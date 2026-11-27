Die Woche war für Edelmetalle ein Stresstest. Am Mittwoch fiel Silber nach Angaben von Trading Economics unter 40 Dollar, ausgelöst von einem starken US-Dollar, Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed und einer Abkehr von Technologieaktien. Am Donnerstag, dem 26. November, rutschte der Preis erneut Richtung 41 Dollar, nachdem starke US-Daten die Zinssorgen nährten: Die Kern-PCE-Inflation lag im Oktober bei 3,3 Prozent, das US-Wachstum im dritten Quartal bei 4,3 Prozent. Dazu kamen neue US-Zollvorschläge, darunter 20 Prozent auf Importe aus China.

Für Edelmetalle ohne Zinsertrag ist das ein schwieriges Umfeld. Wenn der Markt eine weitere Zinserhöhung im Dezember als nahezu sicher einpreist und der Dollar nahe eines 22-Monatshochs notiert, steigen die Opportunitätskosten für Gold und Silber. Hinzu kommt bei Silber der industrielle Teil der Nachfrage: Er reagiert empfindlicher auf Konjunktur- und KI-Sorgen als Gold.