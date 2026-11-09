Siemens Energy Aktie: Trügerische Erholung

Auch im 4-Stunden-Chart sei es der Siemens Energy Aktie im Oktober nicht gelungen, sich dauerhaft oberhalb der SMA200 (136,19 EUR) festzusetzen. Nach dem markierten Oktober-Tief sei der Kurs zwar kurzzeitig über die SMA20 (122,57 EUR) und die SMA50 (126,14 EUR) geklettert, habe jedoch vor Erreichen der SMA200 erneut abgedreht. Eine nachfolgende Gegenbewegung sei an der SMA20 versandet und direkt im jüngsten Jahrestief gemündet.