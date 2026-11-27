Die runde Marke ist wieder da: Die Siltronic Aktie gewinnt am Freitagmorgen 4,97 Prozent auf 50,05 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und ist hinter SMA Solar der zweitgrößte TecDAX Gewinner. Unter den Halbleiterwerten im Index legt keiner stärker zu.
Siltronic Aktie: TecDAX Gewinner – 5 Prozent Plus, der Waferhersteller holt sich die 50 Euro zurück
Die Siltronic Aktie steigt am Freitagmorgen um 4,97 Prozent auf 50,05 Euro und ist zweitgrößter TecDAX Gewinner. Zwei Tage nach dem Absturz auf 46,74 Euro steht wieder eine Fünf vor dem Komma. Asiens Chipwerte liefern die Vorlage.
Warum steigt die Siltronic Aktie heute?
Die Erholung der Chipwerte geht in den dritten Tag. Asiens Börsen legten am Freitag deutlich zu, getragen von den technologielastigen Märkten in Japan und Südkorea. Händler verweisen auf die gestiegene Risikobereitschaft. In Europa baute der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology seine Erholung am Morgen um 2 Prozent aus.
Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte. Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und öffnen heute nur verkürzt. Die Futures auf den Nasdaq deuten nach oben.
Der Hebel wirkt in beide Richtungen
Siltronic stellt Wafer aus Reinstsilizium her, das Ausgangsmaterial für nahezu alle Chips. Die Aktie reagiert deshalb besonders stark auf die Stimmung im Sektor. Am Dienstag und Mittwoch verlor sie zusammen rund 15 Prozent und schloss bei 46,74 Euro. Seitdem hat sie gut 7 Prozent aufgeholt.
Charttechnisch ist die Zone um 50 Euro bedeutsam. Am 20. November hatte die Aktie bei 49,90 Euro ein Sechsmonatstief markiert, das am Mittwoch deutlich unterschritten wurde. Mit dem heutigen Kurs liegt sie wieder knapp darüber. Operativ hatte Siltronic Anfang November die Prognose angehoben.
Was jetzt für die Siltronic Aktie zählt
Ein Schlusskurs über 50 Euro
Er würde den Bruch des Sechsmonatstiefs vom Mittwoch reparieren.
Der Wochenschluss
Hält das Plus bis zum Abend, endet eine turbulente Woche versöhnlich.
Die US-Börsen am Montag
Erst der volle Handel in New York zeigt, ob die Käufer bleiben.
Stammdaten
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
SMA Solar Technology AG: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92, US-Handelssymbol SMTGF (OTC)
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