Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) vor Bekanntgabe der Q4 2026 Zahlen zu? 250,00 oder 157,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Energy-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die Siemens Energy AG wird am 11. November die Zahlen zum 4. Quartal 2026 veröffentlichen.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Siemens-Energy-Aktie betrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von J.P. Morgan: Die US-Bank hat die Einstufung für Siemens Energy auf "overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Eine Umfrage unter Investoren zeige niedrige Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht sowie dem Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns, so Phil Buller in einer am 06. November vorliegenden Studie.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von der DZ BANK. Analyst Alexander Hauenstein sieht den fairen Wert der Siemens Energy-Aktie bei lediglich 157 Euro und stuft den Energietechnikkonzern mit "hold" ein. Hauenstein rechne mit einem leichten Übertreffen des mit dem dritten Geschäftsquartal erhöhten Ausblicks für 2025/26 sowie mit Prognosen für 2026/27 in etwa auf Konsensniveau. Dies habe er in einer Einschätzung am 08. Oktober angesichts der bevorstehenden Zahlen des Energietechnikkonzerns für das vierte Geschäftsquartal geschrieben. Die Mittelfristziele 2030 dürften steigen.

Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Energy-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siemens Energy-Aktie vor Bekanntgabe der Q4 2026 Zahlen auf einen Blick: