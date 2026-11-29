Die SK hynix Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, in Seoul bei 1.110.000 Won geschlossen, ein Plus von 5,41 Prozent. Ausländische Anleger kauften Aktien für 378,3 Milliarden Won netto zu. Der Anstieg ändert wenig am Gesamtbild: Vom Rekordhoch bei 2,987 Millionen Won am 25. Juni ist das Papier 62,8 Prozent entfernt.
SK hynix Aktie: 63 Prozent unter dem Hoch – jetzt verdoppelt der Chipriese das Rückkauftempo
Die SK hynix Aktie gewinnt am Freitag 5,41 Prozent auf 1,11 Millionen Won. Nach Börsenschluss kündigt der Speicherchip-Hersteller an, täglich doppelt so viele eigene Aktien zu kaufen.
SK hynix Inc. · ISIN: KR7000660001 · US-Handelssymbol: SKHY
Der Rückkauf
Doppelt so viele Aktien an jedem Handelstag
Nach Börsenschluss am Freitag teilte SK hynix in einer Pflichtmitteilung mit, die täglichen Kaufaufträge für eigene Aktien von rund 350.000 auf etwa 700.000 Stück zu verdoppeln. Zum Schlusskurs entspricht das einem Tageswert von rund 777 Milliarden Won statt 388,5 Milliarden. Wie viel tatsächlich gekauft wird, hängt von Menge und Preis ab. Nach dem laufenden Programm will das Unternehmen weiter zurückkaufen, das bedarf aber eines neuen Vorstandsbeschlusses.
Begründet wird der Schritt mit dem Kursrückgang. Der Abstand zwischen Börsenwert und Unternehmenswert habe sich nach Einschätzung des Managements vergrößert.
Ein Unternehmen, das sein eigenes Nettovermögen an die Aktionäre zurückgibt, sendet ein klares Signal. Den Speicherzyklus ändert es nicht.
Die Dimension
Rückflüsse in Höhe der eigenen Kasse
Am 25. November hatte SK hynix angekündigt, für das Geschäftsjahr 2026 rund 100 Billionen Won an die Aktionäre zurückzugeben: mindestens 30 Billionen als Dividende und mindestens 60 Billionen über Rückkäufe und Einziehungen. Das entspricht nach einer Auswertung von GuruFocus fast genau dem Nettobarbestand von 98,7 Billionen Won. Am Freitag notierte die Aktie erstmals ohne Anspruch auf die Rekorddividende von rund 14 Billionen Won.
Ein koreanisches Brokerhaus bestätigte sein Kaufvotum und einen Zielwert von drei Millionen Won. Selbst in einem pessimistischen Szenario sei die Aktie zu niedrig bewertet. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SK hynix Aktie
Wo schloss die SK hynix Aktie am Freitag?
Bei 1.110.000 Won in Seoul.
Was hat SK hynix beschlossen?
Die täglichen Rückkaufaufträge verdoppeln sich auf rund 700.000 Aktien.
Wie viel will das Unternehmen 2026 zurückgeben?
Rund 100 Billionen Won über Dividenden und Rückkäufe.
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