Sixt Aktie: SDAX Gewinner am Abend – der Autovermieter gibt Gas, während die Börse bremst

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:01 2 Min.

Die Sixt Aktie gewinnt am Mittwoch 4,07 Prozent auf 74,15 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Autowerte sind am schwachen Markt die großen Gewinner, und Sixt hat mit Rekordumsatz und höherer Prognose die passenden Argumente.

Gegen den Strom: Die Sixt Aktie steigt am Mittwoch um 4,07 Prozent auf 74,15 Euro und ist viertgrößter SDAX Gewinner (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Der Dax verlor zeitgleich 1,26 Prozent und schloss auf dem tiefsten Stand seit Juli. Kurs der Sixt Stammaktie am Abend 74,15 € Tagesgewinn, Platz 4 der SDAX Gewinner +4,07 % Umsatz im dritten Quartal (+11,8 %) 1.480,4 Mio. € Angehobene Umsatzprognose 2026 (knapp) 4,7 Mrd. € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 17:50 Uhr; Sixt SE, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026 Der Auslöser Warum steigt die Sixt Aktie heute? Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Sixt Aktie profitiert von einer Branchenbewegung. Während Technologiewerte erneut verkauft wurden, waren Autoaktien am Mittwoch die klaren Favoriten: Volkswagen gewann im späten Handel rund 4,9 Prozent, BMW etwa 4,5 Prozent. Als Autovermieter mit einer der größten Flotten Europas wird Sixt von vielen Anlegern dem Sektor zugerechnet. Dazu kommt Nachholbedarf. Nach den Quartalszahlen vom 12. November war der SDAX Gewinner trotz guter Nachrichten zurückgefallen und hatte am 20. November bei 71,30 Euro geschlossen. Heute holt er einen Teil davon auf. Der Hintergrund Rekordquartal mit Schönheitsfehler Sixt meldete für das dritte Quartal den höchsten Umsatz der Firmengeschichte: 1.480,4 Millionen Euro, ein Plus von 11,8 Prozent. Der Vorstand hob die Umsatzprognose für 2026 auf knapp 4,7 Milliarden Euro an, zuvor hatte er 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das Vorsteuerergebnis wuchs allerdings langsamer als der Umsatz. Die Analysten bleiben überwiegend positiv. Metzler hob das Kursziel leicht von 92 auf 93 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Jefferies senkte sein Ziel von 110 auf 100 Euro, blieb aber bei „Buy“. Auch die DZ Bank rät zum Kauf. Was für die Sixt Aktie spricht Rekordumsatz im dritten Quartal

Umsatzprognose 2026 angehoben

Drei Analysehäuser mit Kaufempfehlung Was Anleger bedenken sollten Ergebnis wächst langsamer als der Umsatz

Jefferies hat das Kursziel gesenkt

Geschäft hängt an Reiselust und Fahrzeugpreisen Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Sixt Aktie Warum ist die Sixt Aktie SDAX Gewinner?

Autowerte waren am Mittwoch stark gefragt, davon profitiert auch der Autovermieter. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Wie liefen die letzten Zahlen?

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 11,8 Prozent auf einen Rekordwert, die Jahresprognose wurde angehoben. Was erwartet Sixt für 2026?

Einen Konzernumsatz von knapp 4,7 Milliarden Euro. Sixt Stammaktie: ISIN DE0007231326, WKN 723132, Börsenkürzel SIX2. Fazit zur Sixt Aktie Die Sixt Aktie zeigt an einem schwachen Börsentag relative Stärke. Die Zahlen stimmen, die Prognose steigt, nur die Marge muss mithalten. Als SDAX Gewinner des Abends profitiert der Titel von einem Markt, der Substanz wieder höher schätzt als Fantasie.

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