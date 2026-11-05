Siemens Healthineers Aktie: Starkes Schlussquartal trifft auf niedrigeren Gewinnausblick

Siemens Healthineers liefert zum Geschäftsjahresende kräftiges Wachstum – doch der Ausblick setzt der Euphorie Grenzen. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker: SHL) meldet am 5. November seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 und stellt für 2027 weiteres Umsatzwachstum in Aussicht. Gleichzeitig liegt die neue Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie unter dem zuletzt erreichten Wert. Für Anleger entsteht damit eine spannende Gemengelage: Ein starkes Geschäft mit bildgebenden Systemen, eine schwache Diagnostiksparte und ein weitreichender Konzernumbau treffen auf eine Aktie, die bereits vor der Veröffentlichung deutlich zugelegt hat.