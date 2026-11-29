Es war ein Monat zum Vergessen. Die Sigma Lithium Aktie startete mit Kursen über 7 Dollar in den November und fiel zwischenzeitlich bis auf 3,63 Dollar – den tiefsten Stand seit einem Jahr. Am Freitag schloss sie an der Nasdaq bei 4,21 Dollar, ein Tagesplus von 5,8 Prozent, aber rund 40 Prozent unter dem Stand zu Monatsbeginn. Das Zwölf-Monats-Hoch von 24,48 Dollar liegt 83 Prozent entfernt. Auslöser sind ein Quartal, in dem die Mine überwiegend stillstand, und ein Lithiumpreis, der immer neue Tiefs markiert.
Sigma Lithium Aktie: Minus 40 Prozent im November – gelingt nach dem Produktionsstopp jetzt der Neustart in Brasilien?
Die Sigma Lithium Aktie hat im November rund 40 Prozent verloren. Der brasilianische Produzent stand im dritten Quartal fast zwei Drittel der Zeit still, der Umsatz brach ein, in der Kasse lagen Ende September nur 10 Millionen Dollar. Jetzt läuft die Mine wieder, eine Wandelanleihe über 125 Millionen Dollar soll die Finanzen ordnen. Die große Analyse: wie tief der Einschnitt war, wie niedrig die Kosten wirklich sind und was für die Sigma Lithium Aktie jetzt zählt.
Das Quartal
Stillstand statt Lieferung – die Zahlen des Einbruchs
Im dritten Quartal produzierte Sigma Lithium nur 7.293 Tonnen Lithiumkonzentrat. Die Anlage ist auf rund 82.000 Tonnen pro Quartal ausgelegt. Der Betrieb war nach Unternehmensangaben während rund 65 Prozent des Quartals unterbrochen, Mannschaft und Gerät mussten zweimal ab- und wieder aufgebaut werden. Beigelegt wurden die Unterbrechungen laut Vorstandschefin Ana Cabral über Verfahren mit den Behörden im Bundesstaat Minas Gerais und auf Bundesebene.
Die Folgen stehen in der Bilanz. Der Bruttoumsatz fiel von 51,0 auf 22,3 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei minus 6,7 Millionen Dollar, der operative Verlust bei 16,8 Millionen Dollar. Je Aktie stand ein Verlust von 0,23 Dollar – Analysten hatten mit einer schwarzen Null gerechnet. Allein die Leerkosten des Stillstands summierten sich auf gut 13 Millionen Dollar. Ende September hatte Sigma nur noch 10 Millionen Dollar in der Kasse.
Der Neustart
Die Mine läuft wieder – und das Lager ist voll
Seit dem 5. Oktober arbeitet der Betrieb wieder vollständig. Bis zum 10. November wurden im laufenden Quartal bereits 11.000 Tonnen hochwertiges Konzentrat produziert. Dazu kommen rund 21.000 Tonnen Lagerbestand, die im vierten Quartal verkauft werden können. Für die kommenden zwölf Monate stellt Sigma 240.000 Tonnen in Aussicht, für das Gesamtjahr 2027 dann 330.000 Tonnen. Mit einer zweiten Anlage soll die Kapazität langfristig auf 580.000 Tonnen steigen.
Auch die Finanzierung wurde neu geordnet. Eine Wandelanleihe über 125 Millionen Dollar mit einem festen Zins von 7 Prozent und Laufzeit bis November 2031 löst fällige Schulden ab und finanziert die Eröffnung einer zweiten, günstigeren Mine. Die kurzfristigen Schulden sinken dadurch nach Unternehmensangaben um 85 Prozent. Der Preis: eine mögliche Verwässerung der Aktionäre um rund 14 Prozent.
Die Kosten
Das stärkste Argument steht in der Kostenzeile
Was Sigma von vielen Wettbewerbern unterscheidet, sind die Kosten. Das Unternehmen nennt 518 Dollar je Tonne für die Lieferung bis nach China und Gesamtkosten von 642 Dollar je Tonne. Dem steht ein Marktpreis gegenüber, der zwar fällt, aber noch deutlich darüber liegt: Brasilianisches Spodumenkonzentrat kostete am Freitag laut dem Preisdienst SMM 1.105 Dollar je Tonne frei China – 100 Dollar weniger als drei Tage zuvor und gut 19 Prozent weniger als vor einem Monat.
Die Rechnung ist damit einfach und zugleich heikel. Bei voller Produktion verdient Sigma auch zu den aktuellen Preisen Geld. Aber die Marge schrumpft mit jedem Preisrückgang – und das Unternehmen muss zuerst beweisen, dass es die versprochenen Mengen tatsächlich liefert.
Niedrige Kosten helfen nur dem, der auch produziert.
Die Szenarien
Drei Wege für die Sigma Lithium Aktie
Der Hochlauf gelingt
Verkauft Sigma im vierten Quartal Produktion und Lagerbestand wie angekündigt, wäre das dritte Quartal ein Ausrutscher gewesen – und die Kasse füllte sich wieder.
Neue Unterbrechungen
Ein weiterer Stillstand träfe ein Unternehmen mit dünnem Liquiditätspolster. Das ist das größte Einzelrisiko.
Der Preis fällt weiter
Sinkt der Spodumenpreis in Richtung der Gesamtkosten, bleibt für Ausbau und Schuldendienst wenig übrig.
Häufige Fragen zur Sigma Lithium Aktie
Warum ist die Sigma Lithium Aktie eingebrochen?
Wegen eines schwachen dritten Quartals mit langem Produktionsstopp, eines Verlusts von 0,23 Dollar je Aktie und des fallenden Lithiumpreises.
Läuft die Produktion bei Sigma Lithium wieder?
Ja. Nach Unternehmensangaben wurde der Betrieb am 5. Oktober 2026 vollständig wieder aufgenommen.
Wie hoch sind die Kosten von Sigma Lithium?
Das Unternehmen nennt 518 Dollar je Tonne für die Lieferung nach China und Gesamtkosten von 642 Dollar je Tonne.
Was hat es mit der Wandelanleihe auf sich?
Sigma Lithium hat 125 Millionen Dollar zu 7 Prozent Zins bis November 2031 aufgenommen, um fällige Schulden abzulösen und eine zweite Mine zu eröffnen.
Stammdaten der Sigma Lithium Aktie
- Unternehmen
- Sigma Lithium Corporation
- ISIN
- CA8265991023
- WKN
- A3CTYQ
- Handelssymbol Frankfurt
- M0N
- US-Handelssymbol
- SGML (Nasdaq), auch TSX Venture: SGML
- Schlusskurs
- 4,21 Dollar
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktie: Albemarle (ISIN US0126531013, WKN 890167, Handelssymbol Frankfurt AMC, US-Handelssymbol ALB an der NYSE).
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