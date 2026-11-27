Wie lautet die aktuelle Siemens Energy Aktienprognose der Analysten? Je nach Auswertung liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 192 bis 213 Euro; die Spanne reicht von 100 bis 260 Euro.

Welches Kursziel hat die Siemens Energy Aktie bei JPMorgan? 250 Euro, nach 245 Euro zuvor („Overweight“).

Wie sieht die Siemens Energy Aktie 2026/2027 aus? Das Unternehmen peilt für 2027 ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent an; der Konsens erwartet rund 51,2 Milliarden Euro Umsatz.

Wann veröffentlicht Siemens Energy den Geschäftsbericht? Am 10. Dezember 2026.

Gibt aktiencheck.de eine eigene Siemens Energy Aktie Prognose ab? Nein, alle Prognosen und Kursziele stammen von Unternehmen und Analysten.