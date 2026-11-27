Der kleinste Verlust unter den zehn größten: Die Sixt Aktie gibt am Freitagmorgen um 0,46 Prozent auf 75,85 Euro nach und ist zehntgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Nach zwei starken Tagen ist das eher eine Verschnaufpause als eine Kehrtwende.
Sixt Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – nach sieben Prozent Plus in zwei Tagen nimmt der Autovermieter den Fuß vom Gas
Die Sixt Aktie verliert am Freitagmorgen 0,46 Prozent auf 75,85 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Nach dem kräftigen Anstieg seit Wochenmitte nehmen Anleger Gewinne mit. Rekordumsatz und angehobene Prognose bleiben die Stützen des Kurses.
Der Auslöser
Warum fällt die Sixt Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Sixt Aktie hat einen kräftigen Lauf hinter sich: Am Mittwoch gewann sie gegen den fallenden Markt 4,07 Prozent auf 74,15 Euro, am Donnerstag legte sie weiter auf 76,20 Euro zu. Vom Dienstagsschluss gerechnet sind das rund sieben Prozent in zwei Tagen. Dass nach einem solchen Anstieg einige Anleger Kasse machen, ist normal.
Bemerkenswert ist, dass der Rücksetzer klein bleibt, obwohl Autowerte laut dpa-AFX am Freitag weiter gefragt sind. Der SDAX Verlierer hat seine Erholung schlicht früher begonnen als der Sektor.
Der Hintergrund
Rekordquartal mit Schönheitsfehler
Fundamental steht Sixt gut da. Im dritten Quartal meldete der Autovermieter mit 1.480,4 Millionen Euro den höchsten Umsatz der Firmengeschichte, ein Plus von 11,8 Prozent. Der Vorstand hob die Umsatzprognose für 2026 auf knapp 4,7 Milliarden Euro an, zuvor hatte er 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das Vorsteuerergebnis wuchs allerdings langsamer als der Umsatz. Zuletzt wurden zudem Käufe von Vorzugsaktien durch die Familie Sixt gemeldet.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Sixt Aktie
Warum ist die Sixt Aktie heute SDAX Verlierer?
Nach rund sieben Prozent Plus in zwei Tagen nehmen Anleger Gewinne mit. Eine eigene Nachricht gibt es nicht.
Was erwartet Sixt für 2026?
Einen Konzernumsatz von knapp 4,7 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sixt Aktie?
Stammaktie: ISIN DE0007231326, WKN 723132, Handelssymbol SIX2 (Xetra).
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