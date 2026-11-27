Der Silberpreis hat sich nach dem Ausverkauf der vergangenen Wochen bei rund 41 Dollar eingependelt: Zum Handelsschluss am Donnerstag (26. November, 17:07 Uhr New Yorker Zeit, 23:07 Uhr MEZ) meldete Kitco 41,42 Dollar je Feinunze, ein Plus von 0,33 Prozent. Gold gab zugleich 0,63 Prozent auf 3.565,50 Dollar nach. Das Edelmetall Silber liegt damit gut 66 Prozent unter dem Rekordhoch von 121,65 Dollar vom 26. Januar 2026 – und das, obwohl der Markt nach Daten von Metals Focus das sechste Angebotsdefizit in Folge verbuchen dürfte. Wie passt das zusammen?
Silberpreis: 41 Dollar, zwei Drittel unter dem Rekord – ETF-Abflüsse und ein Gold-Silber-Verhältnis von 86: Wer kauft das Defizit?
Der Silberpreis notiert bei 41,42 Dollar je Feinunze, rund 66 Prozent unter dem Januar-Rekord. Fed-Zinserhöhung, ETF-Abflüsse und ein Gold-Silber-Verhältnis über 86 bremsen – obwohl das sechste Defizit in Folge erwartet wird.
Warum fällt der Silberpreis trotz Defizit?
Der Auslöser ist die Geldpolitik. Nach Kitco preisen die Terminmärkte zu etwa 99,4 Prozent eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember ein. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag am Mittwochsschluss bei 4,845 Prozent, die der zweijährigen bei 4,633 Prozent. Hohe Realzinsen belasten zinslose Anlagen wie Gold und Silber, ein starker Dollar verteuert sie für Käufer außerhalb der USA. Hinzu kam laut Kitco ein Ausverkauf an den Aktienmärkten: Am 19. November fiel Silber binnen eines Handelstages um 4,71 Prozent auf 42,83 Dollar, die großen US-Indizes gaben gut zwei Prozent nach.
Silber hat dabei einen doppelten Nachteil gegenüber Gold: Es ist zugleich Anlage- und Industriemetall. Wenn Zinsängste und Konjunktursorgen zusammenfallen, fehlen beide Stützen. Die Wochenbilanz von Kitco-Kolumnist Frank Holmes (U.S. Global Investors) vom 16. November nannte Silber den schwächsten Wert der Woche mit minus 6,14 Prozent.
Was sagen die Metals-Focus-Zahlen zum Silbermarkt?
Die Daten der Analysten von Metals Focus (Zwischenbericht vom 12. November, wiedergegeben von Kitco und FXStreet) zeigen ein zweigeteiltes Bild:
Das Defizit schrumpft: Für 2026 erwarten sie 35 Millionen Unzen Fehlmenge, nach 54 Millionen Unzen im Jahr 2025.
Die Industrienachfrage sinkt um 3 Prozent auf 640 Millionen Unzen, bleibt aber rund 22 Prozent über dem Niveau von 2019. Photovoltaik dürfte um rund 20 Prozent nachgeben, die übrige Industrienachfrage soll um 4,5 Prozent auf 492 Millionen Unzen wachsen.
Die Nachfrage nach Barren und Münzen fällt um 2 Prozent auf 215 Millionen Unzen. Der Aprilwert lag noch bei 257,6 Millionen Unzen (plus 18 Prozent).
Für Silber-ETFs rechnen die Analysten mit Nettoabflüssen von 45 Millionen Unzen. Die Bestände lagen am 3. November bei 1,25 Milliarden Unzen, rund 55 Millionen Unzen weniger als zum Jahresbeginn.
Rechnet man die erwarteten Fondsverkäufe ein, kippt das Defizit nach der FXStreet-Auswertung in einen Überschuss von rund 10 Millionen Unzen. Das ist der Kern der Debatte: Auf dem Papier fehlt Silber, im Anlagemarkt wird aber mehr verkauft als gekauft.
Was bedeutet das Gold-Silber-Verhältnis von über 86?
Teilt man den Goldpreis (3.565,50 Dollar) durch den Silberpreis (41,42 Dollar), ergibt sich ein Verhältnis von rund 86 – eigene Berechnung auf Basis der Kitco-Schlusskurse. Metals Focus hatte am 29. Oktober darauf hingewiesen, dass die Relation erstmals seit Dezember 2025 über 76 gestiegen war, nach einer Spanne von 60 bis 70 im Sommer. Der Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2025 liegt bei 82. Silber hat sich damit stärker verbilligt als Gold. Die Analysten erwarten, dass Silber seine Richtung in den nächsten zwölf Monaten weiter von Gold bekommt.
Das Gold selbst notiert laut Beinsure (20. November) rund 36 Prozent unter seinem Rekord von 5.589,38 Dollar vom 28. Januar 2026; der Tiefpunkt der Woche lag bei 3.513,54 Dollar. Wer den Silberpreis verfolgt, schaut also zuerst auf Gold – und auf die Fed.
Welche Rohstoff-Aktien hängen am Silberpreis?
Silberförderer reagieren mit Hebel auf den Metallpreis: Fällt Silber, rutschen Margen überproportional. Zu den börsennotierten Werten zählen unter anderem Pan American Silver, First Majestic, Hecla Mining, Hochschild Mining und Endeavour Silver. Auch Streaming-Gesellschaften wie Wheaton Precious Metals sind über ihre Silberanteile betroffen. Aktiencheck hat in den vergangenen Tagen über einzelne Werte berichtet. Wichtig: Für Minenaktien kommen zum Metallpreisrisiko Betriebs-, Währungs- und Standortrisiken hinzu.
Welche Termine sind für den Silberpreis jetzt wichtig?
Die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember steht im Zentrum. Zuvor bestimmen Inflations- und Arbeitsmarktdaten die Zinserwartungen. Heute handelt Wall Street nur verkürzt (Black Friday), die Liquidität ist dünn, größere Ausschläge sind deshalb möglich. Kitco nennt für Silber als technische Marken Widerstände bei 44,50 und 45,00 Dollar sowie Unterstützungen bei 40,50 und 38,00 Dollar – das sind Marken des Nachrichtendienstes, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Edelmetall
|Preis in USD
|Tagesveränderung
|Abstand zum Rekord
|Silber
|41,42
|+0,33 %
|rund -66 %
|Gold
|3.565,50
|-0,63 %
|rund -36 %
Silber und Gold laut Kitco PM Report, 17:07 Uhr New Yorker Zeit. Rekordwerte laut Kitco (Silber) und Beinsure (Gold). Abstände eigene Berechnung.
Silberpreis: Was fragen sich Anleger?
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell? Zuletzt 41,42 Dollar je Feinunze (Kitco, 26. November, 17:07 Uhr New Yorker Zeit).
Warum ist Silber so stark gefallen? Zinserhöhungserwartungen der Fed, ein starker Dollar, ETF-Abflüsse und ein Aktienmarkt-Ausverkauf drückten Edelmetalle; Silber fiel stärker als Gold.
Gibt es ein Silberdefizit? Metals Focus erwartet für 2026 das sechste Defizit in Folge (35 Millionen Unzen). Rechnet man erwartete ETF-Verkäufe ein, entsteht nach FXStreet ein kleiner Überschuss.
Was bedeutet das Gold-Silber-Verhältnis? Es zeigt, wie viele Unzen Silber für eine Unze Gold nötig sind. Bei rund 86 ist Silber im Vergleich zu Gold schwach.
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