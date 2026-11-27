Die Siemens Energy Aktie (ENR, ISIN DE000ENER6Y0) erholt sich am Freitag: Am Nachmittag lag der Kurs bei 119,08 Euro, ein Plus von 2,3 Prozent. Vormittags stand zeitweise ein Plus von rund 4 bis 5 Prozent bei gut 122 Euro. Die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten liegt weit darüber: Je nach Auswertung beträgt das durchschnittliche Kursziel rund 192 bis 213 Euro, JPMorgan nennt 250 Euro. Zugleich steht am 10. Dezember der Geschäftsbericht an. Diese Siemens Energy Aktie Prognose zeigt, was Unternehmen und Analysten erwarten.
Siemens Energy Aktie Prognose: Wachstum von 14 bis 16 Prozent angepeilt, Kursziele im Schnitt bei 190 bis 213 Euro – wie viel davon steckt im Kurs von 119 Euro?
Die Siemens Energy Aktie liegt klar unter den Kurszielen der Analysten, der Auftragsbestand erreicht 164 Milliarden Euro. Die Siemens Energy Aktienprognose: Unternehmensausblick, Konsensschätzungen, Kursziele, Szenarien und der Termin am 10. Dezember.
Unternehmensprognose 2027
Vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent.
Mittelfristziel
Für das Geschäftsjahr 2030 peilt Siemens Energy eine Marge vor Sondereffekten von 20 bis 22 Prozent an.
Analysten deutlich über dem Kurs
JPMorgan hob das Ziel am 12. November von 245 auf 250 Euro, die meisten Häuser liegen bei 200 bis 212 Euro.
Dämpfer
Der KI-Ausverkauf drückte die Aktie in dieser Woche, das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 188 Euro.
Auslöser
Was ist bei der Siemens Energy Aktie passiert – und warum bleibt der Kurs zurück?
Siemens Energy meldete Mitte November ein Rekordjahr 2026 und einen Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro. Dennoch gab die Aktie zuletzt deutlich nach: Auf Monatssicht lag sie zuletzt rund 5 bis 6 Prozent im Minus, auf 180 Tage um rund 25 Prozent. Der Ausverkauf bei KI- und Technologiewerten belastete auch den Energietechniker, dessen Geschäft mit Gasturbinen und Netztechnik für Rechenzentren als KI-Profiteur gilt; am 25. November verlor das Papier rund 2,1 Prozent. Am Freitag erholt sich der Sektor, die Aktie legt zu. Unternehmensseitig gab es zuletzt weitere Aktienrückkäufe (26. November) sowie Vereinbarungen mit Venezuela über Ersatzteile und Ausrüstung für das Stromsystem.
Das Geschäftsmodell: Wie verdient Siemens Energy sein Geld?
Siemens Energy baut Gas- und Dampfturbinen, Generatoren, Netztechnik und Windkraftanlagen und liefert Service für die installierte Basis. Der Konzern profitiert von Investitionen in Stromnetze, Kraftwerke und Rechenzentren. Die Windsparte Siemens Gamesa hat nach den Jahreszahlen laut Marktbeobachtern die Gewinnschwelle vor Sondereffekten erreicht; die Sanierung ist aber noch nicht abgeschlossen. Politische Risiken ergeben sich aus ausgesetzten US-Genehmigungen und Vergabeverfahren für Offshore-Flächen.
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose des Unternehmens?
Im Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) erzielte Siemens Energy einen Umsatz von rund 44,2 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von rund 3,8 Milliarden Euro. Die Marge vor Sondereffekten lag bei 12,4 Prozent, der freie Cashflow nach Investitionen bei rund 8 Milliarden Euro. Im vierten Quartal erreichte das Ergebnis vor Sondereffekten 1,54 Milliarden Euro. Für 2027 stellt das Management ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent in Aussicht. Bis 2030 soll die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen. Der Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro deckt laut Aktionärsbrief rund 85 Prozent des für das kommende Geschäftsjahr erwarteten Umsatzes. Für das Vorjahr zahlte Siemens Energy 0,70 Euro je Aktie; zum Dividendenvorschlag für 2026 konnten wir keine einheitliche Angabe belegen.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026 (Ist)
|2027e
|2028e
|Umsatz
|rund 44,2 Mrd. EUR
|51,2 Mrd. EUR
|58,2 Mrd. EUR
|Nettoergebnis
|rund 3,8 Mrd. EUR
|5,2 Mrd. EUR
|7,1 Mrd. EUR
|Freier Cashflow
|rund 8,0 Mrd. EUR
|7,5 Mrd. EUR
|7,7 Mrd. EUR
|KGV (Marktdaten)
|–
|18,9
|13,5
Konsensschätzungen Stand 22.11.2026 aus Marktdaten; e = erwartet. Geschäftsjahr endet im September.
Quelle: Siemens-Energy-Mitteilungen zum Geschäftsjahr 2026; Marktdaten
Welches Kursziel trauen Analysten der Siemens Energy Aktie zu?
