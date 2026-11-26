Warum ist die Siemens-Energy-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Anleger kauften nach der Wende an der Wall Street die Ausrüster der KI-Rechenzentren zurück. Die Aktie war zuvor stark gefallen.

Wo schloss die Siemens-Energy-Aktie am Donnerstag?

Bei 117,00 Euro auf Xetra, ein Plus von 4,04 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Siemens-Energy-Aktie?

Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y.