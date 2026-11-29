Seit dem 5. Oktober arbeitet der Betrieb wieder vollständig. Bis zum 10. November wurden im laufenden Quartal bereits 11.000 Tonnen hochwertiges Konzentrat produziert. Dazu kommen rund 21.000 Tonnen Lagerbestand, die im vierten Quartal verkauft werden können. Für die kommenden zwölf Monate stellt Sigma 240.000 Tonnen in Aussicht, für das Gesamtjahr 2027 dann 330.000 Tonnen. Mit einer zweiten Anlage soll die Kapazität langfristig auf 580.000 Tonnen steigen.

Auch die Finanzierung wurde neu geordnet. Eine Wandelanleihe über 125 Millionen Dollar mit einem festen Zins von 7 Prozent und Laufzeit bis November 2031 löst fällige Schulden ab und finanziert die Eröffnung einer zweiten, günstigeren Mine. Die kurzfristigen Schulden sinken dadurch nach Unternehmensangaben um 85 Prozent. Der Preis: eine mögliche Verwässerung der Aktionäre um rund 14 Prozent.