Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Sixt Aktie hat einen kräftigen Lauf hinter sich: Am Mittwoch gewann sie gegen den fallenden Markt 4,07 Prozent auf 74,15 Euro, am Donnerstag legte sie weiter auf 76,20 Euro zu. Vom Dienstagsschluss gerechnet sind das rund sieben Prozent in zwei Tagen. Dass nach einem solchen Anstieg einige Anleger Kasse machen, ist normal.

Bemerkenswert ist, dass der Rücksetzer klein bleibt, obwohl Autowerte laut dpa-AFX am Freitag weiter gefragt sind. Der SDAX Verlierer hat seine Erholung schlicht früher begonnen als der Sektor.