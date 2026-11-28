Früher gestartet als der Rest: Die Sixt Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 7,08 Prozent und ist dreizehntgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag schloss die Stammaktie 0,20 Prozent höher bei rund 76,35 Euro, nachdem sie am Morgen noch leicht im Minus gelegen hatte.
Sixt Aktie SDAX Gewinner der Woche: Sieben Prozent Plus – Familie kauft, Autowerte drehen, der Vermieter gibt Gas
Die Sixt Aktie zählt zu den SDAX Gewinnern der Woche: Der Autovermieter gewinnt 7,08 Prozent. Die Erholung der Autowerte und Käufe der Familie Sixt treffen auf ein Rekordquartal. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Sixt Aktie schon am Mittwoch drehte
Der entscheidende Tag war der Mittwoch. Während der DAX auf den tiefsten Stand seit Juli fiel, gewann die Sixt Aktie 4,07 Prozent. Autowerte waren an diesem Tag die Favoriten am deutschen Markt, Volkswagen und BMW legten jeweils mehr als vier Prozent zu. Als Vermieter mit einer großen Flotte wird Sixt von vielen Anlegern dem Sektor zugerechnet. Hinzu kam ein Signal aus dem Haus: Am selben Tag wurden Käufe von Vorzugsaktien durch die Familie Sixt bekannt. Am Donnerstag setzte der SDAX Gewinner der Woche den Anstieg fort.
Einordnung
Rekordquartal mit Schönheitsfehler
Fundamental steht Sixt gut da. Im dritten Quartal meldete der Konzern mit 1.480,4 Millionen Euro den höchsten Umsatz der Firmengeschichte, ein Plus von 11,8 Prozent. Der Vorstand hob die Umsatzprognose für 2026 auf knapp 4,7 Milliarden Euro an. Das Vorsteuerergebnis wuchs allerdings langsamer als der Umsatz. Nach den Zahlen war die Sixt Aktie bis zum 20. November auf 71,30 Euro zurückgefallen. Diesen Rückgang hat sie nun mehr als aufgeholt.
Häufige Fragen zur Sixt Aktie
Warum ist die Sixt Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Autowerte erholten sich, die Familie Sixt kaufte Vorzugsaktien, und das Rekordquartal stützt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sixt Aktie?
Stammaktie: ISIN DE0007231326, WKN 723132, Handelssymbol SIX2 (Xetra).
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