Nach Börsenschluss am Freitag teilte SK hynix in einer Pflichtmitteilung mit, die täglichen Kaufaufträge für eigene Aktien von rund 350.000 auf etwa 700.000 Stück zu verdoppeln. Zum Schlusskurs entspricht das einem Tageswert von rund 777 Milliarden Won statt 388,5 Milliarden. Wie viel tatsächlich gekauft wird, hängt von Menge und Preis ab. Nach dem laufenden Programm will das Unternehmen weiter zurückkaufen, das bedarf aber eines neuen Vorstandsbeschlusses.