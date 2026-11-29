Die Siemens Healthineers Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra unverändert bei 43,53 Euro geschlossen. Auf Wochensicht steht nach Angaben von MarketScreener ein Plus von 1,33 Prozent, seit Jahresbeginn ein Minus von 3,09 Prozent. Der mittlere Zielwert der Analysten liegt bei 46,87 Euro.
Siemens Healthineers Aktie: Abspaltung von Siemens, Diagnostik auf eigenen Füßen – der Kurs wartet ab
Die Siemens Healthineers Aktie schließt am Freitag unverändert bei 43,53 Euro. Der Medizintechnikkonzern soll von Siemens abgespalten werden und bereitet zugleich die Verselbstständigung seiner Labordiagnostik vor. Der Ausblick für 2026/27 lag unter den Erwartungen.
Siemens Healthineers AG · ISIN: DE000SHL1006 · WKN: SHL100 · Handelssymbol: SHL (Xetra)
Der Umbau
Zwei Abspaltungen auf einmal
Siemens und Siemens Healthineers kündigten am 5. November die geplante Abspaltung des Medizintechnikkonzerns an. Die Aktionäre der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, Handelssymbol: SIE) sollen im Februar 2027 entscheiden. Zugleich bereitet Siemens Healthineers sein Geschäft mit Labordiagnostik unter dem Namen Olyrian Diagnostics als eigenständige Organisation vor. Der Übergang soll bis Mitte 2028 abgeschlossen sein.
Im Geschäftsjahr 2025/26 wuchs der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,0 Prozent, im vierten Quartal um 5,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 Euro. Für 2026/27 erwartet der Konzern 4 bis 5 Prozent Wachstum und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro. Analysten hatten laut dpa-AFX mehr erwartet.
Bei der Siemens Healthineers Aktie ist gerade alles in Bewegung. Bis klar ist, wie der Konzern nach den Abspaltungen aussieht, halten sich viele Anleger zurück.
Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktie
Wo hat die Aktie geschlossen?
Auf Xetra unverändert bei 43,53 Euro.
Was erwartet der Konzern für 2026/27?
4 bis 5 Prozent Wachstum und 2,20 bis 2,40 Euro bereinigtes Ergebnis je Aktie.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000SHL1006, WKN SHL100, Handelssymbol SHL.
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