Die Erholung der Chipwerte geht in den dritten Tag. Asiens Börsen legten am Freitag deutlich zu, getragen von den technologielastigen Märkten in Japan und Südkorea. Händler verweisen auf die gestiegene Risikobereitschaft. In Europa baute der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology seine Erholung am Morgen um 2 Prozent aus.

Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte. Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und öffnen heute nur verkürzt. Die Futures auf den Nasdaq deuten nach oben.