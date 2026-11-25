Die Sixt Aktie (Stammaktie) steigt am Mittwochmittag um 3,58% auf 73,80 € und gehört damit zu den SDAX Gewinnern. Für die Stammaktie gibt es am 25. November weder eine eigene Meldung noch ein neues Analystenurteil. Zeitlich fällt das Plus mit einem Aktienkauf der Eigentümerfamilie zusammen.
Sixt Aktie: SDAX Gewinner am Mittag mit +3,58% - Familie Sixt kauft Vorzugsaktien, Rekordquartal im Rücken
Die Sixt Aktie (Stammaktie) steigt am Mittag um 3,58% auf 73,80 €. Eine eigene Nachricht gibt es nicht, zeitlich fällt das Plus aber mit einem Aktienkauf der Familie Sixt und einem Auftritt auf dem Eigenkapitalforum zusammen.
Kurstreiber
Familienkauf und Konferenzauftritt
Laut einer Directors'-Dealings-Meldung vom 24. November (18:10 Uhr) kaufte die Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH Sixt-Vorzugsaktien für 11 Mio. € zu 55,00 € je Aktie, außerbörslich. Als nahestehende Führungspersonen nennt die Meldung Erich Sixt, Alexander Sixt und Konstantin Sixt.
Sixt war am 25. November außerdem auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt vertreten. Am selben Tag erschien auf themarket.ch ein Interview mit dem Fondshaus BWM, das Sixt als Value-Chance einordnet: Die Aktie stehe "in Sippenhaft mit den amerikanischen Konkurrenten Hertz und Avis", die Dividendenrendite liege bei 5,5%.
Ein Zusammenhang mit der EU-Quote für Hybridimporte, die am Mittwoch Autowerte antrieb, ist in keiner Quelle belegt.
Zahlen
Rekordquartal und angehobene Prognose
Sixt ist ein familienkontrollierter Premium-Autovermieter mit Sitz in Pullach und wächst stark in Nordamerika und Europa. Im dritten Quartal 2026 erzielte der Konzern einen Rekordumsatz von 1,48 Mrd. € (+11,8%). Nach neun Monaten stehen 3,60 Mrd. € Umsatz (+10,2%) und knapp 407 Mio. € Vorsteuerergebnis (+16,9%) in den Büchern. Für 2026 erwartet Sixt einen Umsatz von knapp 4,7 Mrd. € (zuvor 4,45 bis 4,60 Mrd. €) und eine EBT-Marge von rund 10%.
|Kennzahl
|Wert
|52-Wochen-Spanne
|57,85 bis 78,40 €
|Jahreshoch 2026
|77,60 € (April)
|Schlusskurs 20.11.
|71,05 €
|Konsens Ergebnis je Aktie 2026e
|6,97 €
|Konsens Dividende 2026e
|3,61 €
|KGV 2026e
|rund 10
Quelle: ariva, finanzen.net (9 Analysten)
Charttechnisch gilt die Zone von 75 bis 77,60 € als nächster Widerstand.
|Haus
|Votum
|Kursziel
|Datum
|Jefferies
|Buy
|100 € (zuvor 110 €)
|November 2026
|Metzler
|Buy
|93 €
|18.11.2026
|Berenberg
|Buy
|91 €
|13.11.2026
|Deutsche Bank Research
|Buy
|90 €
|16.11.2026
Quelle: Analystenhäuser, dpa-AFX
Die Jahreszahlen 2026 stehen laut finanzen.net am 31. März 2027 an, die Q1-Zahlen am 13. Mai 2027.
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