Siltronic verkauft wieder deutlich mehr Siliziumscheiben. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,3 Prozent auf 355,4 Millionen Euro, getragen von 300-Millimeter-Wafern für KI-Chips. Inzwischen zieht auch das Geschäft mit 200-Millimeter-Wafern an. Für 2026 erwartet der Konzern deshalb einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro, bisher war ein Rückgang angekündigt. Die Spanne für die EBITDA-Marge stieg auf 22 bis 24 Prozent. Unter dem Strich stand im Quartal aber ein Verlust von 55 Millionen Euro, die hohen Abschreibungen auf neue Fabriken belasten.

Mehrheitsaktionär von Siltronic ist der Münchner Chemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881 · WKN: WCH888 · Handelssymbol: WCH).