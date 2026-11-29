Siemens und Siemens Healthineers kündigten am 5. November die geplante Abspaltung des Medizintechnikkonzerns an. Die Aktionäre der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, Handelssymbol: SIE) sollen im Februar 2027 entscheiden. Zugleich bereitet Siemens Healthineers sein Geschäft mit Labordiagnostik unter dem Namen Olyrian Diagnostics als eigenständige Organisation vor. Der Übergang soll bis Mitte 2028 abgeschlossen sein.

Im Geschäftsjahr 2025/26 wuchs der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,0 Prozent, im vierten Quartal um 5,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 Euro. Für 2026/27 erwartet der Konzern 4 bis 5 Prozent Wachstum und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro. Analysten hatten laut dpa-AFX mehr erwartet.