Zahlen wie aus dem Bilderbuch, ein Kurs wie aus dem Wartezimmer: Siemens Energy hat das beste Geschäftsjahr seiner Geschichte hinter sich, doch die Aktie notiert weit unter ihrem Rekord vom Frühjahr. Am Freitag gehörte die Siemens Energy Aktie mit einem Plus von 1,86 Prozent auf 119,18 Euro zu den Gewinnern im DAX. Die Frage für Anleger: Holt der Kurs die Zahlen wieder ein?
Siemens Energy Aktie: Rekordjahr, 164 Milliarden Auftragsbestand – und trotzdem 40 Prozent unter dem Hoch?
44 Milliarden Euro Umsatz, Dividende von 2,30 Euro, Rückkäufe bis zu 9 Milliarden. Am Freitag zog die Siemens Energy Aktie im DAX an. Warum die Börse dem Rekordkurs noch nicht traut.
Siemens Energy AG · ISIN: DE000ENER6Y0 · WKN: ENER6Y · Handelssymbol: ENR · US-Handelssymbol: SMNEY
Die Zahlen
Das beste Jahr der Firmengeschichte
Im Geschäftsjahr 2026 steigerte Siemens Energy den Umsatz um 13,2 Prozent auf 44,24 Milliarden Euro. Der Nettogewinn lag bei 4,13 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie stieg auf 4,44 Euro nach 1,63 Euro im Vorjahr. Der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie erhalten, dazu plant der Konzern Aktienrückkäufe über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030.
Siemens Energy liefert, die Börse zögert. Für die Siemens Energy Aktie geht es nicht mehr um die Zahlen, sondern um die Frage, wie lange der Boom bei Stromnetzen und Gasturbinen anhält.
Die Bremse
KI-Skepsis belastet den Kurs
Seit dem Rekord im April hatte die Siemens Energy Aktie zeitweise fast 40 Prozent verloren. Belastet haben vor allem Zweifel an den Investitionen in KI-Rechenzentren, deren Strombedarf ein wichtiger Wachstumstreiber ist. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Energy einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro und einen Free Cashflow vor Steuern von rund 10 Milliarden Euro. Bis 2030 peilt der Konzern eine Marge von 20 bis 22 Prozent an.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Wie schloss die Siemens Energy Aktie am Freitag?
Bei 119,18 Euro, ein Plus von 1,86 Prozent.
Wie hoch ist die Dividende?
Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026.
Was erwartet Siemens Energy für 2027?
Einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro und einen Free Cashflow vor Steuern von rund 10 Milliarden Euro.
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