Der Silberpreis hat sich am Freitag auf rund 43,60 US-Dollar je Feinunze erholt (finanzen.at, 20:40 Uhr MEZ) – nur zwei Tage, nachdem Silber am Mittwoch unter die Marke von 40 Dollar gerutscht war, den tiefsten Stand seit August 2025. Auf Monatssicht steht dennoch ein Minus von gut 19 Prozent zu Buche.
Silberpreis: Erholung auf rund 43,60 Dollar nach dem Tief unter 40 – wie belastbar ist der Rebound?
Der Silberpreis hat sich am Freitag auf rund 43,60 US-Dollar je Feinunze erholt, nachdem er am Mittwoch unter 40 Dollar gefallen war. Dollar, Zinserhöhungswetten und die KI-Aktien bestimmen weiter die Richtung, zeigt der Überblick zu Silber, Gold und den Silberwerten.
Das Edelmetall Silber folgt damit dem Gold, das am Freitag um gut zwei Prozent auf rund 3.647 Dollar stieg (finanzen.at, 20:40 Uhr MEZ; umgerechnet etwa 3.335 Euro je Feinunze bei einem Kurs von 1,0935 Dollar je Euro, eigene Rechnung). Der Silberpreis in Euro liegt nach derselben Rechnung bei knapp 40 Euro je Feinunze. Entscheidend für Anleger bleibt die Frage, ob die Erholung bei Silber und Gold ein Boden ist oder nur eine Atempause im Abwärtstrend.
Die Wochenbilanz
Was hat den Silberpreis zuletzt so stark gedrückt?
Die Woche war für Edelmetalle ein Stresstest. Am Mittwoch fiel Silber nach Angaben von Trading Economics unter 40 Dollar, ausgelöst von einem starken US-Dollar, Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed und einer Abkehr von Technologieaktien. Am Donnerstag, dem 26. November, rutschte der Preis erneut Richtung 41 Dollar, nachdem starke US-Daten die Zinssorgen nährten: Die Kern-PCE-Inflation lag im Oktober bei 3,3 Prozent, das US-Wachstum im dritten Quartal bei 4,3 Prozent. Dazu kamen neue US-Zollvorschläge, darunter 20 Prozent auf Importe aus China.
Für Edelmetalle ohne Zinsertrag ist das ein schwieriges Umfeld. Wenn der Markt eine weitere Zinserhöhung im Dezember als nahezu sicher einpreist und der Dollar nahe eines 22-Monatshochs notiert, steigen die Opportunitätskosten für Gold und Silber. Hinzu kommt bei Silber der industrielle Teil der Nachfrage: Er reagiert empfindlicher auf Konjunktur- und KI-Sorgen als Gold.
Der Freitag
Warum erholt sich Silber jetzt?
Am Freitag stabilisierten sich Technologie- und KI-Aktien: Die Nasdaq stieg am Abend laut finanzen.at um 2,6 Prozent, der Dow Jones um 1,2 Prozent. Trading Economics führt die Silber-Erholung auf genau diese Beruhigung und den nachlassenden Liquiditätsdruck zurück. Wer in der Woche aus Edelmetallen Geld ziehen musste, um andere Positionen zu decken, muss offenbar weniger verkaufen. Auf Gold und Silber wirkte außerdem eine verbesserte Nachfrage aus Indien und China.
Die Tagesgewinne fielen bei Silber trotzdem moderat aus. Je nach Quelle und Bezugszeitpunkt liegt das Plus am Freitag zwischen 0,3 und 1,2 Prozent. Das zeigt, wie dünn die Erholung noch ist: Der Preis hat gegenüber dem Mittwochstief gut 3,50 Dollar gutgemacht, aber den Monatsverlust nicht annähernd aufgeholt.
|Metall
|Kurs je Feinunze
|Tagesveränderung
|Monat
|Gold
|3.646,96 USD
|+2,23 %
|-10,4 %
|Silber
|43,61 USD
|+0,46 %
|-19,3 %
|Platin
|1.329,00 USD
|+2,59 %
|–
|Palladium
|902,00 USD
|+2,33 %
|–
Monatsveränderung laut Trading Economics. Silber: Kurs 43,61 Dollar (finanzen.at) bzw. 43,51 Dollar (Trading Economics).
