Siemens Healthineers Aktie: Was hinter der überraschenden Goldman-Sachs-Prognose steckt

Die Siemens Healthineers-Aktie befindet sich in einer spannenden Übergangsphase. Einerseits meldet der Konzern starke Ergebnisse im Imaging-Geschäft, solide Fortschritte bei Precision Therapy und einen Free Cashflow von rund 2,4 Milliarden Euro. Andererseits belastet das schwache Diagnostikgeschäft die operative Entwicklung. Hinzu kommt ein vorsichtiger Ausblick auf 2027, der beim bereinigten Ergebnis je Aktie unter dem Vorjahreswert liegt. Goldman Sachs-Analyst Richard Felton reagiert auf die jüngsten Entwicklungen mit einer Erhöhung des Kursziels von 43 auf 49 Euro, bestätigt aber das Rating "neutral". Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 43,52 Euro ergibt sich daraus ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 12,59 Prozent. Die neue Aktienanalyse von Goldman Sachs zeigt damit eine interessante Kombination aus höherer Bewertung und weiterhin vorsichtiger Anlageeinschätzung. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Siemens Healthineers seine strategische Neuordnung erfolgreich umsetzt, die Probleme im Diagnostikgeschäft bewältigt und wieder zu einem nachhaltig steigenden Gewinn je Aktie zurückkehrt. Die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten sind attraktiv, doch die kurzfristigen Herausforderungen sollten nicht unterschätzt werden. Das Kursziel 49 Euro von Goldman Sachs signalisiert Bewertungsspielraum, aber keine Garantie für steigende Kurse. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wird Siemens Healthineers seine operative Stärke in eine neue Phase profitablen Wachstums überführen oder bleibt die schwache Diagnostiksparte vorerst die größte Belastung für die Aktie?

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass die beim nächsten Stammtisch behaupten, Siemens Healthineers sei eine neue Fitness-App für Krankenhausärzte. Also schnell teilen – schließlich sollte bei der nächsten Börsendiskussion wenigstens die Diagnose stimmen, auch wenn der Aktienkurs gerade noch auf eine erfolgreiche Therapie wartet!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 9. November 2026

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