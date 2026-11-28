Wie schloss die Siemens Energy Aktie am Freitag?

Bei 119,18 Euro, ein Plus von 1,86 Prozent.

Wie hoch ist die Dividende?

Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026.

Was erwartet Siemens Energy für 2027?

Einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro und einen Free Cashflow vor Steuern von rund 10 Milliarden Euro.