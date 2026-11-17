Ziel runter, Zuversicht bleibt: Jefferies-Analyst Constantin Hesse bestätigt für die Sixt-Aktie das Rating „Buy“ und senkt das Kursziel von 110 auf 100 Euro. Zum Kurs von 72,30 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich dennoch ein Potenzial von rund 38 Prozent.
Sixt-Aktie: Jefferies senkt das Ziel – und sieht trotzdem fast 40 Prozent Luft
Jefferies-Analyst Constantin Hesse bleibt bei „Buy“ für die Sixt-Aktie, senkt das Kursziel aber von 110 auf 100 Euro. Der Autovermieter hat seine Umsatzprognose angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sixt SE
- Handelssymbol
- SIX2 (Xetra)
- Analyst
- Constantin Hesse
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 100 Euro (zuvor 110 Euro)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Jefferies zur Sixt-Aktie
Rekordquartal im Sommer – Hesse bleibt beim Kauf
Constantin Hesse lobt die Umsetzung der Strategie in einem schwierigen Umfeld.
Laut Hesse setzte der Autovermieter mit einer starken Dynamik in Europa, anhaltenden Marktanteilsgewinnen in den USA und einer Prognoseanhebung seine Strategie weiter um. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 11,8 Prozent auf den Rekordwert von 1,48 Milliarden Euro.
Das Vorsteuerergebnis legte um 9 Prozent auf 281,8 Millionen Euro zu und lag damit leicht unter der Markterwartung. Für das Gesamtjahr erwartet Sixt nun knapp 4,7 Milliarden Euro Umsatz, nach zuvor 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Constantin Hesse zu lesen ist:
Europa stark
Hesse verweist auf eine starke Dynamik im europäischen Geschäft.
Wachstum in den USA
Sixt gewinnt in den USA laut dem Analysten weiter Marktanteile.
Höhere Prognose
Die Umsatzerwartung für 2026 wurde angehoben, die Zielmarge vor Steuern von rund 10 Prozent bleibt.
Niedrigeres Ziel
Jefferies senkt das Kursziel dennoch um 10 auf 100 Euro.
Mehr Geld für Technik
Sixt investiert 2026 mehr als 100 Millionen Euro in Technologie; für 2027 sind höhere Investitionen geplant. Das Unternehmen setzt zudem auf eigene digitale Buchungskanäle und den Ausbau des Stationsnetzes.
Die konkrete Begründung für die Zielsenkung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies International Limited, Analyst Constantin Hesse. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 100 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Sixt SE (SIX2): Kaufen, Kursziel 100,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Constantin Hesse, Aktienanalyst, Jefferies International Limited vom 17.11.2026, 13:46 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:00 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:00 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Constantin Hesse, Aktienanalyst, Jefferies International Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.