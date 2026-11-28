Warum ist die Sixt Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Autowerte erholten sich, die Familie Sixt kaufte Vorzugsaktien, und das Rekordquartal stützt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sixt Aktie?

Stammaktie: ISIN DE0007231326, WKN 723132, Handelssymbol SIX2 (Xetra).