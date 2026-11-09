Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.
Siemens Energy Aktie: Trügerische Erholung
Siemens Energy führt den DAX mit 3,92% Kursplus an, doch Jens Klatt sieht weiterhin ein bärisches Chartbild und Risiken für neue Tiefs.
Zum Xetra-Schluss am vergangenen Freitag hätten lediglich fünf Werte Gewinne verbucht, während 35 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gegangen seien. In den aktuellen Aktien News sei dabei vor allem ein Wert hervorgestochen: Die Siemens Energy Aktie habe sich mit einem Kursplus von 3,92% an die Spitze der DAX-40-Gewinnerliste gesetzt, gefolgt von Hochtief (+3,12%) und RWE (+1,02%).
Trotz dieses dynamischen Tagesgewinns mahne die technische Ausgangslage weiterhin zur Vorsicht: Die Erholung stehe auf wackeligen Beinen.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Siemens Energy Aktie
Tagessieg mit Beigeschmack: Die Siemens Energy Aktie habe den DAX am Freitag mit einem Plus von 3,92% angeführt, bewege sich charttechnisch jedoch weiterhin in einem intakten Abwärtstrend.
Kritische Hürden im Weg: Auf der Oberseite würden die SMA20 (122,57 EUR im 4h-Chart / 128,95 EUR im Daily) sowie die SMA50 als unmittelbare Widerstände fungieren, an denen Erholungen zuletzt regelmäßig verkümmert hätten.
Abwärtsrisiko intakt: Scheitere der Ausbruch an den gleitenden Durchschnitten, würden neue Tiefs mit einem möglichen Test des offenen Kurs-Gaps bei 106,85 EUR drohen.
Chartcheck: Siemens Energy Aktie im Tageschart
Ende August habe das Papier die 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 153,85 EUR) als zentrale Unterstützung aufgegeben. Zwar sei zwischenzeitlich ein Vorstoß über die SMA20 (128,95 EUR) gelungen, für eine nachhaltige Etablierung oberhalb der SMA50 (137,95 EUR) habe den Bullen jedoch die Kraft gefehlt. In der Folge habe der Kurs wieder nach Süden abgedreht.
Nach Ausbildung eines Zwischentiefs bei 117,00 EUR sei eine Entlastungsbewegung exakt an der SMA20 ausgelaufen, woraufhin die Aktie wieder nach unten abgewiesen worden sei und ein neues Jahrestief markiert habe.
Die technische Reaktion vom Freitag federe diesen Rücksetzer vorerst ab, das übergeordnete Tageschart bleibe jedoch bärisch:
Bullisches Szenario: würden die Marktteilnehmer den Schlusskurs vom Freitag mit einer weiteren grünen Tageskerze bestätigen, bestehe Erholungspotenzial in Richtung der SMA20 (128,95 EUR). Trader sollten eventuelle Erschöpfungsmuster in dieser Zone genau beobachten.
Bärisches Szenario: Setze sich der Verkaufsdruck mit einer roten Tageskerze fort, rücke die Unterseite wieder in den Fokus. Als wichtiges Kursziel fungiere hier das noch offene Kurs-Gap bei 106,85 EUR.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bärisch
Chartcheck: 4-Stunden-Chart (4h)
Auch im 4-Stunden-Chart sei es der Siemens Energy Aktie im Oktober nicht gelungen, sich dauerhaft oberhalb der SMA200 (136,19 EUR) festzusetzen. Nach dem markierten Oktober-Tief sei der Kurs zwar kurzzeitig über die SMA20 (122,57 EUR) und die SMA50 (126,14 EUR) geklettert, habe jedoch vor Erreichen der SMA200 erneut abgedreht. Eine nachfolgende Gegenbewegung sei an der SMA20 versandet und direkt im jüngsten Jahrestief gemündet.
Rebound-Chance: Setze sich der Schwung vom Freitag fort, warte bei 122,57 EUR (SMA20) der erste nennenswerte Widerstand. Nur bei dynamischem Momentum sei ein Durchmarsch bis zur SMA50 bei 126,14 EUR denkbar.
Wiederaufnahme des Trends: Würden Gewinnmitnahmen überwiegen, drohe das Abrutschen auf neue Verlaufstiefs.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bärisch
Tagesprognose: Abwärts
Experten Kommentar von Jens Klatt
"Obwohl die Aktie von Siemens Energy mit einem Kursplus von 3,92 Prozent als stärkster Tagesgewinner den DAX anführte, bleibt das übergeordnete Chartbild weiterhin bärisch. Die jüngste Aufwärtsbewegung vom neuen Jahrestief ist vorerst nur als kleine technische Gegenreaktion zu werten."
Relevante Kursmarken im Überblick
Widerstände (EUR):
162,70: Offenes GAP
153,85: SMA200 Daily
138,64 / 137,29 / 136,19 (SMA200 4h)
128,95: SMA20 Daily
126,50 / 126,14 (SMA50 4h)
122,57 (SMA20 4h) / 121,42
Unterstützungen (EUR):
115,41
115,35
111,14
106,85: Offenes GAP
(Analyse vom 09.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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