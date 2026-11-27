Kaum eine Aktie im MDAX zeigt die extreme Nervosität im Chipsektor so deutlich wie die Siltronic Aktie. Am Montag sprang das Papier im Zuge der KI-Erholung um rund 11% nach oben. Am Dienstag folgte ein Minus von 8,42%, am Mittwoch brach die Aktie um weitere 7,21% auf 46,44 Euro ein und war größter TecDAX Verlierer.

Seit Donnerstag geht es wieder aufwärts: Der Xetra-Schluss lag bei 47,68 Euro, am Freitagmittag notiert die Siltronic Aktie bei 51,10 Euro. Vom Mittwochstief aus entspricht das einem Plus von rund 10% in nur zwei Handelstagen.