymbol: SWKS) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 17,25 Prozent, am Freitag um 5,67 Prozent. Auf Jahressicht steht ein Plus von 32,63 Prozent, auf Fünfjahressicht ein Minus von 43,17 Prozent. SWKS SWKS — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr SWKS — — — Skyworks-Wochenplus +17,25 % Skyworks am Freitag +5,67 % Skyworks auf Monatssicht +1,38 % Chipindex in der Woche +9,3 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Chip-Rebound ohne Einzelnachricht Skyworks steigt im Gleichschritt mit der Branche, nicht wegen einer eigenen Meldung. Am Montag, 23. November, löste die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef eine breite Rally aus; der Chipindex gewann in der Woche 9,3 Prozent. Am Freitag setzte sich der Rebound im verkürzten Handel fort. Skyworks, Lieferant von Funkchips für Smartphones, profitierte davon. Eine Unternehmensnachricht, die das Plus erklärt, haben wir nicht gefunden. 01 Chip-Rebound Halbleiter führen die Wochenliste an. 02 Stimmungswechsel Beste Börsenwoche seit April 2025. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Sektorrückenwind, offene Ursache Ein Wochenplus aus Sektorstimmung ersetzt keine Quartalszahlen. Auf Fünfjahressicht liegt die Aktie noch deutlich im Minus. Was für die Skyworks-Aktie spricht Sektorrückenwind: Chipwerte erholen sich.

Jahresbilanz: Plus von knapp 33 Prozent auf Jahressicht. Was die Skyworks-Aktie belasten kann Smartphone-Abhängigkeit: Schwache Nachfrage träfe den Konzern.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Skyworks-Aktie Unternehmen: Skyworks Solutions, Inc.

ISIN: US83088M1027 · WKN: 857760

Handelssymbol: SWKS (Nasdaq)

Branche: Halbleiter, Funkchips Häufige Fragen zur Skyworks-Aktie Warum ist die Skyworks-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 17,25 Prozent im Zuge der Chip-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US83088M1027, WKN 857760, Handelssymbol SWKS. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Skyworks Die Skyworks-Aktie gewinnt im Sog der Chip-Rally. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensnachrichten.

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