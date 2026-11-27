Siemens' letzte Börsenwetten in den USA: Batteriespeicher und Fabrik-Software – und die Fluence-Position hat 61 Prozent verloren

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 13:46 3 Min.

Siemens hat in den vergangenen Jahren radikal aufgeräumt. In den USA meldet der Münchner Konzern nur noch zwei Aktien: den Batteriespeicher-Anbieter Fluence und den Fertigungsmarktplatz Xometry. Bei Fluence hat sich der Wert im dritten Quartal mehr als halbiert. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, die Strategie von Roland Busch und die Risiken.

Siemens hat Siemens Energy an die Börse gebracht, Anteile an Siemens Healthineers an die Aktionäre weitergereicht und sich von seinen übrigen Beteiligungen getrennt. Was in den USA übrig ist, zeigt die Pflichtmeldung zum 30. September: zwei Aktien im Wert von 260 Millionen Dollar. Drei Monate zuvor waren es noch 494 Millionen Dollar. Wert der zwei gemeldeten Positionen 260 Mio. $ Anteil von Fluence Energy 58,4 % Wertverlust der Fluence-Position im Quartal −61,4 % Anteil von Xometry 41,6 % Quelle : Form 13F von Siemens zum 30. September 2026, eingereicht am 10. November 2026, nach Equibles und 13f.info Der Chef Fokus statt Beteiligungen: Roland Busch im Wortlaut Zu Fluence äußerte sich Vorstandschef Roland Busch zuletzt nicht. Die Richtung hat er auf der Hauptversammlung im Februar vorgegeben: Siemens soll ein Technologiekonzern mit klarem Portfolio werden, Beteiligungen ohne Synergien sollen schrumpfen. Bei Siemens Healthineers will der Konzern seinen Anteil mittelfristig auf eine reine Finanzbeteiligung reduzieren. Fluence, das Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Versorger AES, passt in dieses Muster: Ende 2025 hat Siemens die Position etwa halbiert. Das Depot Stromspeicher und Fertigung auf Abruf: die zwei Positionen Im dritten Quartal hat Siemens weder gekauft noch verkauft. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Siemens Depot auf AktienCheck. 01 Fluence Energy – ISIN US34379V1035 · US-Handelssymbol FLNC 19,7 Millionen Aktien im Wert von 152 Millionen Dollar, 58,4 Prozent. Fluence baut große Batteriespeicher für Stromnetze. Für die Aktie spricht ein Auftragsbestand von zuletzt 5,6 Milliarden Dollar, gegen sie die anhaltenden Verluste. 02 Xometry – ISIN US98423F1093 · US-Handelssymbol XMTR 1,05 Millionen Aktien im Wert von 108 Millionen Dollar, 41,6 Prozent, seit zwei Quartalen im Depot. Xometry vermittelt Fertigungsaufträge an Tausende Werkstätten. Der Wert stieg im Quartal um 6,6 Prozent. Wie viele Fluence-Aktien Siemens insgesamt kontrolliert, ist nicht eindeutig. Eine weitere Pflichtmeldung nennt eine deutlich höhere Zahl als das 13F. Was Anleger beachten sollten Fluence schreibt Verluste, die Aktie schwankt extrem

Das Depot ist für die Siemens-Aktie ohne Gewicht. Entscheidend sind Automatisierung und Software

Die Zahl der gehaltenen Fluence-Aktien ist nicht eindeutig belegt

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Siemens: ISIN DE0007236101, WKN 723610, Handelssymbol SIE, US-Handelssymbol SIEGY (ADR)

Fluence Energy: ISIN US34379V1035, US-Handelssymbol FLNC

Xometry: ISIN US98423F1093, US-Handelssymbol XMTR Fazit: Ein Depot im Ausverkauf Siemens' US-Depot ist das Überbleibsel einer Strategie, die der Konzern hinter sich lässt. Fluence wird schrittweise abgebaut, Xometry ist ein kleiner Neuzugang mit Bezug zum eigenen Fabrikgeschäft. Für Siemens-Aktionäre zählt anderes, für Fluence-Aktionäre aber die Frage, wann der Großaktionär weiter verkauft. Den Bestand zeigt künftig das Depot von Siemens auf AktienCheck.

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