Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) baut ihre Erholung aus. Am Freitagmorgen steigt das Papier des Münchner Energietechnik-Konzerns auf 121,22 Euro, ein Plus von 3,61 Prozent. Damit gehört Siemens Energy zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Die Siemens-Energy-Aktie springt damit über die Marke von 120 Euro, die zuletzt als Hürde galt.
Siemens Energy Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Asiens Chip-Rally hebt den Strom-Riesen über 120 Euro, wird aus der Erholung jetzt eine Wende?
Die Siemens Energy Aktie gehört am Freitagmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 3,61 Prozent auf 121,22 Euro. Kräftige Kursgewinne an Asiens Börsen heben die KI-Infrastrukturwerte, Siemens Energy springt über die Marke von 120 Euro. Was hinter dem Anstieg der Siemens Energy Aktie steckt.
Der Auslöser
Rückenwind aus Fernost: warum die Siemens Energy Aktie steigt
Ohne Impulse aus den USA übernimmt Asien die Rolle des Taktgebers – und die Technologiewerte profitieren.
In Asien zogen die Börsen kräftig an: Der japanische Nikkei gewann zeitweise 2,1 Prozent, der Shanghai Composite 3,3 Prozent und der südkoreanische KOSPI sogar 4,4 Prozent, angeführt von Chipwerten. Die Commerzbank spricht von einer Erholung der globalen Risikobereitschaft. Der europäische Technologiesektor baute seine Erholung vom Tief seit April laut dpa-AFX am Morgen um weitere 2 Prozent aus. Schon vorbörslich zeichneten sich auf Tradegate klare Gewinne für Infineon und Siemens Energy ab. Die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und handeln heute nur verkürzt.
Asien-Rally
Chipwerte treiben Nikkei, Shanghai und KOSPI kräftig an.
Sprung über 120 Euro
Die Aktie überwindet eine wichtige Hürde.
Dritter Erholungstag
Die Gegenbewegung nach dem KI-Ausverkauf hält an.
Starkes Fundament
Rekord-Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr und große Ziele: operativ läuft es rund
Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Umsatz um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Sondereffekten mehr als verdoppelte sich auf 5,49 Milliarden Euro. Für 2026/27 peilt Siemens Energy 14 bis 16 Prozent Umsatzwachstum und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro an. Von 28 Analysten empfehlen 22 den Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 191,5 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Energy Aktie: 126 Euro als nächstes Ziel
Charttechnisch hat die Siemens Energy Aktie die Marke von 120 Euro überwunden. Hält sie, rückt die Zone um 126 bis 127 Euro in den Blick. Nach unten bildet der Bereich um 117 Euro die erste Unterstützung, darunter wartet die Zone um 110 Euro.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Gewinner?
Kräftige Kursgewinne an Asiens Börsen, angeführt von Chipwerten, heben die KI-Infrastrukturwerte. Siemens Energy springt über 120 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR. In den USA wird ein ADR unter SMNEY gehandelt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
Rund 164 Milliarden Euro, ein Rekordwert.
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