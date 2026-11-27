Der Auslöser ist die Geldpolitik. Nach Kitco preisen die Terminmärkte zu etwa 99,4 Prozent eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember ein. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag am Mittwochsschluss bei 4,845 Prozent, die der zweijährigen bei 4,633 Prozent. Hohe Realzinsen belasten zinslose Anlagen wie Gold und Silber, ein starker Dollar verteuert sie für Käufer außerhalb der USA. Hinzu kam laut Kitco ein Ausverkauf an den Aktienmärkten: Am 19. November fiel Silber binnen eines Handelstages um 4,71 Prozent auf 42,83 Dollar, die großen US-Indizes gaben gut zwei Prozent nach.

Silber hat dabei einen doppelten Nachteil gegenüber Gold: Es ist zugleich Anlage- und Industriemetall. Wenn Zinsängste und Konjunktursorgen zusammenfallen, fehlen beide Stützen. Die Wochenbilanz von Kitco-Kolumnist Frank Holmes (U.S. Global Investors) vom 16. November nannte Silber den schwächsten Wert der Woche mit minus 6,14 Prozent.