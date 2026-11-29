Die Siltronic Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 50,10 Euro geschlossen, ein Plus von 5,08 Prozent. Auf Wochensicht blieb trotzdem ein Minus von 1,76 Prozent, auf Monatssicht von 16,43 Prozent. Die Siltronic Aktie fuhr in dieser Woche die komplette Chip-Achterbahn: Sprung am Montag, Schlusslicht im MDAX am Mittwoch, kräftige Erholung am Freitag.
Siltronic Aktie: Umsatzprognose angehoben, 55 Millionen Verlust – warum die Analysten so weit auseinanderliegen
Die Siltronic Aktie schließt am Freitag mit einem Plus von 5,08 Prozent bei 50,10 Euro. Der Wafer-Hersteller spürt die KI-Nachfrage und hat die Prognose angehoben, schreibt aber Verluste. Bei den Zielwerten klafft eine riesige Lücke.
Siltronic AG · ISIN: DE000WAF3001 · WKN: WAF300 · Handelssymbol: WAF (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): SSLLF
Die Zahlen
Mehr Wafer, aber noch kein Gewinn
Siltronic verkauft wieder deutlich mehr Siliziumscheiben. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,3 Prozent auf 355,4 Millionen Euro, getragen von 300-Millimeter-Wafern für KI-Chips. Inzwischen zieht auch das Geschäft mit 200-Millimeter-Wafern an. Für 2026 erwartet der Konzern deshalb einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro, bisher war ein Rückgang angekündigt. Die Spanne für die EBITDA-Marge stieg auf 22 bis 24 Prozent. Unter dem Strich stand im Quartal aber ein Verlust von 55 Millionen Euro, die hohen Abschreibungen auf neue Fabriken belasten.
Mehrheitsaktionär von Siltronic ist der Münchner Chemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881 · WKN: WCH888 · Handelssymbol: WCH).
Die Analysten
Zwischen 55 und 90 Euro
Selten liegen die Einschätzungen so weit auseinander. Bank-of-America-Analyst Didier Scemama stufte die Aktie am 5. November von „Neutral“ auf „Underperform“ ab und senkte den Zielwert von 84 auf 55 Euro. Er erwartet, dass steigende Kosten die Preiserhöhungen überwiegen. Die Aktie verlor an diesem Tag 13,42 Prozent und fiel zeitweise bis auf 48,44 Euro. Oddo-BHF-Analystin Maissa Keskes senkte ihren Zielwert am 9. November von 74 auf 60 Euro und blieb bei „Underperform“.
Auf der anderen Seite stufte Berenberg die Aktie am 18. November von „Hold“ auf „Buy“ hoch, mit einem Zielwert von 90 Euro. Der Analyst erwartet für 2027 ein Umsatzplus von 14 Prozent. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Bei Siltronic entscheidet nicht die Nachfrage, sondern die Kostenkurve. Erst wenn aus mehr Wafern auch Gewinn wird, löst sich der Streit der Analysten.
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Wo hat die Siltronic Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 50,10 Euro, ein Plus von 5,08 Prozent.
Welche Umsatzprognose gilt für 2026?
Ein Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF.
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