Die Auswertungen unterscheiden sich stark. Eine Datenseite mit Stand 22. November nennt für 28 Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 191,53 Euro bei einer Spanne von 100 bis 260 Euro. Eine zweite mit Stand 27. November sieht bei acht Banken im Schnitt 212,75 Euro (200 bis 245 Euro) und zählt 22 Kauf-, 4 Halte- und 2 Verkaufsempfehlungen. Zu den jüngsten Urteilen gehören: JPMorgan („Overweight“) hob am 12. November das Ziel von 245 auf 250 Euro, Goldman Sachs nennt 212 Euro („Buy“, 11. November), UBS und Jefferies jeweils 210 Euro („Buy“), Bernstein 210 Euro („Outperform“, 17. November), Deutsche Bank 210 Euro („Buy“, 16. November) und Berenberg 205 Euro („Buy“, 16. November). DZ Bank blieb zuletzt bei „Halten“ (8. Oktober, kein Ziel belegt).
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan
|Overweight
|250 EUR (zuvor 245)
|12.11.2026
|JPMorgan-Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|212 EUR
|11.11.2026
|Goldman-Sachs-Analystenstudie
|Bernstein
|Outperform
|210 EUR
|17.11.2026
|Bernstein-Analystenstudie
|Deutsche Bank
|Buy
|210 EUR
|16.11.2026
|Deutsche-Bank-Analystenstudie
|UBS
|Buy
|210 EUR
|11.11.2026
|UBS-Analystenstudie
|Jefferies
|Buy
|210 EUR
|11.11.2026
|Jefferies-Analystenstudie
|Berenberg
|Buy
|205 EUR
|16.11.2026
|Berenberg-Analystenstudie
|DZ Bank
|Halten
|nicht belegt
|08.10.2026
|DZ-Bank-Analystenstudie
Die Angaben geben Einschätzungen Dritter wieder; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab. Kursziele in Euro. Rechnerischer Abstand zum Kurs von 119,08 Euro.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser; Marktdaten
Ist die Siemens Energy Aktie günstig bewertet?
Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich nach Marktdaten ein KGV von 18,9 für das Geschäftsjahr 2027 und 13,5 für 2028. Zum Vergleich nennt dieselbe Quelle für Wettbewerber KGV-Werte von rund 25 bei GE Vernova und Schneider Electric, rund 23 bei ABB und rund 33 bei Eaton; die Bezugsjahre stimmen nicht exakt überein. Die Marktkapitalisierung beträgt je nach Quelle rund 96 bis 100 Milliarden Euro. Rechnerisch liegt das Konsens-Ziel zwischen rund 61 und 79 Prozent über dem Kurs; solche Abstände sind Meinungen von Analysten und keine Erwartung von aktiencheck.de.
Was sagt der Chart der Siemens Energy Aktie?
Technisch liegt die Aktie unter der 50-Tage-Linie von rund 132 Euro und der 200-Tage-Linie von rund 152 Euro. Der RSI liegt bei etwa 48, also im neutralen Bereich. Das 52-Wochen-Tief wird je nach Quelle bei rund 106 bis 112 Euro angegeben, das Hoch bei rund 188 Euro. Das sind beschreibende Marken, keine Handlungsempfehlung.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie sieht der Markt die Siemens Energy Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Annahme laut Dritten
|Kursmarke
|Bull-Case
|Rechenzentrums- und Netznachfrage tragen Wachstum und Margenziele
|245–260 EUR (JPMorgan, obere Spanne)
|Base-Case
|Guidance 2027 wird erreicht, Auftragsbestand wird planmäßig abgearbeitet
|rund 205–212 EUR (Goldman, UBS, Bernstein, Berenberg)
|Bear-Case
|KI-Investitionen lassen nach, Gamesa und US-Offshore bleiben Risiko
|untere Konsensspanne bis 100 EUR
Keine Prognose von aktiencheck.de. Kursmarken stammen aus Kurszielen Dritter.
Quelle: Analystenstudien, Marktkommentare
Was beobachten Anleger bei der Siemens Energy Aktie jetzt?
Am 10. Dezember 2026 veröffentlicht Siemens Energy den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2026. Anleger achten auf Details zur Prognose 2027, zum Auftragseingang und zur Entwicklung bei Gamesa. Einen Termin für die Hauptversammlung und das erste Quartal 2027 konnten wir nicht belegen. Bis dahin bewegen auch die Stimmung bei KI- und Technologiewerten sowie die Zinserwartungen den Kurs.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Siemens Energy Aktienprognose der Analysten? Je nach Auswertung liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 192 bis 213 Euro; die Spanne reicht von 100 bis 260 Euro.
Welches Kursziel hat die Siemens Energy Aktie bei JPMorgan? 250 Euro, nach 245 Euro zuvor („Overweight“).
Wie sieht die Siemens Energy Aktie 2026/2027 aus? Das Unternehmen peilt für 2027 ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent an; der Konsens erwartet rund 51,2 Milliarden Euro Umsatz.
Wann veröffentlicht Siemens Energy den Geschäftsbericht? Am 10. Dezember 2026.
Gibt aktiencheck.de eine eigene Siemens Energy Aktie Prognose ab? Nein, alle Prognosen und Kursziele stammen von Unternehmen und Analysten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele von Analystenhäusern wieder, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: J.P. Morgan, Goldman Sachs, Bernstein, Deutsche Bank, UBS, Jefferies, Berenberg, DZ Bank.
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- Empfehlung
Siemens Energy AG (ENR): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenstudien von JPMorgan, Goldman Sachs, Bernstein, Deutsche Bank, UBS, Jefferies, Berenberg und DZ Bank (siehe Tabelle) vom 17.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenstudien von JPMorgan, Goldman Sachs, Bernstein, Deutsche Bank, UBS, Jefferies, Berenberg und DZ Bank (siehe Tabelle).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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