Die Skyworks-Solutions-Aktie (ISIN: US83088M1027, WKN: 857760, Handelssymbol: SWKS) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 17,25 Prozent, am Freitag um 5,67 Prozent. Auf Jahressicht steht ein Plus von 32,63 Prozent, auf Fünfjahressicht ein Minus von 43,17 Prozent.
Skyworks-Solutions-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Chipwert zieht an – warum die Aktie um 17,3 Prozent steigt
Die Skyworks-Solutions-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 17,25 Prozent profitiert der Funkchip-Hersteller von der Chip-Erholung der Rekordwoche. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Chip-Rebound ohne Einzelnachricht
Skyworks steigt im Gleichschritt mit der Branche, nicht wegen einer eigenen Meldung.
Am Montag, 23. November, löste die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef eine breite Rally aus; der Chipindex gewann in der Woche 9,3 Prozent. Am Freitag setzte sich der Rebound im verkürzten Handel fort. Skyworks, Lieferant von Funkchips für Smartphones, profitierte davon. Eine Unternehmensnachricht, die das Plus erklärt, haben wir nicht gefunden.
Chip-Rebound
Halbleiter führen die Wochenliste an.
Stimmungswechsel
Beste Börsenwoche seit April 2025.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Sektorrückenwind, offene Ursache
Ein Wochenplus aus Sektorstimmung ersetzt keine Quartalszahlen. Auf Fünfjahressicht liegt die Aktie noch deutlich im Minus.
Häufige Fragen zur Skyworks-Aktie
Warum ist die Skyworks-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 17,25 Prozent im Zuge der Chip-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US83088M1027, WKN 857760, Handelssymbol SWKS.
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