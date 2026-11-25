Laut einer Directors'-Dealings-Meldung vom 24. November (18:10 Uhr) kaufte die Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH Sixt-Vorzugsaktien für 11 Mio. € zu 55,00 € je Aktie, außerbörslich. Als nahestehende Führungspersonen nennt die Meldung Erich Sixt, Alexander Sixt und Konstantin Sixt.

Sixt war am 25. November außerdem auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt vertreten. Am selben Tag erschien auf themarket.ch ein Interview mit dem Fondshaus BWM, das Sixt als Value-Chance einordnet: Die Aktie stehe "in Sippenhaft mit den amerikanischen Konkurrenten Hertz und Avis", die Dividendenrendite liege bei 5,5%.