Siemens Healthineers Aktie: Überraschend starkes Schlussquartal! Jefferies sieht 55 EUR

Nach einem überraschend starken vierten Geschäftsquartal wächst an der Wall Street die Zuversicht in die Perspektiven des deutschen Medizintechnikkonzerns. Besonders die massive Erholung im Bereich medizinischer Bildgebung sorgt für Aufsehen. Das Analysehaus Jefferies reagiert mit einer deutlichen Anhebung seines Kursziels und bestätigt seine Kaufempfehlung. Analyst Julien Dormois sieht sogar Chancen auf eine umfassendere Neubewertung der Siemens Healthineers Aktie. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung?