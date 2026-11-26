Ein starker Tag, aber kein Durchmarsch. Die Siemens-Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR, US-Handelssymbol: SMERY) schließt am Donnerstag 4,04 Prozent höher bei 117,00 Euro und zählt damit zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern. Am Vormittag hatte sie mit 117,94 Euro und einem Plus von 4,87 Prozent noch auf Platz zwei gelegen. Die Marke von 120 Euro blieb außer Reichweite.
Siemens-Energy-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 4 Prozent – an der Marke von 120 Euro ging die Luft aus
Die Siemens-Energy-Aktie beendet den Donnerstag als einer der größten Eurostoxx50 Gewinner: Der Energietechnikkonzern schließt 4,04 Prozent höher bei 117,00 Euro. Das Plus vom Vormittag bröckelte leicht ab. Die Gründe für den Kursgewinn und warum 120 Euro die Marke bleibt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Siemens-Energy-Aktie zu den Tagessiegern gehört
Siemens Energy liefert Gasturbinen, Transformatoren und Netztechnik für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Der Kurs hängt deshalb an der Stimmung für künstliche Intelligenz. Am Mittwochabend drehte die Wall Street, der Nasdaq 100 holte fast den gesamten Tagesverlust auf. Laut dpa-AFX waren am Donnerstag in Frankfurt vor allem die Ausrüster der Rechenzentren gefragt: Siemens Energy, Infineon und Hochtief.
Eine eigene Meldung gab es nicht. Entscheidend war die Fallhöhe: Vom Rekord bei mehr als 190 Euro hatte die Aktie rund 40 Prozent verloren, am Dienstag und Mittwoch gehörte sie zu den größten Verlierern. Dass die Gewinne am Nachmittag leicht abbröckelten, zeigt die Vorsicht der Anleger. Die US-Börsen blieben wegen Thanksgiving geschlossen, eine Bestätigung der Erholung aus New York steht aus.
KI-Erholung
Die Wende an der Wall Street hob die Ausrüster der Rechenzentren.
Volle Bücher
164 Milliarden Euro Auftragsbestand sichern die Auslastung über Jahre.
Hürde 120 Euro
Die Marke wurde am Donnerstag nicht erreicht.
Häufige Fragen zur Siemens-Energy-Aktie
Warum ist die Siemens-Energy-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Anleger kauften nach der Wende an der Wall Street die Ausrüster der KI-Rechenzentren zurück. Die Aktie war zuvor stark gefallen.
Wo schloss die Siemens-Energy-Aktie am Donnerstag?
Bei 117,00 Euro auf Xetra, ein Plus von 4,04 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Siemens-Energy-Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y.
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