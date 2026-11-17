Laut Hesse setzte der Autovermieter mit einer starken Dynamik in Europa, anhaltenden Marktanteilsgewinnen in den USA und einer Prognoseanhebung seine Strategie weiter um. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 11,8 Prozent auf den Rekordwert von 1,48 Milliarden Euro.

Das Vorsteuerergebnis legte um 9 Prozent auf 281,8 Millionen Euro zu und lag damit leicht unter der Markterwartung. Für das Gesamtjahr erwartet Sixt nun knapp 4,7 Milliarden Euro Umsatz, nach zuvor 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro.