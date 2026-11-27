Siltronic Aktie: Fast 5 Prozent Plus zum Start – der Waferhersteller führt die MDAX Gewinner an, die 50 Euro im Visier

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die Siltronic Aktie steigt am Freitagmorgen um 4,74 Prozent auf 49,94 Euro und ist der stärkste Wert im MDAX. Chipwerte in Asien legen kräftig zu, der europäische Technologiesektor erholt sich weiter. Der Münchner Waferhersteller kratzt an der Marke von 50 Euro.

Bild: Siltronic AG

Die Siltronic Aktie startet mit Schwung ins Wochenende. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Münchner Waferherstellers bei 49,94 Euro, ein Plus von 2,26 Euro oder 4,74 Prozent. Damit führt Siltronic die Liste der MDAX Gewinner an. Kurs der Siltronic Aktie am Morgen 49,94 EUR Tagesgewinn, Platz 1 der MDAX Gewinner +4,74 % Umsatz im dritten Quartal 355,4 Mio. EUR Kursziel von Berenberg 90 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; dpa-AFX; Siltronic; Berenberg Der Auslöser Warum die Siltronic Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Siltronic profitiert von der wiedergewonnenen Risikobereitschaft. Laut dpa-AFX ging es an den Börsen Asiens am Freitag deutlich nach oben, gestützt vor allem von den technologielastigen Märkten in Japan und Südkorea. Der europäische Technologiesektor war am Mittwoch noch auf den tiefsten Stand seit April gefallen und hat sich seither um fast 3 Prozent erholt. Die Siltronic Aktie gehört dabei zu den beweglichsten Werten. Nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang war sie am Montag um rund 11 Prozent nach oben gesprungen, danach folgten zwei schwache Tage. Seit Donnerstag geht es wieder aufwärts. Die Fundamentaldaten Mehr Nachfrage, noch Verluste Operativ zieht die Nachfrage an. Im dritten Quartal erzielte Siltronic einen Umsatz von 355,4 Millionen Euro und hob die Umsatzprognose für 2026 leicht an. Wegen hoher Abschreibungen blieb ein Periodenergebnis von minus 55,0 Millionen Euro. Berenberg stufte die Aktie danach auf „Kaufen“ hoch, das Kursziel liegt bei 90 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Siltronic Aktie sprechen könnte Umsatzprognose angehoben

Erholung der Chipwerte in Asien

Marke von 50 Euro in Reichweite Was Anleger bedenken sollten Weiter Verluste im Quartal

Hohe Schwankungen im Chipsektor

Keine Impulse aus den USA am Donnerstag Einordnung der Redaktion: Die Siltronic Aktie ist MDAX Gewinner, weil die Tech-Erholung aus Asien auf Europa übergreift. Ein Sprung über 50 Euro wäre ein erstes charttechnisches Signal. FAQ Häufige Fragen zur Siltronic Aktie Warum steigt die Siltronic Aktie heute?

Chipwerte in Asien legen kräftig zu, der europäische Technologiesektor erholt sich weiter. Welches Kursziel nennt Berenberg für Siltronic?

90 Euro bei der Einstufung „Kaufen“. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siltronic Aktie?

ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300. Handelssymbol an deutschen Börsen: WAF. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Siltronic Aktie Die Siltronic Aktie ist am Morgen der größte MDAX Gewinner. Der Waferhersteller nimmt die Marke von 50 Euro ins Visier.

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