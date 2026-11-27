Sika Aktie: SMI-Gewinner am Abend – dritter Gewinntag in Folge

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die Sika Aktie schließt am Freitag 0,95 Prozent höher bei 191,70 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Nach einem schwachen Start dreht der Bauchemie-Konzern ins Plus und setzt seine Erholung fort.

Bild: Sika AG

Die Sika Aktie zählt am Freitagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Bauchemie-Konzerns aus Baar schließt 0,95 Prozent höher bei 191,70 Franken. Es ist der dritte Gewinntag in Folge nach plus 0,30 Prozent am Mittwoch und plus 2,40 Prozent am Donnerstag. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Sika Aktie gestiegen ist Am Morgen stand die Aktie noch leicht im Minus. Dann setzte sich die Stimmung der Woche durch. Kurz nach Handelsbeginn notierte die Sika Aktie 0,11 Prozent tiefer bei 189,70 Franken. Im Tagesverlauf drehte sie ins Plus und gewann bis zum Schluss 1,80 Franken. Laut cash.ch haben Schnäppchenjäger den Schweizer Aktienmarkt am Freitag ins Plus gehoben. Zu Sika selbst gab es keine Meldung. Baunahe Titel sind seit Mittwoch gesucht, nachdem die Schweizer Bauindustrie ein schnelleres Wachstum gemeldet hatte. Sika Aktie am Freitag +0,95 % Schlusskurs der Sika Aktie 191,70 CHF Kursgewinn am Donnerstag +2,40 % Umsatz nach neun Monaten (+1,6 %) 8,71 Mrd. CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr), Sika Sika Aktie: 3,4 Prozent in zwei Tagen Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 185,45 Franken hat die Sika Aktie 3,4 Prozent gewonnen. Die Geschäftszahlen stützen: In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Sika einen Umsatz von 8,71 Milliarden Franken, in Lokalwährungen ein Plus von 4,8 Prozent. Im dritten Quartal wuchs der Konzern organisch um 4,6 Prozent. Noch im März war die Aktie auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019 gefallen. Was die Sika Aktie bremsen kann Starker Franken: Zwischen dem Wachstum in Lokalwährungen und dem Umsatz in Franken liegen mehr als drei Prozentpunkte.

Profitabilität: Bei der Marge hapert es nach Einschätzung von Beobachtern noch.

Stimmung: Händlern zufolge sind Zinssorgen und Zollrisiken nur vorübergehend in den Hintergrund getreten. Ausblick: Wie geht es mit der Sika Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Sika profitiert von Infrastrukturprogrammen und vom Bau von Rechenzentren. Für die Sika Aktie zählt, ob das organische Wachstum anhält und ob daraus höhere Margen werden. Stammdaten der Sika Aktie Sika AG: ISIN CH0418792922, WKN A2JNV8, Handelssymbol SIKA (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SXYAY (OTC-ADR)

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