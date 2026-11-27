Die Siltronic Aktie gehört am Freitagmittag zu den stärksten Werten im MDAX. Mit einem Plus von 7,17% auf 51,10 Euro rangiert der Münchner Waferhersteller auf Platz zwei der MDAX Gewinner und springt damit klar über die Marke von 50 Euro, die das Papier am Mittwoch im Chip-Ausverkauf verloren hatte.
Siltronic Aktie: MDAX Gewinner am Mittag knackt wieder die 50 Euro
Die Siltronic Aktie steigt am Freitagmittag um 7,17% auf 51,10 Euro und zählt zu den größten MDAX Gewinnern. Nach einer Achterbahnwoche mit zwei Horrortagen holt der Münchner Waferhersteller den Großteil der Verluste auf - getragen vom Chip-Rebound in Asien.
MDAX Gewinner am Mittag
Warum die Siltronic Aktie heute kräftig zulegt
Eine eigene Meldung des Unternehmens liegt nicht vor. Die Siltronic Aktie ist ein Profiteur der breiten Erholung im Halbleitersektor, die am Freitag aus Asien nach Europa schwappt.
Asiens Chipwerte im Aufwind
Nach dem heftigen Ausverkauf der Vorwoche haben sich die Börsen in Fernost kräftig erholt. Der KOSPI in Seoul legte mehr als 4% zu, der Nikkei rund 2,1%. Gerade die zu Wochenbeginn massiv abverkauften KI- und Chipwerte zogen wieder an.
Europas Techsektor dreht
Der europäische Technologieindex baut laut dpa-AFX seine Erholung vom tiefsten Stand seit April weiter aus. Im DAX führt Infineon die Gewinnerliste an, im MDAX sind Siltronic, Elmos und Aixtron die Branchengewinner.
Positive Vorgaben aus den USA
Nach der Thanksgiving-Pause öffnet die Wall Street am Freitag für einen verkürzten Handelstag. Die Nasdaq wurde vorbörslich deutlich höher erwartet, auch Nvidia legte vorbörslich zu.
Achterbahnwoche
Plus 11%, minus 15% - und jetzt das Comeback
Kaum eine Aktie im MDAX zeigt die extreme Nervosität im Chipsektor so deutlich wie die Siltronic Aktie. Am Montag sprang das Papier im Zuge der KI-Erholung um rund 11% nach oben. Am Dienstag folgte ein Minus von 8,42%, am Mittwoch brach die Aktie um weitere 7,21% auf 46,44 Euro ein und war größter TecDAX Verlierer.
Seit Donnerstag geht es wieder aufwärts: Der Xetra-Schluss lag bei 47,68 Euro, am Freitagmittag notiert die Siltronic Aktie bei 51,10 Euro. Vom Mittwochstief aus entspricht das einem Plus von rund 10% in nur zwei Handelstagen.
|Tag
|Bewegung
|Einordnung
|Montag, 23.11.
|rund +11%
|KI-Erholung
|Dienstag, 24.11.
|-8,42%
|Gewinnmitnahmen
|Mittwoch, 25.11.
|-7,21%
|Chip-Ausverkauf, Schluss 46,44 EUR
|Donnerstag, 26.11.
|+2,01%
|Schluss 47,68 EUR
|Freitag, 27.11. (Mittag)
|+7,17%
|51,10 EUR, MDAX Gewinner
Quelle: comdirect; Börse Stuttgart; Kursliste 27.11.2026; aktiencheck.de
Fundamentaldaten
Prognose angehoben, Analysten uneins
Operativ hatte Siltronic Anfang November geliefert. Mit den Zahlen zum dritten Quartal am 4. November meldete der Waferhersteller ein Umsatzplus von 18,3% und hob die Prognose für 2026 an. Die Nachfrage nach Siliziumscheiben zieht an, auch weil KI-Server zusätzliche Kapazitäten bei den Chipherstellern erfordern.
Unter den Analysten herrscht allerdings keine Einigkeit. Berenberg hob die Siltronic Aktie Mitte November hoch, die Bank of America stufte sie dagegen ab und verwies auf Kostenbelastungen. Hinzu kommt: Siltronic schreibt trotz der angehobenen Prognose weiter Verluste.
Auf der Aktionärsseite gab es zuletzt gegenläufige Bewegungen. Laut Stimmrechtsmitteilungen hat Goldman Sachs seine Position ausgebaut, während der norwegische Staat seinen Anteil reduzierte.
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Warum steigt die Siltronic Aktie heute? Die Halbleiterwerte erholen sich weltweit, angeführt von kräftigen Kursgewinnen an den Börsen in Südkorea und Japan. Siltronic profitiert als Zulieferer der Chipindustrie direkt davon.
Was stellt Siltronic her? Siltronic produziert Siliziumscheiben, sogenannte Wafer, auf denen Chiphersteller ihre Halbleiter fertigen.
Hat die Siltronic Aktie die Wochenverluste aufgeholt? Weitgehend. Vom Mittwochstief bei 46,44 Euro hat sich die Aktie um rund 10% erholt. Das Niveau nach dem Kurssprung vom Montag ist aber noch nicht wieder erreicht.
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