Quelle: finanzen.at, 20:40 Uhr MEZ (15 Minuten verzögert); Trading Economics (Monatsveränderung, ohne Uhrzeit)
Das große Bild
Wie weit ist Silber vom Rekord entfernt?
Der Blick auf die Rekordmarken relativiert die Erholung. Silber erreichte im Januar 2026 ein Hoch von 121,64 Dollar, Gold 5.608 Dollar. Gegenüber diesen Spitzen liegt Silber heute rund 64 Prozent im Minus, Gold gut 35 Prozent. Silber hat also nicht nur mehr verloren, sondern auch heftiger geschwankt – das ist das Wesen des „Gold mit Hebel“, als das Silber oft beschrieben wird.
Daraus ergibt sich ein Gold-Silber-Verhältnis von rechnerisch rund 84 Unzen Silber für eine Unze Gold (3.647 geteilt durch 43,61, eigene Rechnung). Ein hohes Verhältnis bedeutet, dass Silber im Vergleich zu Gold schwach bewertet ist. Es sagt aber nichts darüber, ob der Abstand sich schließt: Bei Konjunktursorgen kann er sich weiter öffnen.
Die Aktien
Was bedeutet der Silberpreis für Silberaktien und Minenwerte?
Silberminen reagieren auf Preisbewegungen mit einem Hebel, weil ihre Kosten weitgehend fix sind und ein Teil der Marge direkt am Metallpreis hängt. Das gilt nach oben wie nach unten. In London gehörten am Freitag Silberwerte wie Fresnillo und Hochschild Mining zu den Gewinnern im UK-100, nach den Berichten von aktiencheck.de legten sie um 4,2 beziehungsweise 4,6 Prozent zu. Auch Aktien wie Pan American Silver, First Majestic und Wheaton Precious Metals, die auf Silber und Gold setzen, hängen eng am Verlauf der Metallpreise.
Für diese Werte gilt dasselbe wie für das Metall: Ein Bruch des Preises nach unten würde die Kostenkurve der Produzenten stärker belasten, eine anhaltende Erholung die Margen schnell verbessern.
Der Ausblick
Was sollten Anleger bei Silber und Gold jetzt beobachten?
Der Dollar: Er notiert laut Trading Economics nahe einem 22-Monatshoch. Gibt er nach, entlastet das Gold und Silber.
Die Fed am 9. Dezember: Die Zinserhöhung gilt als nahezu eingepreist. Entscheidend ist der Ton zu weiteren Schritten.
Die Zollpläne: Die neuen US-Vorschläge mit 20 Prozent auf China sollen erst ab Februar oder März wirken, können aber die Stimmung belasten.
Die KI-Aktien: Nvidia und der Nasdaq bleiben der Taktgeber für die Risikostimmung, an der Silber als halb-industrielles Metall hängt.
Die Marke 40 Dollar: Das Mittwochstief ist die Linie, an der sich der Markt orientiert; ein erneuter Test würde zeigen, wie nachhaltig die Erholung ist.
Häufige Fragen
FAQ zum Silberpreis
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell? Am Freitag, dem 27. November 2026, lag der Silberpreis um 20:40 Uhr MEZ bei 43,61 US-Dollar je Feinunze (finanzen.at). Trading Economics nennt 43,51 Dollar.
Warum ist der Silberpreis zuletzt gefallen? Ein starker Dollar, Zinserhöhungserwartungen der Fed, Zollsorgen und die Schwäche bei Technologieaktien belasteten Silber und Gold; am Mittwoch fiel Silber unter 40 Dollar.
Wie hoch war der Silberpreis auf dem Rekord? Im Januar 2026 erreichte Silber laut Trading Economics 121,64 Dollar je Feinunze.
Wie hängen Silberpreis und Goldpreis zusammen? Beide Edelmetalle reagieren auf Dollar, Zinsen und Risikostimmung. Silber schwankt stärker, weil es zusätzlich von der Industrienachfrage abhängt.
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